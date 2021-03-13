Phụ nữ lấy chồng, hãy tránh xa kiểu đàn ông tệ hại này kẻo khổ cả đời, con cái cũng bị liên lụy

Phụ nữ yêu 13/03/2021 14:31

Đây là những kiểu đàn ông tồi tệ, chỉ giỏi làm khổ vợ con, chị em chớ dại lấy làm chồng kẻo cả đời trầm luân, ngập trong nước mắt.

Phụ nữ lấy chồng, dù khôn hay dại cũng phải tránh xa gã đàn ông tồi tệ này kẻo bị tổn thương hết lần này đến lần khác, con cái cũng bị vạ lây. 

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Sống với người chồng tệ bạc như thế, phụ nữ sẽ tủi hờn khôn nguôi, mãi không có lấy một ngày an ổn, hạnh phúc -  Ảnh minh họa: Internet 

Đàn ông sĩ diện hão

Đàn ông nào cũng trọng dĩ diện, nhưng nếu vì thể hiện trước mặt người khác mà ức hiếp vợ con thì không thể chấp nhận được. Đời này, phụ nữ nhất định phải tránh xa gã đàn ông tệ bạc, luôn lên mặt nạt nộ, quát tháo vợ trước bạn bè để thể hiện quyền uy.

Không chỉ khiến vợ mất mặt, khinh thường vợ, mẫu đàn ông gia trưởng này cũng sẽ không biết phụ giúp việc nhà là gì. Họ mặc định, việc nhà là việc của đàn bà, đàn ông chỉ làm những chuyện to lớn chứ không nhúng tay vào những thứ nhỏ nhặt.

Sống với người chồng tệ bạc như thế, phụ nữ sẽ tủi hờn khôn nguôi, mãi không có lấy một ngày an ổn, hạnh phúc. 

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Một người chồng quen sống lệ thuộc sẽ không thể là cây tùng cây bách để vợ con có thể an tâm tựa nương -  Ảnh minh họa: Internet 

Đàn ông không có chí tiến thủ

Phụ nữ có thể lấy người đàn ông nghèo khó nhưng có chí hướng, nỗ lực không ngừng để lấy đức thắng số. Nếu đàn ông chỉ biết ăn mà không biết làm, chỉ biết đục khoét tài sản của bố mẹ mà không có khả năng tự làm ra tiền thì chị em chớ dại “chui đầu vào rọ” kẻo khổ một đời.

Bởi lẽ, nếu quá an phận, dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có thì anh ta sẽ không có bản lĩnh để đối mặt với khó khăn. Một người chồng quen sống lệ thuộc sẽ không thể là cây tùng cây bách để vợ con có thể an tâm tựa nương. 

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Chỉ đàn ông tự ti mới ghen tuông vô cớ -  Ảnh minh họa: Internet  

Đàn ông cuồng ghen

Người đàn ông yêu chân thành, xem vợ con là tất cả những gì mình đang có sẽ không bao giờ ghen tuông mù quáng. Anh ấy hiểu rằng, vợ chồng muốn chung sống đến đầu bạc răng long cần nhất chính là niềm tin dành cho nhau. Chính vì bản thân chỉ có mỗi vợ, không tơ tưởng đến dàn bà khác nên chàng sẽ vững tin rằng vợ không làm điều gì có lỗi với mình, hết lòng vì gia đình.

Chỉ đàn ông tự ti mới ghen tuông vô cớ, mới sợ mình không đủ tốt nên vợ sẽ ra ngoài hú hí với đàn ông khác tài giỏi, giàu có hơn. 

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Đàn ông đối xử tệ bạc với đấng sinh thành thì chắc chắn sẽ không thể đối tốt với vợ con -  Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bất hiếu

Hiếu thuận với mẹ cha không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn thể hiện đạo đức của một người. Nếu đàn ông cư xử phải phép, hiếu thảo với mẹ cha thì anh ấy ắt là người tốt, không bao giờ phá vỡ những quy tắc đạo đức.

Ngược lại, đàn ông đối xử tệ bạc với đấng sinh thành thì chắc chắn sẽ không thể đối tốt với vợ con. Ngay cả người có ơn dưỡng dục anh ta cũng phủi sạch ơn nghĩa thì việc phản bội vợ con là điều chồng tệ bạc hoàn toàn có thể làm ra.

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