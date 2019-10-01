7 lý do tình yêu lâu năm khó sống sót sau hôn nhân

Khi kết hôn, mỗi ngày của cả hai sẽ không còn là câu chuyện cổ tích dù tình yêu có sâu đậm thế nào. Những người yêu nhau lâu năm không có nghĩa là họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ. Hôn nhân có quá nhiều trách nhiệm. Và những ai chỉ nghĩ về hôn nhân như một đám cưới hoành tráng, hay kỳ trăng mật lãng mạn sẽ có lúc quên đi điều đó. Từ đó mà hôn nhân đổ vỡ .

Khi bạn có một tình yêu lâu năm , thì việc có thể nghĩ đến tiếp theo chính là cưới nhau. Suy nghĩ trở thành vợ chồng sẽ khiến chúng ta có nhiều cảm xúc mới mẻ và đầy hy vọng. Sống cùng một người mình yêu suốt đời nghe thật hoàn hảo, nhưng thực tế lại không như những bộ phim lãng mạn mà chúng ta đã từng xem.

Khi bạn còn trẻ, đang say đắm với tình yêu, bạn sẽ luôn thấy đối phương thật đặc biệt. Đối phương sẽ luôn biết rằng bạn xem họ quan trọng thế nào. Bạn cảm thấy biết ơn khi gặp họ trong đời và bạn có thể làm mọi thứ để giữ chặt lấy họ.

Đây là những lý do tình yêu lâu năm thường kết thúc bằng những cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Một tình yêu lâu năm dễ khiến người ta thiếu trân trọng nhau trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi bước vào hôn nhân, cảm giác trân trọng nhau sẽ dần mất đi. Khi đã có một tình yêu lâu năm, cả hai không còn xem nhau đặc biệt như ngày đầu. Với nhiều trách nhiệm gò bó, hôn nhân lại khiến bạn và đối phương thấy mệt mỏi và dần có khoảng cách.

2. Quá nồng nhiệt vào lúc đầu

Theo một nghiên cứu, thường những cặp đôi càng nồng nhiệt lúc đầu lại càng dễ ly hôn sau đó hơn.

Khi có một tình yêu nồng nhiệt, cả hai sẽ luôn đem đến những bất ngờ, thú vị đến cho nhau. Nhưng khi bước vào hôn nhân ổn định, những điều đó cũng dần không còn, sẽ khiến cả hai thấy chán khi bên nhau.

Hôn nhân không dành cho những trái tim quá nhiều cảm xúc. Một người quá nồng nhiệt, thì một người còn lại sẽ cảm thấy áp lực. Một người quá đòi hỏi, thì người kia sẽ thấy mình không được quý trọng.

3. Xem nhau là một thói quen

Lỗi sai lớn nhất của nhiều cặp đôi chính là không nhận ra tình yêu ban đầu đã trở thành cảm giác quen thuộc khi ở bên nhau quá lâu. Cảm giác này sẽ dần biến chất một tình yêu đúng nghĩa. Cho đến khi hôn nhân bắt đầu, cả hai sẽ nhận ra họ không thật sự yêu nhau như họ vẫn nghĩ.

Tình yêu đúng nghĩa là cần có nhau, không thể rời bỏ nhau, còn cảm giác có một người ở bên chỉ là thói quen thiếu độc lập của con người.

Tình yêu lâu năm bào mòn tình yêu ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

4. Những mong muốn của bạn đã khác đi

Con người luôn thay đổi theo thời gian, kèm theo những mong muốn của họ. Có những cặp đôi từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng vẫn ly hôn với lý do họ không còn tìm thấy ở đối phương điều họ cần.

Thay đổi là điều phải xảy đi, nó đi cùng với thời gian. Bạn luôn trưởng thành, tiến về phía trước cùng người bạn đời của mình, hoặc bạn chỉ muốn thực hiện những điều đó một mình. Hôn nhân là một điều thiêng liêng, nhưng nó cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng tin và một tình yêu đủ lớn. Khi hôn nhân chỉ còn cảm giác nặng nề bởi trách nhiệm, và người trong cuộc chỉ cảm thấy ngột ngạt để muốn thoát ra làm những gì họ muốn, thì chính là lúc phải kết thúc.

5. Kết hôn chỉ vì bạn muốn ổn định

Khi kết hôn không chỉ vì tình yêu thì sẽ không thể có một cái kết đẹp. Nhiều người yêu lâu năm là bởi vì họ không muốn kết thúc để lại bắt đầu một hành trình dài tìm kiếm một tình yêu khác. Và kết hôn khi đó chỉ vì họ muốn ổn định với một sự lựa chọn an toàn nhất. Nhưng chưa chắc đó là sự lựa chọn phù hợp và đúng đắn nhất trong đời họ.

Hôn nhân là cái kết của sự ổn định, nhưng sẽ cần nhiều hơn cố gắng, nỗ lực và kiên định. Ổn định thôi thì chưa đủ nếu bạn muốn một cuộc hôn nhân lâu dài.

6. Bạn phát hiện những mặt khác của bạn đời

Khi có một tình yêu lâu năm không có nghĩa là bạn đã biết mọi điều về đối phương. Khi bạn kết hôn và bắt đầu cuộc sống hôn nhân, mỗi ngày bạn sẽ phát hiện vài điều mới mẻ về đối phương. Trong đó sẽ có những điểm thú vị, và cả những gì chưa tốt.

Khi yêu nhau lâu năm, bạn khó chấp nhận những điểm khác biệt trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Những điều bạn không ngờ tới có thể là vấn đề tài chính, sự thiếu an toàn, cầu tiến, bao dung, hay thậm chí là thiếu thủy chung. Nhưng vì đã quá quen thuộc nhau nên càng khó chấp nhận những điểm khác biệt trong hôn nhân.

7. Bạn đã mơ mộng quá nhiều về hôn nhân

Đa số chúng ta thường có những kỳ vọng phi thực tế khi yêu và kết hôn. Chúng ta dễ bị “ru ngủ” bởi hình ảnh như mơ về hôn nhân từ những bộ phim, truyện lãng mạn.

Bạn đời của bạn sẽ có khi không như những gì bạn mong muốn, hay những gì bạn nghĩ là đương nhiên. Cũng như họ cũng sẽ có lúc mệt mỏi, hay như bạn cũng có lúc cần khoảng không cho riêng mình. Hãy hiểu, hôn nhân cần sự thấu hiểu nhau, cảm giác thoải mái khi bên nhau.

Một tình yêu lâu năm có khi lại kết thúc sau mấy tháng kết hôn, vì họ chưa sẵn sàng với những trách nhiệm, ràng buộc trong hôn nhân. Họ chưa đủ thấu hiểu để đồng hành cùng nhau qua chặng đường là vợ chồng khó khăn. Và khi họ phát hiện hôn nhân không như tình yêu, hôn nhân không nhiều mộng tưởng, họ dễ tuyệt vọng và buông tay.