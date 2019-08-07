Phụ nữ lấy chồng, khôn dại gì cũng phải thương lấy mình

Phụ nữ yêu 07/08/2019 05:23

Phụ nữ lấy chồng phải phù phiếm vì bản thân vài lần, đừng keo kiệt với chính mình. Khôn ngoan hay dại khờ cũng được nhưng nhất định phải biết thương lấy mình.

Có những người phụ nữ lấy chồng chỉ mong chu toàn cho người khác, còn mình lại quá dễ dãi với bản thân. Có những người vợ có tiếng là vợ đảm, mẹ hiền, giàu đức hy sinh và chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người phụ nữ kém thu hút trong mắt chồng. Bởi họ yêu chồng, hy sinh cho chồng không đúng cách.

Nhiều phụ nữ hy sinh mọi thứ vì chồng, dần trở thành mẹ sề lúc nào không hay. Họ cứ thế mà ăn mặc tạm bợ, nhan sắc cũng bỏ bê. Họ chẳng có niềm đam mê nào khác ngoài chồng con. Còn chồng lại có quá nhiều đam mê ngoài vợ và gia đình. Trong mắt họ, chồng cứ phong độ, lịch thiệp hơn. Còn trong mắt chồng, họ chỉ càng già nua, xấu xí và không biết trân quý chính mình.

phu nu lay chong 3
Có những người phụ nữ lấy chồng chỉ mong chu toàn cho người khác, còn mình lại quá dễ dãi với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Họ sẵn sàng mua đồ hiệu, hàng sang cho chồng không tiếc tiền. Nhưng đến việc làm đẹp của bản thân họ cũng vì chồng mà gạt ngang. Chồng cho thì họ diện, chồng không cho thì họ cũng để phí chính mình. Họ không cho bản thân quyền làm đẹp, cũng là tự đánh mất những gì mình đáng được có. Nhiều người còn có suy nghĩ “Lấy chồng rồi, cần gì diện, cần gì đẹp”. Suy cho cùng, những người phụ nữ này đều chỉ nghĩ là vì chồng. Nhưng hóa ra, họ vì chồng sai cách, bởi thế mà đánh mất chính mình.

Để đến một ngày, liệu phụ nữ có nghĩ chồng có bồ đẹp đẽ, gợi cảm bên ngoài cũng đâu có hỏi qua ý kiến của mình? Đàn ông sẵn sàng vung tiền mua vui với bạn bè, nhân tình không tiếc. Còn bạn lại chẳng dám tiêu đồng tiền mình kiếm ra cho bản thân. Đàn ông vô tư tiêu xài, là vì họ không hề quan tâm đến bạn vì họ mà keo kiệt với chính mình thế nào.

phu nu lay chong 2
 Đàn ông vô tư tiêu xài, là vì họ không hề quan tâm đến bạn vì họ mà keo kiệt với chính mình thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là sự keo kiệt đó chỉ hại chính phụ nữ mà thôi. Sẽ không ai có thể yêu bạn như chính bạn. Khi bạn không quý trọng chính mình, đàn ông cũng sẽ hành xử như thế với bạn. Bạn cứ nghĩ đợi con lớn chút, đợi bản thân có thời gian chút, đợi tiền bạc dư dả chút để mua sắm, chăm chút cho chính mình. Nhưng mà cuộc đời này bạn có biết mình còn được mấy ngày để đợi? Hay là bạn đợi tới lúc chồng ngoại tình rồi mới tủi hờn, thương lấy thân?

Phụ nữ lấy chồng, khôn ngoan hay dại khờ cũng được nhưng nhất định phải biết yêu bản thân nhất. Mỗi ngày, thay vì chỉ hỏi chồng muốn gì, thích gì, hãy hỏi mình có thể làm gì để bản thân trông xinh đẹp và vui vẻ hơn? Thay vì chỉ biết mua sắm cho chồng con, hãy biết mua món đồ mình thích, chọn những gì làm mình vui. Phụ nữ không tránh được buồn đau ở đời, thế thì niềm vui từ vài món làm đẹp, những lúc chăm chút bản thân nhất định phải có.

phu nu lay chong 1
Phụ nữ lấy chồng, khôn ngoan hay dại khờ cũng được nhưng nhất định phải biết yêu bản thân nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải phù phiếm vì bản thân vài lần, đừng keo kiệt với chính mình. Bởi có ai lại không thích hào nhoáng đẹp đẽ, một chút xa xỉ lại khiến bạn quyến rũ hơn. Hãy nhớ, trước khi nghĩ phải làm vợ, làm mẹ sao mới đúng thì bạn phải là một người phụ nữ khiến chồng yêu thương không rời trước. Để nếu có ngày lòng dạ chồng đổi thay, thì bạn vẫn là một người phụ nữ quyến rũ, chứ không phải là mẹ sề đã đánh mất hết nhan sắc, thanh xuân.

Điều phụ nữ không nên đánh mất sau khi kết hôn

Điều phụ nữ không nên đánh mất sau khi kết hôn

Để đảm bảo hạnh phúc bền vững sau hôn nhân, phụ nữ tuyệt đối không nên đánh mất những điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ quyến rũ phụ nữ hy sinh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này