Đàn ông luôn cố gắng tìm lại 3 người phụ nữ này trong đời

Phụ nữ yêu 13/06/2019 05:12

Có 3 người phụ nữ đàn ông không bao giờ có thể quên, và họ nhất định sẽ đi tìm lại trong đời mình. Nếu 3 người này là 1 thì ắt sẽ là bi kịch lớn nhất cuộc đời đàn ông.

Người anh ấy còn thương

Đàn ông chỉ cần còn thương thì dù cả đời phải xa nhau, họ cũng không quên được. Và nếu có cơ hội hàn gắn lại, họ nhất định sẽ đi tìm người trong lòng mình, dù là cách trở xa xôi. Đàn ông bạc tình như vôi, mà đã thâm tình thì không ai bằng.

Nếu trong lòng đàn ông có bạn, anh ấy chắc chắn không để mất bạn. Nếu anh ấy còn thương bạn, nhưng lỡ một lần đánh mất bạn, anh ấy cũng sẽ thử vô vàn những cách để tìm lại bạn. Điều khó ngăn cản nhất chính là trái tim của đàn ông còn yêu.

Đàn ông luôn cố gắng tìm lại 3 người phụ nữ này trong đời - Ảnh 1
Đàn ông chỉ cần còn thương thì dù cả đời phải xa nhau, họ cũng không quên được - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, hãy tin chắc rằng người phụ nữ trong lòng anh ấy là bạn chứ không phải là người nào khác. Vì nếu người anh ấy thương không phải là bạn thì cho dù bây giờ anh ấy chọn bạn thì cũng sẽ có lúc bỏ tất cả để chỉ đi tìm người trong lòng anh ấy. Trái tim đàn ông đôi khi thâm tình với một người, đồng thời cũng tàn nhẫn với một người khác là vậy.

Người quan trọng anh ấy lỡ đánh mất

Phụ nữ khôn ngoan từ tổn thương, đàn ông trưởng thành từ mất mát. Khổ tâm và đau lòng nhiều, phụ nữ sẽ tự khắc thôi khờ dại. Còn đàn ông, có khi phải đánh mất người phụ nữ quan trọng trong đời mới thật sự trưởng thành.

Với nhiều người đàn ông, họ không kịp trưởng thành cùng những hy sinh và tận tụy của người phụ nữ bên cạnh. Họ không biết quý trọng, không nhận ra đó là người họ không thể thiếu trong đời. Họ vẫn nghĩ người ấy vẫn ở đó, vẫn chờ họ về, chắc chắn không thể rời đi. Cho đến khi vì sự thiếu trưởng thành của bản thân, đàn ông đánh mất đi người phụ nữ quan trọng của đời mình. Chính sự mất mát đó mới khiến đàn ông trưởng thành, khiến họ biết đâu là điều quý giá phải giữ gìn.

Đàn ông luôn cố gắng tìm lại 3 người phụ nữ này trong đời - Ảnh 2
Đàn ông đi tìm người quan trọng anh ấy lỡ đánh mất - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không phải người đàn ông nào cũng có thể tìm lại được người phụ nữ họ lỡ đánh mất. Phụ nữ có thể bao dung nhưng không thể đợi đàn ông cả đời. Đến khi họ rời đi, có thể sẽ không bao giờ để đàn ông tìm thấy. Bởi thế, đàn ông có người dành mấy mươi năm, thậm chí là cả đời, chỉ để tìm lại người phụ nữ họ từng đánh mất.

Người anh ấy tổn thương sâu sắc nhất

Đàn ông là cá thể có tự trọng và những quy tắc riêng. Đàn ông tôn thờ chữ nhân nghĩa trí tín như bản ngã của một đấng trượng phu. Đàn ông có lỗi với nhau vốn đã thấy thẹn, huống hồ là làm sai với một người phụ nữ chân tình với họ, vì họ mà tổn thương sâu sắc.

Có thể trong những lúc đầy u mê và tội lỗi, đàn ông có thể không biết mình sai, không nhận ra mình có lỗi với phụ nữ. Nhưng khi nhận ra, cảm giác dằn vặt, tội lỗi có thể khiến đàn ông luôn không yên. Đến cuối cùng, họ phải đi tìm người phụ nữ ấy, đôi khi chỉ là để được nghe một lời xin lỗi, để thấy lòng và lương tri bớt tội lỗi.

Đàn ông luôn cố gắng tìm lại 3 người phụ nữ này trong đời - Ảnh 3
Đàn ông nên biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình, người bạn đời quan trọng, người vừa là trái tim, cuộc sống và thể hiện cả tự trọng của các anh - Ảnh minh họa: Internet

Ba người phụ nữ này, một người là trái tim (người anh ấy thương), một người là cuộc sống (người quan trọng không thể thiếu), còn một người là bản ngã tự trọng (người anh ấy tổn thương sâu sắc nhất) của đàn ông. Và nếu ba người này cùng là một người thì ắt sẽ là bi kịch lớn nhất cuộc đời đàn ông.

Bởi thế, đàn ông nên biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình, người bạn đời quan trọng, người vừa là trái tim, cuộc sống và thể hiện cả tự trọng của các anh. Vì nếu đánh mất cô ấy, các anh thật sự sẽ phải hối hận cả đời.

Tại sao đàn ông không trân trọng bạn?

Tại sao đàn ông không trân trọng bạn?

Phụ nữ, tuyệt đối đừng quá dễ dãi với người đàn ông của mình. Với đàn ông, bạn phải để anh ấy bị khước từ đúng lúc, bị phũ đúng chỗ, anh ấy mới biết trân quý những gì đang có.

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