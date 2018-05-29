Muốn đánh ghen, thì đánh vào nhân phẩm của chồng và nhân tình, đừng đánh bằng nước mắt và kiêu hãnh của mình. Muốn hơn thua với nhân tình, phải hơn bằng tỉnh táo và khôn ngoan, không phải hơn bằng lương thiện và tốt đẹp.

Chị tôi vốn có tiếng hiền lành bao lâu nay. Chị hiền tới mức cha mẹ tôi ai cũng lo khi chị đến tuổi lấy chồng, sợ chị hiền quá làm dâu làm vợ thiệt thòi. May sao, chị chọn được người đàn ông đàng hoàng tử tế, nhà tôi ai cũng mừng. Cứ nghĩ đời chị tôi cứ vậy mà an yên, ai ngờ bão tố ập đến khi con chị mới lên 5. Ngày đó, chị tìm đến nhà tôi, một tay ôm con, một tay lau nước mắt không dứt. Chị bảo anh ngoại tình rồi, chị còn thấy anh với cô nhân tình ôm ấp ngay trước cổng công ty. Chị chở con về ngang mà chết đứng chẳng nghe được gì giữa đường phố inh ỏi kèn xe. Tôi hỏi chị, sao không bắt tại trận, không hỏi anh cho ra lẽ. Chị chỉ nói, đau lòng quá, chỉ biết khóc, chẳng làm được gì. Tôi lại nói, về nhà nhất định không được khóc trước mắt chồng, nhất định càng không cho nhân tình thấy mình khóc. Chị nghe rồi cũng chỉ ậm ừ, nước mắt cũng không ngừng được.

Chị nghe rồi cũng chỉ ậm ừ, nước mắt cũng không ngừng được - Ảnh minh họa: Internet Khi chồng chị về, vừa thấy dáng chồng, chị không nhớ nổi gì nữa, nước mắt mặc sức rơi. Chị hỏi anh sao lại lừa dối chị? Anh không còn nhớ bao năm tháng khó khăn chị bên anh, hay anh không còn thương con nữa hay sao? Chị cứ vậy vừa khóc vừa nói, dáng vẻ đáng thương hơn bao giờ hết. Chồng chị, thấy vợ khóc thế cũng lặng im hồi lâu, rồi xin lỗi, rồi vài lời dỗ dành hứa sẽ đổi thay, hứa sẽ không làm chị buồn nữa. Chị nghe vậy lại tin chồng, lại nghĩ chồng vì mình đau lòng mà lại trọn lòng thủy chung lần nữa. Nhưng chị lầm rồi, chỉ 2 tuần sau, chị lại thấy chồng chở nhân tình vào nhà trọ. Lần này, chị hầu như mất trí, gọi nhân tình ra gặp. Phải chi chị đánh ghen ầm ĩ, phải chi chị nói chuyện phải trái nặng nhẹ với kẻ cướp chồng mình. Đằng này, chị chưa nói được mấy câu, nước mắt lại rơi. Chị nói lý lẽ quá nhẹ nhàng với kẻ quyết tâm cướp chồng chị. Chị dùng nước mắt với ả đàn bà kiêu căng đanh đá. Chị thua, thua thảm hại. Nhân tình vốn chẳng sợ sự hiền lành lương thiện của chị, càng không xót nước mắt người cùng là đàn bà. Cô ta chỉ quay lưng đi, ném một cái nhìn khinh khỉnh xem thường.

Nhân tình vốn chẳng sợ sự hiền lành lương thiện của chị, càng không xót nước mắt người cùng là đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Còn chồng chị, ngoài đáng thương vợ yếu đuối, vốn chẳng còn thiết tha gì khác. Đến mức, anh ta còn ngang nhiên ngoại tình vì một câu nhân tình nói: “Vợ anh chẳng dám làm gì đâu!”. Chị tôi mất trắng, cả chồng và lòng kiêu hãnh của đàn bà làm vợ danh chính ngôn thuận… Sai lầm lớn nhất của đàn bà có chồng ngoại tình chính là khóc trước mặt chồng và nhân tình. Đàn ông đã bội bạc rồi thì nước mắt của vợ là phiền phức. Đàn bà đã dám cướp chồng người rồi thì nước mắt của vợ người cũng chỉ đáng khinh. Lúc đó, chồng chẳng thấy nể, nhân tình cũng không sợ. Có muốn khóc thì cứ khóc với mình, với người bảo vệ mình, chứ khóc làm gì với kẻ đã không tiếc thương tổn mình. Có muốn khóc thì cứ khóc với mình, với người bảo vệ mình, chứ khóc làm gì với kẻ đã không tiếc thương tổn mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có chồng ngoại tình, chỉ nên giữ đau lòng và nước mắt cho mình. Thứ phô cho kẻ bội bạc thấy phải là mạnh mẽ, là cương quyết, là dám cầm dám buông. Muốn đánh ghen, thì đánh vào nhân phẩm của chồng và nhân tình, đừng đánh bằng nước mắt và kiêu hãnh của mình. Muốn hơn thua với nhân tình, phải hơn bằng tỉnh táo và khôn ngoan, không phải hơn bằng lương thiện và tốt đẹp. Đàn ông ngoại tình, có thấy vợ chẳng màng vẫn sống tốt, nhân tình có thấy vợ kiêu hãnh không sợ không phiền mới thấy sợ. Đàn bà, có mất chồng thì mất, nhất định đừng mất kiêu hãnh và tự trọng. Mình không sai, không việc gì phải cúi đầu, mình không hối hận, đừng để ai thấy mình yếu đuối. Đàn bà khi ấy, mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất, cho cả mình và con…

Đừng lo mất chồng, đây mới là điều đàn bà có chồng ngoại tình sợ nhất Nếu đàn ông xứng đáng, chẳng cần các chị giữ. Đàn ông đã không xứng đáng, các chị giữ chỉ bằng không. Lúc đó, đừng sợ mất chồng, phải sợ những điều sau đây này!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sai-lam-lon-nhat-cua-dan-ba-co-chong-ngoai-tinh-chinh-la-284407.html