Phụ nữ tưởng làm những điều này sẽ ‘có giá’, nào ngờ lại bị đàn ông cạch mặt

Phụ nữ yêu 20/12/2019 11:14

Đây là những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ nhưng nhiều người cứ tưởng là tốt. Nếu cứ giữ thói quen này, đàn ông sẽ tránh xa, không bao giờ có ý định lâu dài với bạn.

Không ít chị em tưởng những điều này sẽ giúp họ "có giá" hơn trong mắt đàn ông, nào ngờ lại khiến đàn ông ghét cay ghét đắng, thậm chí còn cạch mặt, không dám đến gần.

Điều tra mọi thứ về đàn ông

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Đây là điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ. Bởi đàn ông rất ghét việc bị người khác can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình. Dù đã có gia đình hay còn độc thân, họ cũng không thích bị người khác kiểm soát.

Chậm trễ trong việc hẹn hò

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Đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ chậm trễ trong hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cứ tưởng đến trễ trong mỗi buổi hẹn là có giá hơn trong mắt đàn ông. Nhưng thực tế, phái mạnh ghét cay ghét đắng việc này. Đợi một lần có thể chấp nhận được nhưng chờ quá nhiều lần khiến họ cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng.

So sánh anh ấy với người khác

Thực tế, đàn ông ghét nhất là bị so sánh với người khác. Vì vậy phụ nữ đừng dại mang anh ấy ra so sánh với người khác. Mỗi người đều có thế mạnh khác nhau, không ai hoàn hảo tuyệt đối, cũng chẳng ai kém hoàn toàn.

Trang điểm quá dày

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Phụ nữ đừng trang điểm quá dày - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng nghĩ càng trang điểm đậm càng thu hút được đàn ông. Đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp nhưng lại đặc biệt dị ứng với người trang điểm quá lòe loẹt. Thế nên phụ nữ hãy chọn cho mình những bộ trang phục đơn giản, cách trang điểm nhã nhặn thể hiện được khí chất của mình.

Than phiền về việc đàn ông nghỉ việc

Nếu yêu thật lòng, bạn hãy ủng hộ mọi quyết định của đàn ông. Khi muốn nghỉ việc, chắc chắn đã có quá nhiều áp lực khiến anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Việc của bạn không phải là chỉ trích mà hãy ủng hộ. Hãy để đàn ông làm điều họ thích, bạn sẽ nhận lại được sự tôn trọng của họ.

Giả vờ ăn ít

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Phụ nữ hãy sống là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích phụ nữ ăn uống quá vội vàng hoặc quá nhiều. Tuy nhiên họ cũng đặc biệt ghét những kiểu người giả vờ kén ăn. Thế nên phụ nữ hãy cứ là chính mình, cứ tự nhiên thể hiện bản thân trước mặt đàn ông. Chỉ cần đừng làm những hành động kém duyên là được.

Phủ nhận những gì anh ấy làm cho bạn

Phụ nữ đừng bao giờ phủ nhận những việc đàn ông làm cho mình. Hãy biết ơn và âm thầm đền đáp những gì họ đã giúp đỡ bạn. Đây là điều giúp bạn ghi điểm trong mắt đàn ông, đồng thời cũng thể hiện được nhân cách, phẩm giá tốt của một người phụ nữ.

Kể xấu người cũ, tâng bốc người mới

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Phụ nữ đừng dại kể xấu người cũ trước mặt người mới - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ việc kể xấu người cũ, tâng bốc người mới sẽ làm cho đối phương vui. Thực tế đây là hành động kém sang khiến phụ nữ trở nên hèn mọn trong mắt đàn ông. Một mặt đàn ông không thích nghe quá nhiều về quá khứ của bạn. Mặt khác họ không thích nghe những lời nịnh nọt sáo rỗng.

Kiêu hãnh, tô vẽ bản thân

Một trong những sai lầm của phụ nữ là tô vẽ bản thân quá mức. Điều này khiến bạn vừa mất điểm, vừa kém duyên lại khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi. Thế nên phụ nữ hãy biết sống khiêm tốn, đừng quá tâng bốc bản thân mình.

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