Đàn bà dại nhất ở đời chính là không biết lượng sức mình

Dù rằng ai trong hoàn cảnh này đều hy vọng mọi chuyện lại như xưa. Nhưng thật sự, quan trọng vẫn là sức mình tới đâu, mình có tha thứ được không, hay chỉ càng gánh thêm khổ đau và bất hạnh. Niềm tin và can đảm để kết thúc đôi khi cần hơn những hy vọng khó thành hiện thực.

Tha thứ chỉ vì con

Đàn bà có chồng ngoại tình thường mang suy nghĩ mình sẽ tha thứ vì con. Nhưng đôi khi suy nghĩ này lại có lúc hại chính mình. Vì nếu mình chỉ nghĩ cho con mà không đo lường bội bạc của chồng thì sẽ có ngày tổn thương gấp bội. Nếu mình chỉ biết đến con mà không màng tình cảm hay lòng tin ở mình thì sẽ có lúc tự mình chuốc đau lòng. Hay nếu gạt nước mắt bỏ qua mà đến cùng con lại chịu nỗi đau lớn hơn thì có đáng không?

Tha thứ cho một người phản bội mình cần nhiều hơn những lý do vì người khác. Hơn hết, mình cần một lý do để lại có thể tin yêu lần nữa, để đảm bảo sẽ không đau lòng thêm nữa. Mình cần một lý do để tự tha thứ cho mình, để lòng thôi oán hận hay câm phẫn, để lại nhẹ nhàng cùng nắm tay nhau lần nữa.

Tha thứ, không phải là một cái gật đầu rồi cả đời không quên. Tha thứ, cũng không phải cái ngó lơ vì nghĩ đàn ông là thế. Đàn bà giàu bao dung, dư dả thứ tha bao nhiêu cũng hãy biết thương mình đầu tiên. Tha thứ, nhất định là phải để mình và con có thể lại hạnh phúc. Đó mới là sự tha thứ đúng đắn và sáng suốt nhất của đàn bà.