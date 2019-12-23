Hơn cả ‘anh yêu em’, đây là những câu phụ nữ khao khát được nghe từ chồng

Hơn cả những lời hứa hẹn, yêu đương sáo rỗng, phụ nữ cần nhất những lời quan tâm chân thành từ người chồng của mình. Thế nhưng hầu hết đàn ông vô tâm lại không nói với vợ những câu này.

Cánh mày râu chỉ đòi hỏi sự quan tâm của vợ, nhưng lại không bao giờ để tâm đến những gì vợ phải chịu đựng. Vì vậy mà nhiều phụ nữ chết tâm, cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Đây là một trong những lời phụ nữ thích nghe từ chồng. Họ thích được chồng hỏi han, quan tâm đến công việc và nỗi vất vả của vợ. Nhưng dường như đàn ông thường không để tâm đến những điều này.

“Lâu rồi không thấy em mua quần áo mới”

Đàn ông nên tinh tế dành cho vợ những lời quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nghe câu nói này của chồng thôi, phụ nữ đã cảm thấy được xoa dịu rất nhiều. Bởi câu nói này thể hiện sự quan tâm của chồng dành cho vợ. Chỉ những người tinh tế mới biết đã lâu rồi vợ không mua quần áo mới và có ý nhắc nhở vợ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn.

“Em có cần anh giúp gì không?”

Phụ nữ cực kỳ thích được chồng giúp đỡ việc nhà. Thế nên dù có bận đến mấy, đàn ông cũng nên dành thời gian giúp đỡ vợ làm việc nhà, chăm con. Đây cũng là cách giữ lửa hôn nhân lâu dài và bền vững nhất.

Đàn ông giúp vợ việc nhà là khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình đừng phân chia rạch ròi rằng việc của đàn ông là kiếm tiền, còn đàn bà nội trợ, chăm con. Xã hội hiện đại, hãy bình đẳng trong mọi việc. Đàn bà phải biết đi làm kiếm tiền, đàn ông cũng phải biết giúp vợ làm việc nhà.

“Hôm nay em đừng nấu nướng, gia đình mình đi ăn bên ngoài nhé”

Đàn ông nên biết thắt chặt tình cảm vợ chồng bằng những buổi hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này của đàn ông thể hiện sự quan tâm, yêu thương vợ. Họ muốn gia đình có thời gian ở bên nhau, ăn uống nói chuyện và thay đổi không khí ngột ngạt trong nhà. Điều này cho thấy người đàn ông muốn thắt chặt tình cảm vợ chồng.

“Em mặc chiếc đầm hoặc làm kiểu tóc này rất đẹp”

Người đàn ông thương vợ nên thường xuyên dành cho vợ những lời khen. Bởi đây là động lực để phụ nữ chăm chỉ làm đẹp mỗi ngày. Khi vợ xinh đẹp hơn, đàn ông cũng được mát mặt, cảm thấy tự hào. Đàn ông khôn ngoan là người biết khen ngợi và ủng hộ vợ làm đẹp.