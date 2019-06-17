Phụ nữ càng quá biết điều, khổ tâm càng nhiều

Người ta hay nói, đàn ông có thể yêu gái hư, nhưng chỉ chọn phụ nữ biết điều làm vợ. Đơn giản là vì đàn ông đôi khi cần một người vợ chịu thay đổi và nhẫn nhịn vì họ. Bởi thế, phụ nữ càng biết điều, càng dễ khổ tâm trong hôn nhân.

Dấu hiệu nhận biết một người phụ nữ quá biết điều trong hôn nhân chính là luôn nghĩ cho người khác trước. Khi chưa lấy chồng, họ dễ bị chịu thiệt thòi vì nghĩ cho lợi ích của người xung quanh. Khi đã có chồng rồi, họ càng chịu nhiều thiệt thòi khi chỉ nghĩ cho chồng trước. Thay vì đòi hỏi, họ lại luôn cố gắng đáp ứng đòi hỏi của người khác. Phụ nữ quá biết điều được xem là lương thiện, nhưng họ lại khổ vì sự lương thiện này. Phụ nữ quá biết điều được xem là lương thiện, nhưng họ lại khổ vì sự lương thiện này - Ảnh minh họa: Internet Đây là kiểu phụ nữ đơn thuần nhất trong hôn nhân. Sự tin tưởng và yêu thương của họ dành cho chồng có thể là tuyệt đối. Họ luôn cố gắng để thay đổi phù hợp với chồng và gia đình chồng. Họ không đòi hỏi trước mà sẽ cho đi trước. Họ cho rằng nếu muốn được nhận lại, họ phải cho đi nhiều hơn. Bởi thế, họ xem chồng con là trên hết, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho gia đình đầu tiên. Với họ, đó là sự hy sinh xứng đáng, vì họ yêu chồng, xem chồng là cả cuộc sống. Sự biết điều ở họ ban đầu đàn ông thấy rất thỏa mãn. Nhưng dần dà đàn ông thay vì yêu thương, trân trọng hơn, họ dần chán vợ.

Đàn ông không phải ai cũng biết trân trọng một người phụ nữ hiểu chuyện. Sự trưởng thành của đàn ông có khi không bắt kịp cố gắng và nỗ lực của một người vợ hiểu chuyện. Bản chất của đàn ông là thích khám phá và chinh phục. Đôi khi họ muốn được chinh phục vợ, hơn là để vợ chiều theo ý mình. Bởi thế những gì được dâng đến trước mắt, chẳng mất công có được, đàn ông thường không mấy trân trọng. Đây cũng là lý do đàn ông dễ cảm thấy phụ nữ quá biết điều nhàm chán trong hôn nhân. Đàn ông không phải ai cũng biết trân trọng một người phụ nữ hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng phải hiểu chuyện để làm người vợ, người mẹ trong gia đình, nhưng đừng quá biết điều, quá cầu toàn. Nếu bạn quá biết điều, bạn sẽ không còn nghĩ cho mình nhiều nữa. Khi nghĩ cho chồng nhiều hơn cho bản thân, bạn sẽ dễ tổn thương mình, cũng dễ khiến chồng không coi trọng mình. Nếu bạn quá hiểu chuyện, bạn sẽ dần không dám đòi hỏi và nhận về thiệt thòi. Nếu quá cầu toàn, chuyện gì cũng ôm vào người, bạn sẽ không được giúp đỡ và chia sẻ.

Có một sự thật là đàn ông luôn muốn vợ hiểu chuyện, cảm thông, thậm chí là chiều chuộng họ, nhưng họ lại muốn cung phụng một người phụ nữ không biết điều khác. Nhân tình chẳng bao giờ hiểu chuyện. Cô ta đòi hỏi, cô ta đỏng đảnh, cô ta chiêu trò, cô ta biết tận hưởng và sai khiến đàn ông. Ngặt nỗi, đàn ông cần một chút những gì ở nhân tình như thế. Một chút bí ẩn, một chút yêu cầu, một chút quý trọng bản thân, một chút bất cần… đôi khi lại khiến đàn ông say mê. Một chút bí ẩn, một chút yêu cầu, một chút quý trọng bản thân, một chút bất cần… đôi khi lại khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, trong hôn nhân, phụ nữ đừng nên quá biết điều trong mọi chuyện, nhất là với chồng. Đừng hy sinh, cũng đừng nghĩ cho chồng quá nhiều. Vì đôi khi hy sinh của bạn, chồng chưa chắc đã nhận ra, nghĩ cho anh ấy nhiều có khi anh ấy lại không cần. Quan trọng nhất là phụ nữ phải biết quý trọng mình trước, bớt cần và sống vì chồng sẽ nhẹ lòng, cũng khiến chồng biết coi trọng mình hơn.

Đàn ông luôn cố gắng tìm lại 3 người phụ nữ này trong đời Có 3 người phụ nữ đàn ông không bao giờ có thể quên, và họ nhất định sẽ đi tìm lại trong đời mình. Nếu 3 người này là 1 thì ắt sẽ là bi kịch lớn nhất cuộc đời đàn ông.

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