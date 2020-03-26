Phụ nữ thông minh nhìn vào đúng 4 điểm này trên cơ thể đàn ông biết ngay chung thủy hay trăng hoa

Phụ nữ yêu 26/03/2020 11:26

Không cần phải đoán già đoán non, phụ nữ thông minh hãy nhìn vào 4 điểm này trên cơ thể đàn ông khi nói chuyện để biết đó là người trăng hoa hay chung thủy.

Đàn ông trăng hoa hay chung thủy rất dễ nhận ra. Chỉ cần nhìn vào các điểm đơn giản dưới đây, phụ nữ thông minh sẽ biết tính cách của chàng.

Miệng

Người đàn ông càng chung thủy thường không nói quá nhiều lời ngọt ngào. Họ cảm thấy nói nhiều không bằng hành động để tạo cho đối phương niềm tin nhất định. Còn đàn ông trăng hoa luôn dùng những lời hay ý đẹp để lấp liếm cho những sai lầm và sự giả dối của mình. Nếu phụ nữ nhẹ dạ cả tin, chắc chắn sẽ mắc bẫy ngay.

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Phụ nữ thông minh nên biết quan sát tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường chết vì những lời đường mật của đàn ông. Vì vậy từ nay hãy phân biệt đâu là lời thật lòng, đâu là lời giả dối để bảo vệ bản thân.

Mắt

Ánh mắt sẽ thể hiện được sự chân thành hay giả dối của con người. Khi nói chuyện, nếu ánh mắt anh ấy không chú tâm hoặc hay né tránh bạn, chắc chắn có vấn đề. Anh ấy sợ bạn đọc được những suy nghĩ của mình nên thường không dám đối diện với bạn. Hoặc đã làm gì sai trái nên không dám nhìn thẳng vào mắt bạn để nói chuyện.

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Khi thật lòng đàn ông sẽ có ánh mắt chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chung thủy sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt bạn. Ánh mắt của anh ấy luôn chứa đựng sự chân thành và không bao giờ muốn làm tổn thương hay giấu giếm bạn bất cứ chuyện gì. Nếu thấy đặc điểm này, phụ nữ hãy giữ thật chặt người đàn ông đó bên cạnh.

Đôi chân

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Đàn ông yêu thật lòng sẽ không bao giờ muốn rời xa bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là những con ngựa bất kham. Họ muốn rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm, khám phá những điều mới lạ. Khó có ai ngồi yên một chỗ để yêu thương một người hết lòng, hết dạ. Nhưng với đàn ông chung thủy, họ sẽ không muốn đi đâu nếu đã tìm được đúng người. Cả cuộc đời này, họ chỉ có một mình bạn và tự động “khóa chân”, chỉ muốn ở bên bạn đến cuối đời.

Đôi tay

Người đàn ông yêu thật lòng rất dễ nhận ra, đi đâu họ cũng sẽ nắm chặt tay bạn. Một phần là để "khẳng định chủ quyền", một phần vì muốn bảo vệ, che chở cho bạn dù ở bất cứ nơi đâu.

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Người thương bạn luôn muốn bảo vệ cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thương bạn, chỉ muốn vui chơi qua đường sẽ không bao giờ nắm tay bạn nơi công cộng, hoặc chỉ miễn cưỡng làm điều đó. Họ cảm thấy việc này phiền phức, không quan trọng. Họ không muốn cho thiên hạ biết bạn là của họ và càng không có ý muốn bảo vệ bạn.

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