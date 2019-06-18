Phụ nữ sướng hay khổ, phải lấy chồng rồi mới rõ

Phụ nữ sướng hay khổ, đôi khi chỉ khi lấy chồng rồi mới rõ. Nếu có được người chồng thấu hiểu, sẻ chia thì cực mấy phụ nữ cũng chẳng thấy khổ bao giờ. Nhưng nếu chồng vô tâm, vô tình thì mọi cực khổ đều nhân lên, khổ tâm gấp vạn lần.

Người ta hay nói phụ nữ độc thân bao giờ cũng sướng hơn khi lấy chồng. Phụ nữ độc thân chỉ sống cho mình, có chồng rồi phải sống thêm cho chồng con. Phụ nữ độc thân dư dả thời gian cho bản thân, lấy chồng rồi thời gian cho chồng con còn thiếu huống hồ là dành cho mình. Phụ nữ độc thân dễ vui vẻ hơn, lấy chồng rồi lại dễ buồn hơn... Nhưng nếu nói đời phụ nữ lấy chồng là một cái khổ thì chưa đúng. Vất vả của phụ nữ có gia đình là vì phải thêm trách nhiệm, thêm vai trò để chăm sóc những người họ yêu thương. Họ cực hơn khi một thân một mình, nhưng có niềm vui khi có chồng con vui vầy. Nếu chồng thủy chung trọn lòng thì phụ nữ dẫu cực thân mấy cũng gắng để khỏi phải nhọc lòng. Phụ nữ không khổ vì yêu thương thêm một gia đình, mà là khổ vì không được thấu hiểu và chia sẻ.

Phụ nữ không khổ vì yêu thương thêm một gia đình, mà là khổ vì không được thấu hiểu và chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet Có những người phụ nữ chỉ khi lấy chồng rồi mới biết cảm giác cô đơn tủi hổ nhường nào. Không phải là cô đơn như khi sống một mình, mà là dù sống cùng chồng nhưng vẫn thấy một mình. Họ không được lắng nghe, công nhận, cảm thông. Những gì họ bỏ ra đều không được chồng nhìn thấy, những điều họ mong muốn chồng cũng không hề biết. Sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình khiến phụ nữ thấy chán chường và mệt mỏi nhất. Có những người phụ nữ có chồng rồi mới hiểu khổ tâm là gì. Lúc trước, họ có niềm vui, hạnh phúc của mình. Nhưng từ khi lấy chồng, niềm vui hay hạnh phúc cũng dần không còn nhiều. Không phải vì họ không lạc quan, mà là vì người đàn ông bên cạnh vô tình. Có những người vợ thật sự đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều để cho chồng những gì tốt nhất. Nhưng ngược lại, họ không được nhận bất kì thứ gì từ chồng. Thậm chí, họ còn bị tổn thương, chịu nhiều khổ tâm vì chồng.

Có những người phụ nữ có chồng rồi mới hiểu khổ tâm là gì - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, không ai đoán trước được phụ nữ lấy chồng rồi khổ hay sướng. Vì không phải cứ được gả vào một nhà giàu có là cả đời phụ nữ ấm êm. Không phải cứ lấy một người chồng trông tử tế, đàng hoàng thì không chịu tổn thương. Và không phải chỉ cần phụ nữ cố gắng, hy sinh thì sẽ hạnh phúc. Bởi phụ nữ lấy chồng, chẳng biết đâu mà lường, chẳng biết đâu mà tránh. Có khi mở mắt ra người đàn ông bên cạnh đã nói không còn yêu mình. Hay có lúc chỉ cần nhắm mắt một chốc, cuộc đời đã tràn ngập tổn thương. Phụ nữ sướng hay khổ, đôi khi chỉ khi lấy chồng rồi mới rõ. Nếu có được người chồng thấu hiểu, sẻ chia thì cực mấy phụ nữ cũng chẳng thấy khổ bao giờ. Nhưng nếu chồng vô tâm, vô tình thì mọi cực khổ đều nhân lên, khổ tâm gấp vạn lần. Phụ nữ sướng hay khổ, đôi khi chỉ khi lấy chồng rồi mới rõ - Ảnh minh họa: Internet Nhưng dẫu sao thì phụ nữ vẫn có quyền quyết định cuộc đời mình, bằng lựa chọn, chấp nhận hay đánh đổi. Nếu đã lựa chọn thì phải chấp nhận, không thể chấp nhận được thì phải đánh đổi. Hôn nhân không bao giờ là cánh cửa cuối cùng trong đời phụ nữ. Bạn có thể ở lại trong cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nếu bạn cho rằng đó là điều bạn muốn. Bạn có thể rời đi và bắt đầu lại, nếu bạn tin rằng những đánh đổi sau đó là xứng đáng. Phụ nữ không quyết định được sướng khổ từ người bạn đời bên cạnh, nhưng có thể chủ động nắm hay buông. Bạn đời đôi khi không phải là duy nhất, nhưng hạnh phúc của chính bạn phải là quan trọng nhất.

Kiên định với 3 chân lý này, phụ nữ sẽ luôn luôn hạnh phúc Hãy luôn kiên định với 3 chân lí này, nếu như phụ nữ muốn mưu cầu hạnh phúc đích thực bằng chính năng lực của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-suong-hay-kho-phai-lay-chong-roi-moi-ro-328365.html