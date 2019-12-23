Những thứ có ‘dâng tận tay’ đàn bà khôn cũng phải biết từ chối, đừng dại nhận hết vào người

Phụ nữ yêu 23/12/2019 11:22

Người đàn bà khôn ngoan nên biết từ chối những gì không tốt với mình, đừng dại nhận hết vào người để rồi đau khổ, dằn vặt cả đời.

Dưới đây là những điều khiến phụ nữ khổ cả đời, vì vậy có được “dâng tận tay” cũng hãy lắc đầu từ chối, đừng để những chuyện đó làm phiền đến cuộc sống của mình.

Người đàn ông phản bội

Người đàn bà khôn ngoan đừng cố chấp giữ đàn ông tệ bạc. Có những chuyện càng cố miễn cưỡng càng bất hạnh, càng cố níu kéo lại càng chuốc khổ đau. Cuộc đời của bạn còn rộng mở trước mắt, đừng chôn vùi thanh xuân bên một người không xứng đáng.

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Đàn bà khôn ngoan đừng chấp nhận đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Người nào tốt với mình, hãy biết trân trọng. Người nào không tốt với mình, hãy biết cách buông bỏ. Phụ nữ xứng đáng được yêu thương và hưởng hạnh phúc.

Những mối quan hệ không tốt

Kết giao bạn bè nhiều cũng tốt, nhưng phải xem người đó có thực sự chân thành với mình hay không. Với những mối quan hệ mang tính lợi dụng, bạn nên từ chối kết giao.

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Đàn bà đừng giữ mối quan hệ không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà đừng quan tâm số lượng bạn bè, hãy nghĩ đến chất lượng. Tìm được người toàn tâm toàn ý giúp đỡ, lắng nghe mình khi khó khăn, hãy biết trân trọng. Còn những người luôn lợi dụng mình, có cho tiền bạn cũng đừng đến gần.

Những món quà đắt giá kèm điều kiện

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Phụ nữ đừng quá dễ dãi nhận những gì người khác tặng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trước khi nhận quà từ người khác, hãy cân nhắc thật kỹ. Cuộc đời này không ai cho không ai thứ gì, tất cả đều có điều kiện đi kèm. Một khi đã nhận quà từ người khác, chắc chắn bạn đã lệ thuộc và chịu sự sắp đặt của họ. Thế nên hãy đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, đừng trông chờ vào ai cả.

Những bữa cơm khách

Cuộc đời có 2 loại cơm không nên ăn đó là cơm khách và cơm ôi thiu. Cơm ôi thiu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn cơm khách, bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ.

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Phụ nữ khôn ngoan hãy biết từ chối những bữa cơm khách - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết chỉ có cơm cha cơm mẹ là có thể ăn uống thoải mái, không cần phải trả giá gì. Còn cơm người khác mời, ăn rồi, bạn sẽ phải đền đáp bằng thứ gì đó.

Thế nên hãy cân nhắc thật kỹ, đừng để người khác lợi dụng. Biết từ chối đúng lúc, bạn sẽ nhận được sự trân trọng của mọi người cũng như sự thanh thản cho bản thân.

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