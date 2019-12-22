Những hành động ‘nhỏ nhưng có võ’ của phụ nữ là đòn chí mạng với đàn ông

Phụ nữ tưởng những hành động nhỏ này sẽ không thu hút được đàn ông, nhưng thực tế lại là điều khiến cánh mày râu mất ăn mất ngủ, ngày nhớ đêm mong.

Đây là vũ khí lợi hại của phụ nữ . Vì vậy hãy cười tươi mỗi ngày để đàn ông chết đứ đừ. Có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, hãy cười thật nhiều để trẻ trung và xinh đẹp hơn. Đồng thời nụ cười cũng giúp bạn có nhiều may mắn, tài lộc vượng phát.

Đây là hành động khiến phụ nữ quyến rũ, thu hút đàn ông. Không cần phải ăn mặc hở hang hay trang điểm quá lòe loẹt. Chỉ cần bạn vuốt lại mái tóc, buộc cao và để lộ gương mặt tươi tắn, đó đã là điểm mười trong mắt đàn ông.

Khoe vai trần

Khoe vai trần sẽ khiến đàn ông chết đứ đừ - Ảnh minh họa: Internet

Bờ vai thon gầy là đặc điểm giúp phụ nữ trở nên nổi bật và quyến rũ. Vì vậy lâu lâu hãy diện những bộ cánh để lộ đôi vai trần mảnh mai, chắc chắn đàn ông sẽ mê đắm đuối. Tuy nhiên đừng ăn mặc quá hở hang khiến đàn ông cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh.

Mặc áo của anh ấy

Nhiều phụ nữ thường nghĩ đây là hành động không có gì nổi bật. Nhưng thực tế lại là điều khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ và thu hút. Khi nhìn thấy bạn trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, chắc chắn trái tim của anh ấy sẽ rung động.

Chơi đùa, vui vẻ với trẻ con

Đàn ông thích phụ nữ có tính cách lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích phụ nữ lương thiện và biết cách đối nhân xử thế. Vì vậy hành động chơi đùa với trẻ con của phụ nữ là điều nổi bật với đàn ông. Họ thích ngắm khoảnh khắc đẹp đẽ khi bạn vui chơi, cười đùa với những đứa con nít. Khi đó bạn trông rất thánh thiện và xinh đẹp.

Trang điểm nhẹ nhàng

Phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng sẽ thu hút được đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Việc trang điểm nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn chiếm được trái tim người mình yêu, mà còn chiếm được cảm tình của nhiều người. Đàn ông vốn yêu thích vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Vì vậy họ thích nhìn gương mặt mộc, điểm thêm chút son nhẹ nhàng hơn là gương mặt được trang điểm đậm.

Cơ thể có mùi hương dễ chịu

Người phụ nữ thông minh nên biết ngoài xinh đẹp, bản thân còn phải thật sự thơm. Mùi hương riêng biệt của bạn sẽ là đòn chí mạng khiến đàn ông mê đắm cả đời. Bởi hương thơm sẽ đánh thức những giác quan trên cơ thể con người và giúp cả hai gần nhau hơn.