Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình thế này chẳng khác nào tự hại chính mình

Phụ nữ yêu 31/10/2018 05:30

Phụ nữ có chồng ngoại tình, tha thứ hay không là do bạn. Nhưng hãy hiểu, chuyện khó khăn nhất đời đàn bà là thứ tha cho người phản bội mình. Đã khó, đã đau, đã đánh cược một lần thì phải cho đáng, đừng thứ tha cho người lại tự hại chính mình…

Tha thứ chỉ để mong chồng quay về

Nhiều người vợ chỉ nghĩ đơn giản rằng khi được tha thứ, chồng sẽ quay về. Họ sợ chồng vì oán hận và tổn thương nơi họ mà càng rời xa họ hơn. Nhưng thật ra, đàn ông chỉ trở về khi họ thật sự muốn. Có sợ, có thấy tội lỗi, có gánh bao hậu quả thì họ vẫn sẽ về nếu họ còn muốn. Và nếu đã không muốn thì dù vợ có tha thứ bao lần, có níu kéo thế nào cũng vô ích.

Trái tim đàn ông ngoại tình sắt đá hơn phụ nữ nghĩ nhiều. Nó sẽ không tan chảy vì bao dung cảm thông của vợ đâu. Nó cũng không vì khổ đau tổn thương vợ chịu mà lại tràn đầy thủy chung lần nữa. Đàn bà đừng đánh giá thấp nó, cũng đừng đánh giá cao thứ tha của mình trước đàn ông bội bạc. Thứ tha chỉ dành cho người biết hối hận, còn không đừng phung phí, đừng tốn công.

Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình thế này chẳng khác nào tự hại chính mình - Ảnh 1
Thứ tha chỉ dành cho người biết hối hận, còn không đừng phung phí, đừng tốn công - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ khi chưa biết lượng sức mình

Đàn bà dại nhất ở đời chính là không biết lượng sức mình. Nắm không được mà buông cũng không xong. Bỏ cũng thương, vương thì tội. Giữ thì đau mà kết thúc thì không nỡ. Gật đầu thứ tha rồi lại chịu không nổi cả đời.

Thật ra, nhiều khi ly hôn cũng sẽ không đáng sợ bằng tình cảnh dùng dằn này. Vì ít ra ly hôn đau một chút rồi lại sống theo ý mình muốn, lại có cơ hội hạnh phúc. Còn lựa chọn sống cạnh người đàn ông bạn không thể đến gần vì ám ảnh tội lỗi của anh ta, bạn có chắc mình yên ổn từng ngày? Hay chính bạn đang dày vò bản thân, lãng phí thời gian của cả hai?

Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình thế này chẳng khác nào tự hại chính mình - Ảnh 2
Đàn bà dại nhất ở đời chính là không biết lượng sức mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng ai trong hoàn cảnh này đều hy vọng mọi chuyện lại như xưa. Nhưng thật sự, quan trọng vẫn là sức mình tới đâu, mình có tha thứ được không, hay chỉ càng gánh thêm khổ đau và bất hạnh. Niềm tin và can đảm để kết thúc đôi khi cần hơn những hy vọng khó thành hiện thực.

Tha thứ chỉ vì con

Đàn bà có chồng ngoại tình thường mang suy nghĩ mình sẽ tha thứ vì con. Nhưng đôi khi suy nghĩ này lại có lúc hại chính mình. Vì nếu mình chỉ nghĩ cho con mà không đo lường bội bạc của chồng thì sẽ có ngày tổn thương gấp bội. Nếu mình chỉ biết đến con mà không màng tình cảm hay lòng tin ở mình thì sẽ có lúc tự mình chuốc đau lòng. Hay nếu gạt nước mắt bỏ qua mà đến cùng con lại chịu nỗi đau lớn hơn thì có đáng không?

Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình thế này chẳng khác nào tự hại chính mình - Ảnh 3
Hay nếu gạt nước mắt bỏ qua mà đến cùng con lại chịu nỗi đau lớn hơn thì có đáng không? - Ảnh minh họa: Internet

Tha thứ cho một người phản bội mình cần nhiều hơn những lý do vì người khác. Hơn hết, mình cần một lý do để lại có thể tin yêu lần nữa, để đảm bảo sẽ không đau lòng thêm nữa. Mình cần một lý do để tự tha thứ cho mình, để lòng thôi oán hận hay câm phẫn, để lại nhẹ nhàng cùng nắm tay nhau lần nữa.

Tha thứ, không phải là một cái gật đầu rồi cả đời không quên. Tha thứ, cũng không phải cái ngó lơ vì nghĩ đàn ông là thế. Đàn bà giàu bao dung, dư dả thứ tha bao nhiêu cũng hãy biết thương mình đầu tiên. Tha thứ, nhất định là phải để mình và con có thể lại hạnh phúc. Đó mới là sự tha thứ đúng đắn và sáng suốt nhất của đàn bà.

Chuyện đàn bà: Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để mong vợ tha thứ

Chuyện đàn bà: Đàn ông ngoại tình lấy tư cách gì để mong vợ tha thứ

Đàn bà ạ, một khi người đàn ông ra ngoài ngoại tình thì hạnh phúc gia đình đã bị anh ta đạp đổ. Anh ta không còn tư cách gì để mong vợ tha thứ. Trong cuộc hôn nhân đó, tha thứ hay không tha thứ là phụ thuộc vào người vợ.

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