Khi phụ nữ ghen mà còn lên tiếng thì đàn ông vẫn còn cơ hội níu giữ, sửa sai. Chứ họ chỉ giữ im lặng thì có nghĩa là đã không cần, không còn cảm giác nữa.

Cách biểu đạt tình cảm sâu đậm dễ nhận thấy ở phụ nữ là họ hay ghen, dù có nói ra hay không. Nhưng đàn ông lại cho rằng phụ nữ ghen là chuyện thừa thãi, phiền phức nhất. Thật ra, chỉ có một kiểu phụ nữ không ghen mà đàn ông mong muốn, chính là người không có tình yêu thật lòng - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, chỉ có một kiểu phụ nữ không ghen mà đàn ông mong muốn, chính là người không có tình yêu thật lòng. Phụ nữ không yêu thì cũng chẳng ghen. Phụ nữ không đặt cược tình cảm thì cũng không phiền phức như đàn ông nghĩ. Họ không ghen vì chỉ để ý đến tiền bạc, lợi ích, những gì họ có được từ một người đàn ông.

Đó có thể là kiểu phụ nữ làm nhân tình chỉ cần tiền chứ không cần tình. Đàn ông cho rằng kiểu phụ nữ này thật biết điều. Cô ta chẳng quản thúc, tra hỏi, thậm chí anh có đi với phụ nữ khác thì cũng chẳng sao. Bởi lẽ, nhân tình chỉ cần lợi ích, họ không cần tình cảm chân thành. Đàn ông dễ dàng tìm được người phụ nữ không biết ghen như thế, chỉ cần có chút tiền là được. Bản tính nổi bật của phụ nữ khi yêu là ghen tuông, còn với đàn ông là chiếm hữu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trên đời này chỉ có 2 kiểu, một là không có tư cách ghen, hai là chán chẳng muốn ghen. Vì bản tính nổi bật của phụ nữ khi yêu là ghen tuông, còn với đàn ông là chiếm hữu. Phụ nữ có thể vì đàn ông mà bớt ăn diện, ở nhà chăm con, không son phấn điệu đà. Sao đàn ông lại không vì phụ nữ mà bớt gần gũi, giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác? Tình yêu không phải là chuyện ai phiền phức hơn, mà là có tình nguyện để ý đến cảm xúc và mong muốn của nhau.

Phụ nữ ghen hay không, nhiều hay ít là do người đàn ông bên cạnh. Phụ nữ được yên lòng thì chẳng cần phải ghen. Đàn ông biết giữ mình, biết tạo lòng tin và dâng hiến sự chân thành thì phụ nữ cũng sẽ dịu dàng, biết điều. Vì ghen tuông cũng mệt mỏi lắm, chẳng có người phụ nữ nào ghen mà vui vẻ, thoải mái. Họ đều khó chịu vì lòng không yên, vì nghi ngờ mà buồn phiền. Một người đàn ông tử tế và bản lĩnh sẽ không làm phụ nữ ghen, họ sẽ có cách khiến người mình thương yên lòng, ngoan ngoãn, đáng yêu. Chỉ có đàn ông dại mới khiến phụ nữ chán chường tới mức chẳng còn muốn ghen - Ảnh minh họa: Internet Chỉ có đàn ông dại mới khiến phụ nữ chán chường tới mức chẳng còn muốn ghen. Mà phụ nữ không còn ghen, thì đàn ông cũng hết cơ hội. Có nghĩa là anh có đi với ai, phản bội hay không, tôi cũng chẳng quan tâm. Khi phụ nữ ghen mà còn lên tiếng thì đàn ông vẫn còn cơ hội níu giữ, sửa sai. Chứ họ chỉ giữ im lặng thì có nghĩa là đã không cần, không còn cảm giác nữa. Lúc đó, phụ nữ cũng chẳng còn đặt đàn ông vào tầm mắt hay trong lòng. Bởi thế, nếu người phụ nữ bên cạnh bạn còn ghen thì hãy thấy may mắn vì cô ấy vẫn còn ở bên bạn, chưa muốn rời đi. Chứ nếu bạn có làm càn mà cô ấy vẫn im lặng thì đáng tiếc, bạn sắp mất đi một người phụ nữ quan trọng rồi. Và đừng mong người phụ nữ của mình bớt ghen tuông nếu bản thân vẫn chưa nghiêm chỉnh. Phụ nữ chỉ biết điều khi đàn ông biết quan tâm. Phụ nữ chỉ dịu dàng khi đàn ông có chân tình.

13 phẩm chất của người phụ nữ khiến đàn ông yêu suốt đời suốt kiếp Đây là những phẩm chất của người phụ nữ yêu thật lòng, xứng đáng để bạn trân trọng cô ấy suốt đời suốt kiếp. Nếu bạn đã gặp được, hãy giữ chặt lấy cô ấy!

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