Phụ nữ nhớ 3 chữ ĐỪNG để khiến đàn ông tương tư cả đời, muốn quên cũng không được

Phụ nữ yêu 18/08/2023 01:04

3 chữ “đừng” này chính là bí quyết giúp phụ nữ khôn ngoan luôn “đắt giá”, đàn ông chỉ gặp một lần sẽ nhớ một đời, say mê đến quên cả đất trời.

Đừng đối xử quá tốt với đàn ông

Phụ nữ luôn muốn được yêu thương, chiều chuộng nên chỉ cần đàn ông hiểu được điều này thì chắc chắn sẽ chinh phục được đối phương. Vậy nhưng, khác với phụ nữ, đàn ông lại là giống loài thích "bị ngược đãi".

Phụ nữ càng hờ hững, càng bất cần, càng khó gần đàn ông càng khát khao chính phục, càng muốn dùng trăm phương nghìn kế để khiến bạn đáp lại tình cảm của anh ấy.

Nhờ biết giữ khoảng cách, không nói chuyện quá nhiều, cũng không vồn vã trong lần gặp đầu tiên nên phụ nữ thông minh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với bất cứ ai họ tiếp xúc. Đây là lý do vì sao chẳng cần ngực nở mông cong những người phụ nữ khôn khéo vẫn khiến đàn ông chết mê chết mệt, cả đời tương tư. 

Phụ nữ nhớ 3 chữ ĐỪNG để khiến đàn ông tương tư cả đời, muốn quên cũng không được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đừng hy sinh quá nhiều

Khi yêu, phụ nữ sẽ chẳng hề toan tính, càng không rạch ròi phải trái đúng sai hay hơn thua với người đàn ông của mình. Yêu là bất chấp, là sẵn lòng ôm hết thua thiệt vào người, là nỗ lực mỗi ngày để khiến người mình yêu hạnh phúc.

Vậy nhưng, phụ nữ khờ dại quên mất rằng càng được nuông chiều, hy sinh vô điều kiện đàn ông sẽ càng trở nên tệ bạc, vô tâm. Họ mặc định việc bạn phải cung phụng mình là điều hiển nhiên, lâu dần sẽ không còn tôn trọng bạn nữa.

Thế nên, nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bao giờ để bản thân phải thiệt thòi trong mối quan hệ. Hãy nhớ, phụ nữ là để yêu thương, bạn xứng đáng được trân trọng, hạnh phúc chứ không phải suốt ngày sầu đau, buồn khổ vì gã đàn ông tồi kia. 

Phụ nữ nhớ 3 chữ ĐỪNG để khiến đàn ông tương tư cả đời, muốn quên cũng không được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đừng đánh mất chính mình

Phụ nữ đừng vì quá yêu mà bi lụy, ra sức giữ chân đàn ông mà đánh mất chính mình. Thay vì dành thời gian lo nghĩ đối phương đang đi đâu, với ai, làm gì sao bạn không đắp mặt nạ dưỡng da, tám chuyện với bạn bè hay học một điều gì mới.

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ hạ mình để níu kéo đàn ông, cũng đừng vì sợ mất mà giữ khư khư. Cách giữ chồng khôn ngoan, nhàn hạ và hiệu quả nhất chính là chăm sóc bản thân thật tốt, đẹp lên mỗi ngày và lúc nào cũng thơm tho.

Khi đã khiến đàn ông mê mệt, lúc nào cũng lo lắng người phụ nữ của mình bị kẻ khác cướp mất chàng ắt sẽ tự giữ mình, hết lòng chung thủy với bạn.

Không phải thân hình nóng bỏng, đây mới là 5 đặc điểm cơ thể của phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất!

Không phải thân hình nóng bỏng, đây mới là 5 đặc điểm cơ thể của phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất!

Chẳng cần phô diễn da thịt, phụ nữ hấp dẫn nhất là khi sở hữu những đặc điểm cơ thể rất đỗi bình thường này.

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Từ khóa:   Hôn nhân phụ nữ yêu hạnh phúc gia đình

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