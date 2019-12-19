Những sai lầm khiến phụ nữ bị chồng xem như ‘osin’, cả đời chỉ quanh quẩn trong gian bếp đầy dầu mỡ

Đây là những điều đàn bà dại thường làm, vô tình biến bản thân trở thành “osin không lương”, cả đời sống trong gian bếp đầy dầu mỡ, cơm bưng nước rót cho chồng con.

Hãy tôn trọng mẹ chồng, bởi đó là người chồng bạn vô cùng yêu quý. Hãy khôn khéo dung hòa mối quan hệ với nhà chồng để được chồng tôn trọng.

Phụ nữ đi làm dâu, may mắn thì gặp được mẹ chồng biết cảm thông, không may thì gặp phải người cay nghiệt. Nhưng suy cho cùng, dù gặp phải người mẹ chồng khó tính, phận làm dâu phải biết dĩ hòa vi quý.

Không biết quản lý tiền bạc

Trong hôn nhân, nếu không biết quản lý tiền bạc, xem như bạn đã thất bại. Nếu cứ để đàn ông quyết định mọi thứ, vung tay quá trán, gia đình bạn sẽ không có được hạnh phúc.

Phụ nữ không biết quản lý tiền bạc sẽ rất khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn phóng khoáng, luôn muốn chi tiêu thoải mái. Nếu người vợ không biết cách quản lý tiền bạc, tài chính của gia đình bạn sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Sinh đẻ không có kế hoạch

Nhiều người nghĩ đẻ thêm con để gia đình vui vẻ, chồng chiều chuộng vợ hơn. Nhưng thực tế phụ nữ càng chiều chồng mà phá vỡ kế hoạch sinh nở, càng phải chịu thiệt thòi.

Phụ nữ sinh nở nhiều, chưa hẳn đã được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ lên kế hoạch sinh thêm khi cả hai đã suy nghĩ kỹ càng về vấn đề kinh tế cũng như nhiều yếu tố khác. Đừng vì giữ chân chồng mà làm điều này.

Không biết kiếm tiền

Phụ nữ không biết kiếm tiền rất khổ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà thất bại nhất là không kiếm được tiền, phải sống dựa vào đàn ông. Khi bạn ở nhà nội trợ và sống dựa vào tiền của chồng, đồng nghĩa với việc bạn đã trở thành “osin không lương”. Đàn ông sẽ mặc sức ra lệnh, chỉ đạo bạn trong mọi việc. Khi không có tiền, không có công việc, bạn sẽ chẳng thể có tiếng nói trong gia đình.

Không biết nói lời ngọt ngào

Đàn ông thích ngọt, vì vậy họ không chịu được sự khô khan, mạnh mẽ của vợ. Thế nên phụ nữ ơi, làm gì thì làm, đừng quên đi bản chất dịu dàng vốn có. Hãy biết ngọt ngào đúng lúc để chồng yêu thương, cung phụng cả đời.