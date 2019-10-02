Phụ nữ thông minh và chìa khóa làm chủ số mệnh của mình

Phụ nữ yêu 02/10/2019 05:12

Vị trí ưu tiên trong đời của phụ nữ thông minh chính là: bản thân, con cái, cha mẹ, công việc và sau đó là đàn ông. Những giá trị được họ xếp đầu chính là những điều không bao giờ phản bội họ, những gì ít tổn thương và an toàn với họ nhất.

Phụ nữ thông minh luôn lấy bản thân làm trung tâm

Nhiều người phụ nữ nói bản thân kết hôn là vì đến tuổi phải lấy chồng, gia đình thúc giục, vì ai bằng tuổi họ cũng đã yên bề gia thất. Có người nói sinh con là vì chồng, gia đình chồng phải có con cháu. Có người nói bỏ sự nghiệp để về làm nội trợ là vì hy sinh cho chồng con. Hay có người nói tha thứ cho chồng ngoại tình, cũng chỉ vì con…

Và tất cả những người phụ nữ đó xem những gì mình làm là sự hy sinh lớn lao với chồng con. Đến khi họ không nhận được sự biết ơn từ chồng con như họ mong muốn, họ bèn cho rằng bản thân là một người đàn bà bất hạnh trong hôn nhân. Không cam tâm buông bỏ, không đủ sức sửa chữa, bởi thế mà bế tắc.

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Phụ nữ thông minh luôn lấy bản thân làm trung tâm - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, nếu bạn thay đổi một chút suy nghĩ, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu bạn lấy bản thân làm trung tâm cho mọi bước ngoặt trong đời, bạn sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn. Nếu bạn nghĩ bạn sinh con là vì bạn muốn có con, bạn sẽ không xem đó là một gánh nặng. Nếu bạn nghĩ bạn hy sinh cho gia đình là vì bạn muốn thì bạn sẽ hài lòng với những gì mình chọn.

Không có sự hy sinh nào dễ thỏa mãn con người bằng việc hy sinh cho chính mình. Khi bạn làm mọi thứ với suy nghĩ vì bản thân bạn trước thì bạn sẽ luôn thấy hài lòng. Ngay cả khi bất kì ai được nhận những gì bạn cho đi không thấy đủ, bạn cũng không thấy tổn thương. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn đặt mình vào trung tâm cuộc sống, để dễ dàng xoay chuyển, cũng dễ dàng hài lòng với cuộc sống hơn.

Đàn bà thông minh có kế hoạch cho từng giai đoạn cuộc đời mình

Một cuộc đời rất dài, bạn phải lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Bạn dành bao năm để học hành, để có nền tảng gia đình, để sự nghiệp thăng hoa? Độ tuổi nào bạn phải điên cuồng làm việc, đến lúc nào thì có thể thảnh thơi? Độ tuổi nào bạn có thể mắc sai lầm, khi nào thì sai lầm là điều không được phép?

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Phụ nữ thông minh luôn có kế hoạch cho cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời con người tính bằng năm, thì phải có những kế hoạch cụ thể, dù là trong công việc hay cuộc sống. Phụ nữ càng thông minh lại càng phải biết trong từng giai đoạn phải ưu tiên điều gì, buông bỏ những gì. Bạn không thể có tất cả, cũng không đủ sức muốn tất cả, bởi thế phải biết mình có thể làm gì, đánh đổi những gì.

Hãy cố gắng có một cuộc sống không sợ thiếu tiền

Những năm tháng tuổi trẻ, bạn có thể làm việc không ngừng để kiếm tiền. Nhưng tiền không phải là tất cả. Một mức lương cao không đảm bảo cho tương lai của bạn. Thậm chí, ngay cả khi đàn bà kết hôn cũng không thể đòi hỏi sự ổn định tài chính, hay nghề nghiệp.

Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể bị đào thải, hay hôn nhân gặp trục trặc. Khi biến cố xảy đến, người bạn có thể dựa vào duy nhất là bản thân bạn. Bởi thế, đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, hãy tập trung phát triển bản thân, nâng cao giá trị của mình. Nỗ lực học hỏi, không ngừng cố gắng thì phụ nữ mới không sợ có lúc thiếu tiền, có lúc không tự nuôi được bản thân.

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Nỗ lực học hỏi, không ngừng cố gắng thì phụ nữ mới không sợ có lúc thiếu tiền, có lúc không tự nuôi được bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu hay đàn ông đều không phải là điều quan trọng nhất

Vị trí ưu tiên trong đời của phụ nữ thông minh chính là: bản thân, con cái, cha mẹ, công việc và sau đó là đàn ông. Như thế không hẳn là họ xem thường đàn ông, mà là vạch ranh giới để ưu tiên và bảo vệ bản thân. Những giá trị được họ xếp đầu chính là những điều không bao giờ phản bội họ, những gì ít tổn thương và an toàn với họ nhất.

Nếu tình yêu hay đàn ông tử tế trở thành người thân, thì có thể ngang hàng với vị trí thứ ba trong lòng phụ nữ. Phụ nữ vẫn phải quan trọng chính mình và con hơn. Với phụ nữ, nếu không trọng mình và con, đàn ông sẽ không trọng bạn. Phụ nữ càng biết giữ ưu tiên cho những điều quý giá với mình, sẽ càng sống dễ dàng và ít bị tổn thương hơn.

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