Qua một lần đò, phụ nữ phải làm sao để giá trị còn hơn xưa?

Phụ nữ yêu 22/04/2018 05:15

Chuyện đổ vỡ trong hôn nhân là chuyện không ai mong muốn, những người phụ nữ trong cuộc hôn nhân đó là người đáng thương hơn cả. Vì thế, người ta mới nói phụ nữ đã có 1 đời chồng cũng quý giá như gái trinh vậy.

Bản thân người phụ nữ đã qua 1 lần đò không nên mặc cảm, tự ti mà việc cần làm là khiến bản thân mình ngày càng có giá trị hơn xưa.

Thay đổi quan điểm sống

Rất nhiều người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân đều cảm thấy mình kém cỏi và e dè trong chuyện tình yêu. Đó là lối suy nghĩ quá cổ hủ của người phụ nữ Á đông. Thực sự thì muốn thay đổi cách nhìn của người khác về mình, trước tiên phải thay đổi chính bản thân mình.

Nhiều người vẫn e sợ vì sự đánh giá, soi mói của xã hội. Họ e sợ vì mình không còn là thiếu nữ mà đã là “đàn bà ly dị chồng”. Vì thế, họ thường sống khép mình và cảnh giác với đàn ông xung quanh.

Qua một lần đò, phụ nữ phải làm sao để giá trị còn hơn xưa? - Ảnh 1
Rất nhiều người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân đều cảm thấy mình kém cỏi và e dè trong chuyện tình yêu - Ảnh Internet

Nhưng trên thực tế, phụ nữ đã qua 1 đời chồng sẽ có nhiều kinh nghiệm, có sự chin chắn và trưởng thành trong suy nghĩ, cách sống khiến đấng mày râu phải tôn trọng và đó là sự quyến rũ không người phụ nữ nào khác có được.

Bởi vậy, thay vì sợ này sợ nọ, hãy tự động viên bản thân, thay đổi lối sống tích cực, thay đổi suy nghĩ để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chăm sóc bản thân

Phụ nữ, dù lúc già hay lúc trẻ, dù lúc có chồng hay không vẫn luôn phải đẹp. Bởi vì đàn ông yêu bằng mắt, một người phụ nữ biết tôn trọng bản thân bằng cách làm đẹp cho chính mình sẽ khiến đàn ông mê mệt.

Nhiều người thường nói vẻ bề ngoài không quan trọng, nhưng đều là nói dối. Ngoại hình là thứ quyết định nhiều nhất tới việc người khác đánh giá thế nào về bạn ngay ở lần gặp đầu tiên.

Đôi khi trước kia vì chồng con bạn không thể lo cho bản thân mình được, thì bây giờ, hãy coi đó như 1 cơ hội để  “lột xác”. Một ngoại hình đẹp sẽ mang tới cho bạn rất nhiều thứ.

Qua một lần đò, phụ nữ phải làm sao để giá trị còn hơn xưa? - Ảnh 2

Nhiều người thường nói vẻ bề ngoài không quan trọng, nhưng nó đều là nói dối - Ảnh Internet 

Trau dồi kiến thức

Khi không còn bận rộn với chồng và nhà chồng, các chị em có thể tranh thủ học thêm 1 môn nào đó hoặc đọc thêm sách hay làm bất cứ việc gì đó có ý nghĩa khiến cuộc sống không nhàm chán.

Đàn ông có thể bỏ chúng ta đi nhưng kiến thức thì luôn ở trong đầu. Một người phụ nữ vừa đẹp ngoại hình, vừa thông minh thì đương nhiên chẳng ai quan tâm tới việc cô ấy đã có 1 hay 2 đời chồng. Ngược lại, giá trị của người đó càng tăng cao hơn bao giờ hết.

Qua một lần đò, phụ nữ phải làm sao để giá trị còn hơn xưa? - Ảnh 3
Đàn ông có thể bỏ chúng ta đi nhưng kiến thức thì luôn ở trong đầu - Ảnh minh họa: Internet

Kiếm thật nhiều tiền

Dành thời gian kinh doanh, lao động, làm việc đó là khi bạn cảm thấy mình hữu ích nhất và sẽ khiến mình đắt giá hơn trong mắt người khác.

Nếu như trước kia bạn từng phụ thuộc tài chính vào chồng, bị anh ta và cả nhà coi thường thì đến bây giờ, bạn phải chăm chỉ kiếm tiền. Khi có nhiều tiền, thì cơ hội chọn đàn ông của bạn hoàn toàn không hề thiếu.

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Xã hội càng phát triển, nhiều người phụ nữ càng có tư tưởng tiến bộ, và 1 trong số đó là ý nghĩ làm mẹ đơn thân. Vì họ cho rằng bản thân mình không cần 1 người đàn ông nào cũng có thể nuôi nấng và dạy dỗ con cái, chỉ mình phụ nữ cũng có thể tạo nên 1 gia đình.

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