Phụ nữ từng trải không chọn đàn ông nghèo

Phụ nữ yêu 10/02/2019 11:15

Đàn ông nghèo hay giàu đều không thoát qua được 2 điều tồi tệ nhất của một người đàn ông: Sĩ diện và ích kỉ. Với đàn ông nghèo những điều đó lại tiềm ẩn trong con người họ rất nhiều.

Phụ nữ chưa từng trải, có thể bị cuốn hút bởi những người đàn ông hào nhoáng, nhanh chóng bỏ qua đàn ông nghèo. Sau vài cuộc tình tan vỡ, họ nhận ra sự hào nhoáng bên ngoài không hẳn sẽ đồng nhất với nội tâm bên trong. Họ bắt đầu cân nhắc hơn, lựa chọn kĩ hơn, và nhìn sang những người đàn ông khác – những người mà trước đây họ chưa bao giờ để mắt tới.

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Phải chăng đàn ông nghèo sẽ chung tình và mang lại hạnh phúc cho phụ nữ? - Ảnh minh họa: Internet

Vậy, phụ nữ từng trải sẽ chọn đàn ông nghèo ư? Là vì đã từng trải, đã từng đổ vỡ, cô ấy nhận ra đàn ông nghèo vẫn tốt hơn và đáng quý hơn ư? Rất tiếc, câu trả lời là không! Phụ nữ chưa từng trải, sau khi tan vỡ với đàn ông hào nhoáng, có thể thử hẹn hò cùng đàn ông nghèo. Đến một thời điểm thực sự trưởng thành, phụ nữ kết luận được một chân lý: Có thể không chọn đàn ông hào nhoáng, nhưng tuyệt đối không chọn đàn ông nghèo.

Vì đàn ông nghèo xấu ư? Không! Họ có thể là người tốt, người thật thà, người hiền lành, người chân thành, như những gì thế gian nói về họ. Nhưng đàn ông nghèo hay giàu đều không thoát qua được 2 điều tồi tệ nhất của một người đàn ông: Sĩ diện và ích kỉ. Với đàn ông nghèo những điều đó lại tiềm ẩn trong con người họ rất nhiều.

Đàn ông nếu đủ khôn ngoan và ý chí thì đã không nghèo. Anh ta ngu ngốc trong cách yêu, không biết cách bảo vệ mối quan hệ của mình, không biết cách trân quý người phụ nữ của mình. Họ quy kết cho mọi sự tan vỡ là vì họ không có tiền, nhưng không biết rằng: Nếu phụ nữ cần tiền, đã không chọn họ. Phụ nữ rời đi, không phải vì đàn ông không có tiền, mà vì đã không có tiền lại còn dại.

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Đàn ông nếu đủ khôn ngoan và ý chí thì đã không nghèo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng nghèo, tính sĩ diện hão càng cao. Vì sĩ diện, anh ta không ngừng làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình, bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô ấy, thậm chí xúc phạm cô ấy. Vì sĩ diện, đàn ông nghèo tìm cách thể hiện mình bằng những hành động và lời nói tệ bạc. Vì sĩ diện, đàn ông nghèo không thích lắng nghe người khác, không muốn thay đổi, không muốn nhận sai. Phụ nữ ở bên cạnh họ, có bao dung vị tha bao nhiêu, cuối cùng cũng sức tàn lực kiệt mà rời đi.

Và vì nghèo, đàn ông càng trở nên ích kỉ. Họ nghĩ về họ nhiều hơn, muốn thỏa mãn cảm xúc nhiều hơn, cái tôi cao hơn. Lòng bao dung của họ không đủ để biết cách làm một người đàn bà an lòng. Họ đánh mất đi khí khái thực sự của một người đàn ông. Khi không có tiền, đàn ông chẳng còn là gì nữa.

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Đàn bà khôn ngoan sẽ chọn đàn ông phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ từng trải không chọn đàn ông hào nhoáng, mà chọn người đàn ông phù hợp. Đàn ông giàu hay nghèo mà bản tính ích kỉ, sĩ diện, tham làm thì dính vào đàn bà chỉ khổ cả đời!

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