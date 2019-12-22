Những hành động ‘nhỏ nhưng có võ’ của phụ nữ là đòn chí mạng với đàn ông

Phụ nữ yêu 22/12/2019 09:03

Đây là những hành động nhỏ khiến phụ nữ quyến rũ, thu hút hơn trong mắt đàn ông, chị em nên biết để khiến chồng một bước cũng không muốn rời khỏi vợ.

Phụ nữ tưởng những hành động nhỏ này sẽ không thu hút được đàn ông, nhưng thực tế lại là điều khiến cánh mày râu mất ăn mất ngủ, ngày nhớ đêm mong.

Nụ cười tươi

phu nu quyen ru 1
Phụ nữ cười tươi luôn quyến rũ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đây là vũ khí lợi hại của phụ nữ. Vì vậy hãy cười tươi mỗi ngày để đàn ông chết đứ đừ. Có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, hãy cười thật nhiều để trẻ trung và xinh đẹp hơn. Đồng thời nụ cười cũng giúp bạn có nhiều may mắn, tài lộc vượng phát.

Vươn vai buộc lại mái tóc

Đây là hành động khiến phụ nữ quyến rũ, thu hút đàn ông. Không cần phải ăn mặc hở hang hay trang điểm quá lòe loẹt. Chỉ cần bạn vuốt lại mái tóc, buộc cao và để lộ gương mặt tươi tắn, đó đã là điểm mười trong mắt đàn ông.

Khoe vai trần

phu nu quyen ru 2
Khoe vai trần sẽ khiến đàn ông chết đứ đừ - Ảnh minh họa: Internet

Bờ vai thon gầy là đặc điểm giúp phụ nữ trở nên nổi bật và quyến rũ. Vì vậy lâu lâu hãy diện những bộ cánh để lộ đôi vai trần mảnh mai, chắc chắn đàn ông sẽ mê đắm đuối. Tuy nhiên đừng ăn mặc quá hở hang khiến đàn ông cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh.

Mặc áo của anh ấy

Nhiều phụ nữ thường nghĩ đây là hành động không có gì nổi bật. Nhưng thực tế lại là điều khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ và thu hút. Khi nhìn thấy bạn trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, chắc chắn trái tim của anh ấy sẽ rung động.

Chơi đùa, vui vẻ với trẻ con

phu nu quyen ru 3
Đàn ông thích phụ nữ có tính cách lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích phụ nữ lương thiện và biết cách đối nhân xử thế. Vì vậy hành động chơi đùa với trẻ con của phụ nữ là điều nổi bật với đàn ông. Họ thích ngắm khoảnh khắc đẹp đẽ khi bạn vui chơi, cười đùa với những đứa con nít. Khi đó bạn trông rất thánh thiện và xinh đẹp.

Trang điểm nhẹ nhàng

phu nu quyen ru 4
Phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng sẽ thu hút được đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Việc trang điểm nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn chiếm được trái tim người mình yêu, mà còn chiếm được cảm tình của nhiều người. Đàn ông vốn yêu thích vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Vì vậy họ thích nhìn gương mặt mộc, điểm thêm chút son nhẹ nhàng hơn là gương mặt được trang điểm đậm.

Cơ thể có mùi hương dễ chịu

Người phụ nữ thông minh nên biết ngoài xinh đẹp, bản thân còn phải thật sự thơm. Mùi hương riêng biệt của bạn sẽ là đòn chí mạng khiến đàn ông mê đắm cả đời. Bởi hương thơm sẽ đánh thức những giác quan trên cơ thể con người và giúp cả hai gần nhau hơn.

Những điều khiến phụ nữ cạn phúc đức, tiền bạc làm bao nhiêu tiêu tán hết bấy nhiêu

Những điều khiến phụ nữ cạn phúc đức, tiền bạc làm bao nhiêu tiêu tán hết bấy nhiêu

Đây là những thói quen xấu của phụ nữ khiến bản thân cạn phúc khí, tiền bạc làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu, tình cảm không vượng sắc, lận đận cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   vũ khí lợi hại của phụ nữ phụ nữ thông minh phụ nữ thu hút

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này