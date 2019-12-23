Phụ nữ lấy chồng rồi vẫn có thể thảnh thơi, tự do như thời còn độc thân khi biết những điều này

Phụ nữ yêu 23/12/2019 16:25

Hãy nhớ phụ nữ lấy chồng, sinh con vẫn có thể thảnh thơi, tự do khi biết thương mình, không xem chồng con là nhất, đặc biệt không bỏ rơi cảm xúc của bản thân.

Dưới đây là những tuyệt chiêu giúp phụ nữ không cảm thấy chán ngán, sợ hãi hôn nhân, không mệt mỏi vì làm mẹ, làm vợ.

Thấu hiểu “chăm sóc bản thân là hàng đầu”

Những người phụ nữ lấy chồng biết suy nghĩ cho bản thân sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Chỉ khi yêu thương chính mình, bạn mới biết được giá trị của bản thân và không cho phép ai chà đạp, làm tổn thương.

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Phụ nữ lấy chồng phải biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, hạnh phúc hay khổ đau đều phụ thuộc vào bạn. Muốn hạnh phúc, đừng hy sinh quá nhiều. 

Kiếm tiền và tiêu đồng tiền mình làm ra

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Phụ nữ đừng quên kiếm tiền và tự sống cuộc đời mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn thảnh thơi, tự do sống theo ý mình, hãy đi làm kiếm tiền. Phụ nữ nên nhớ điều này “tiền trong túi, miệng tự động sẽ mỉm cười”. Dù chuyện gì xảy ra cũng đừng dựa dẫm vào bất cứ ai. Cuộc đời phụ nữ dù còn độc thân hay đã lấy chồng cũng phải giữ lòng tự trọng của mình.

Tôn trọng cuộc sống riêng của chồng và chồng cũng phải tôn trọng vợ

Dù đã là vợ chồng, cả hai đừng bao giờ kiểm soát quá chặt thời gian, cuộc sống riêng của nhau. Vợ chồng cần tôn trọng những mối quan hệ, công việc của nhau. Vợ cũng phải để chồng tự do làm những điều anh ấy thích.

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Muốn hạnh phúc, hãy tôn trọng cuộc sống riêng của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Có như vậy cuộc sống hôn nhân mới thú vị. Ví dụ sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả hai ngồi lại kể cho nhau nghe về những chuyện mình đã trải qua sẽ dễ chịu hơn là mỗi giờ, mỗi phút đều nhắn tin, gọi điện để quản lý lịch trình của nhau.

Rạch ròi mỗi tháng vợ chồng phải bỏ bao nhiêu vào quỹ chung

Chuyện tài chính trong hôn nhân vô cùng quan trọng. Hãy đặt ra nguyên tắc là mỗi tháng bạn bỏ bao nhiêu, chồng bỏ bao nhiêu vào quỹ sinh hoạt chung cho gia đình. Vợ chồng phải rõ ràng chuyện tiền bạc để sau này không xảy ra mâu thuẫn. 

Không ôm đồm quá nhiều việc

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Phụ nữ đừng dại ôm đồm quá nhiều việc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại việc gì cũng làm, đàn bà khôn chuyện gì không thích đều biết cách từ chối. Trong hôn nhân càng biết nói không càng thảnh thơi, tự do. Vì vậy đàn bà đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người, đừng đáp ứng những yêu cầu phi lý của chồng.

Những thứ có ‘dâng tận tay’ đàn bà khôn cũng phải biết từ chối, đừng dại nhận hết vào người

Những thứ có ‘dâng tận tay’ đàn bà khôn cũng phải biết từ chối, đừng dại nhận hết vào người

Người đàn bà khôn ngoan nên biết từ chối những gì không tốt với mình, đừng dại nhận hết vào người để rồi đau khổ, dằn vặt cả đời.

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