Phụ nữ vẫn sống tốt dù không có đàn ông

Là phụ nữ hãy biết yêu bản thân mình trước chứ đừng mong chờ người khác yêu thương mình. Bởi nếu bản thân mà không yêu thương và chăm sóc được thì còn có thể yêu, chăm sóc cho ai?

Thời đại bây giờ phụ nữ không còn chỉ biết sống cho chồng, coi chồng là tất cả và cũng không phải sống để phục vụ nhà chồng. Bởi đơn giản ai cũng có hạnh phúc riêng, có một cuộc sống sao cho tốt nhất chứ không phải chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Phụ nữ bây giờ cũng không cảm thấy ngột ngạt hay sợ người đời chê cười nuôi con một mình. Cũng không sợ người đời dè bỉu vì mang tiếng bỏ chồng. Những định kiến trước đây đã không còn nữa mà thay vào đó là những tư tưởng tân tiến, hợp thời, hợp lòng người.

Phụ nữ bây giờ đã thay đổi tư tưởng và lối suy nghĩ. Bởi phụ nữ bây giờ hiểu rằng cái gì đáng buông bỏ thì buông bỏ, cái gì đáng giữ thì mới giữ. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, người đàn ông đã thay lòng thì phụ nữ sẵn sàng ra đi không hề luyến tiếc hay hối hận. Tương lai còn ở phía trước, hạnh phúc vẫn đang vẫn chào nên chẳng tội gì phải vùi dập bản thân vào một người đàn ông không xứng đáng.

Phụ nữ giờ đây nhận ra sức mạnh của đồng tiền. Tiền giúp chị em cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn để chinh phục thử thách, để vượt qua những giông tố trong cuộc đời dễ dàng hơn. Có tiền giúp phụ nữ làm chủ cuộc đời mình, tự quyết định cuộc sống và tương lai của bản thân. Khi người phụ nữ có tiền, đồng nghĩa với việc họ có tiếng nói, được ngưỡng mộ và coi trọng. Thế nên phụ nữ luôn phấn đấu học tập, làm việc để khẳng định bản thân và chỗ đứng trong xã hội, trong gia đình.

Phụ nữ thời nay biết được rằng bố mẹ là người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Thế nên cần tìm cách đền đáp, báo hiệu bố mẹ. Cũng không bao giờ sống một cuộc sống khổ đau, vất vả để rồi gây phiền lòng cho cha mẹ. Bởi thế phụ nữ không bao giờ để người khác vùi dập, chà đạp, kể cả đó là chồng hay gia đình chồng.

Phụ nữ bây giờ thấm thía con cái mới là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Vì thế cần phải sống thật tốt để đảm bảo một tương lai tốt nhất cho những đứa con thân yêu. Chính con cái là điểm tựa tinh thần, là nền tảng sức mạnh để vững bước đi lên, vượt qua giông tố, sóng gió trong cuộc đời.

Phụ nữ thời nay biết rằng trên đời này còn nhiều điều quý giá và tươi đẹp đang chờ họ khám phá. Thế nên đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống mà thôi. Nếu người đàn ông ấy sống chung thủy thì phụ nữ sẽ gắn bó. Còn nếu đã thay lòng thì phụ nữ sẵn sàng ly hôn để sống cuộc đời mới tươi đẹp, hạnh phúc hơn.

Thế nên phụ nữ hiện đại vẫn sống tốt nếu không có đàn ông! Chỉ không có tiền mới khiến phụ nữ chật vật, cơ cực, không có con mới cô đơn buồn tủi. Còn không có đàn ông thì cuộc đời vẫn tươi đẹp, vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ phụ nữ khám phá!