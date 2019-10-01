Vì sao đàn ông không cưới người phụ nữ dành cả thanh xuân cho họ?

Nhiều phụ nữ dành cả thanh xuân để yêu một người đàn ông. Nhưng đàn ông sau đó lại chọn một người phụ nữ họ chỉ yêu vài tháng để lấy. Lý do chính là…

Nhiều người cho rằng đàn ông kết hôn không phải vì họ gặp được tình yêu đích thực, mà là lúc họ muốn có một gia đình. Có lẽ đàn ông đều lý trí trong tình yêu. Dù rằng, có người vẫn hối hận khi phải chia tay người phụ nữ họ yêu lâu năm. Nhưng điều đó cũng không ngăn họ tìm và cưới một người phụ nữ khác.

Nhưng sự thật là một người phụ nữ quá an phận, không nhiều đòi hỏi thường sẽ không đủ với đàn ông. Sự thay đổi trong định hướng, mục tiêu của đàn ông sẽ đổi thay mong muốn của họ ở người phụ nữ bên cạnh.

Đôi khi, đàn ông chỉ muốn lập gia đình khi họ đã có những điều họ muốn, như chức vị, tài chính, vật chất… Trước khi có được những điều đó, họ không muốn một mình trải qua khó khăn. Họ muốn có một người phụ nữ làm hậu phương tạm thời, cùng họ qua thăng trầm để đạt được mục tiêu.

Người phụ nữ bên đàn ông khi chưa có gì, chưa chắc sẽ là người phụ nữ đàn ông cần khi anh ta đã có nhiều thứ trong tay. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, đàn ông có thể cần những người phụ nữ khác nhau, để là hậu phương cho anh ta. Ở một thời điểm nhất định, đàn ông yêu thật lòng là thật, nhưng sau đó thay đổi cũng là thật.

Không phải tất cả mối quan hệ đều kết thúc bằng một đám cưới

Phụ nữ khi yêu thường có suy nghĩ họ sẽ lấy người đàn ông mình yêu. Khi càng yêu nhiều năm, suy nghĩ này chỉ càng rõ ràng và kiên định hơn. Nhưng với đàn ông, họ lại hoàn toàn không nghĩ vậy.

Nhiều phụ nữ vì tiếc nuối khoảng thanh xuân từng yêu đương sâu đậm mà không muốn kết thúc. Nhưng họ lại không hiểu rằng, đàn ông khi ở bên mình quá lâu là chỉ vì họ cần, chứ không vì phải vì họ muốn. Cần với đàn ông là cảm giác có bạn ở bên, còn khi họ muốn họ sẽ không để bạn phải đợi quá lâu.

Đàn ông kết hôn với người họ muốn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lý do khiến đàn ông chưa muốn kết hôn với bạn, nhưng trong đó cũng có lý do họ chỉ cần bạn ở hiện tại, chứ không muốn bạn cho tương lai. Vì đàn ông hiếm khi từ bỏ điều họ muốn, và nếu đã muốn họ sẽ không đợi chờ. Bởi thế, đàn ông yêu một người phụ nữ lâu năm không có nghĩa là họ muốn lấy người đó làm vợ.

Bị ảnh hưởng bởi ý kiến của bạn bè, cha mẹ

Dù là một người đàn ông độc lập, nhưng khi lựa chọn vợ anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi người thân bên cạnh. Đây cũng là lý do một mối quan hệ có kết quả thường phải có sự ủng hộ của bạn bè, người thân. Đàn ông lý trí hơn phụ nữ, họ cũng không thể sống theo tình cảm như phụ nữ. Bởi thế, nhiều người dù đã yêu một người phụ nữ lâu năm, nhưng sau đó lại chọn chia tay vì cha mẹ họ không đồng ý.

Sống thử trước hôn nhân sẽ khiến đàn ông không có suy nghĩ muốn kết hôn

Nhiều nhà tâm lý học đã có cảnh báo rằng phụ nữ nên cẩn trọng khi có suy nghĩ muốn sống chung với đàn ông trước hôn nhân. Đàn ông thường sẽ có đề nghị này sau một thời gian yêu nhau. Nhưng sau đó, suy nghĩ kết hôn của đàn ông cũng sẽ giảm dần theo thời gian.

Đàn ông yêu là một chuyện, đàn ông kết hôn lại là một chuyện khác - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân bắt nguồn từ sự khác biệt trong suy nghĩ, nhận thức của đàn ông và phụ nữ về việc sống thử. Phụ nữ nghĩ rằng đây là khởi đầu cho việc kết hôn sau này. Còn với đàn ông, sống thử chỉ khiến họ quên đi việc phải kết hôn, vì đã dần nghĩ rằng mình đã là một người đàn ông có vợ.

Bởi thế, phụ nữ yêu lâu phụ nữ dại, đàn ông yêu lâu chưa chắc đàn ông cưới. Phụ nữ nên nghĩ cho mình nhiều hơn trước một tình yêu lâu năm. Bởi đàn ông yêu là một chuyện, đàn ông kết hôn lại là một chuyện khác.