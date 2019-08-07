Phụ nữ lấy chồng phải phù phiếm vì bản thân vài lần, đừng keo kiệt với chính mình. Khôn ngoan hay dại khờ cũng được nhưng nhất định phải biết thương lấy mình.

Có những người phụ nữ lấy chồng chỉ mong chu toàn cho người khác, còn mình lại quá dễ dãi với bản thân. Có những người vợ có tiếng là vợ đảm, mẹ hiền, giàu đức hy sinh và chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người phụ nữ kém thu hút trong mắt chồng. Bởi họ yêu chồng, hy sinh cho chồng không đúng cách. Nhiều phụ nữ hy sinh mọi thứ vì chồng, dần trở thành mẹ sề lúc nào không hay. Họ cứ thế mà ăn mặc tạm bợ, nhan sắc cũng bỏ bê. Họ chẳng có niềm đam mê nào khác ngoài chồng con. Còn chồng lại có quá nhiều đam mê ngoài vợ và gia đình. Trong mắt họ, chồng cứ phong độ, lịch thiệp hơn. Còn trong mắt chồng, họ chỉ càng già nua, xấu xí và không biết trân quý chính mình.

Có những người phụ nữ lấy chồng chỉ mong chu toàn cho người khác, còn mình lại quá dễ dãi với bản thân - Ảnh minh họa: Internet Họ sẵn sàng mua đồ hiệu, hàng sang cho chồng không tiếc tiền. Nhưng đến việc làm đẹp của bản thân họ cũng vì chồng mà gạt ngang. Chồng cho thì họ diện, chồng không cho thì họ cũng để phí chính mình. Họ không cho bản thân quyền làm đẹp, cũng là tự đánh mất những gì mình đáng được có. Nhiều người còn có suy nghĩ “Lấy chồng rồi, cần gì diện, cần gì đẹp”. Suy cho cùng, những người phụ nữ này đều chỉ nghĩ là vì chồng. Nhưng hóa ra, họ vì chồng sai cách, bởi thế mà đánh mất chính mình. Để đến một ngày, liệu phụ nữ có nghĩ chồng có bồ đẹp đẽ, gợi cảm bên ngoài cũng đâu có hỏi qua ý kiến của mình? Đàn ông sẵn sàng vung tiền mua vui với bạn bè, nhân tình không tiếc. Còn bạn lại chẳng dám tiêu đồng tiền mình kiếm ra cho bản thân. Đàn ông vô tư tiêu xài, là vì họ không hề quan tâm đến bạn vì họ mà keo kiệt với chính mình thế nào.

Đàn ông vô tư tiêu xài, là vì họ không hề quan tâm đến bạn vì họ mà keo kiệt với chính mình thế nào - Ảnh minh họa: Internet Sự thật là sự keo kiệt đó chỉ hại chính phụ nữ mà thôi. Sẽ không ai có thể yêu bạn như chính bạn. Khi bạn không quý trọng chính mình, đàn ông cũng sẽ hành xử như thế với bạn. Bạn cứ nghĩ đợi con lớn chút, đợi bản thân có thời gian chút, đợi tiền bạc dư dả chút để mua sắm, chăm chút cho chính mình. Nhưng mà cuộc đời này bạn có biết mình còn được mấy ngày để đợi? Hay là bạn đợi tới lúc chồng ngoại tình rồi mới tủi hờn, thương lấy thân? Phụ nữ lấy chồng, khôn ngoan hay dại khờ cũng được nhưng nhất định phải biết yêu bản thân nhất. Mỗi ngày, thay vì chỉ hỏi chồng muốn gì, thích gì, hãy hỏi mình có thể làm gì để bản thân trông xinh đẹp và vui vẻ hơn? Thay vì chỉ biết mua sắm cho chồng con, hãy biết mua món đồ mình thích, chọn những gì làm mình vui. Phụ nữ không tránh được buồn đau ở đời, thế thì niềm vui từ vài món làm đẹp, những lúc chăm chút bản thân nhất định phải có. Phụ nữ lấy chồng, khôn ngoan hay dại khờ cũng được nhưng nhất định phải biết yêu bản thân nhất - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ phải phù phiếm vì bản thân vài lần, đừng keo kiệt với chính mình. Bởi có ai lại không thích hào nhoáng đẹp đẽ, một chút xa xỉ lại khiến bạn quyến rũ hơn. Hãy nhớ, trước khi nghĩ phải làm vợ, làm mẹ sao mới đúng thì bạn phải là một người phụ nữ khiến chồng yêu thương không rời trước. Để nếu có ngày lòng dạ chồng đổi thay, thì bạn vẫn là một người phụ nữ quyến rũ, chứ không phải là mẹ sề đã đánh mất hết nhan sắc, thanh xuân.

Điều phụ nữ không nên đánh mất sau khi kết hôn Để đảm bảo hạnh phúc bền vững sau hôn nhân, phụ nữ tuyệt đối không nên đánh mất những điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-lay-chong-khon-dai-gi-cung-phai-thuong-lay-minh-333528.html