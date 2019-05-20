Phụ nữ hy sinh nhiều bao nhiêu cũng không bằng phụ nữ đẹp?

Phụ nữ yêu 20/05/2019 05:12

Đúng là đàn ông sẽ biết ơn một người vợ tần tảo hy sinh không nghĩ gì cho bản thân. Nhưng đôi khi sự biết ơn và cảm kích không đủ sức giữ lòng thủy chung của đàn ông trước cám dỗ. Đàn ông vốn là sinh vật ham mê cái đẹp, tình nguyện sống chết cung phụng cái đẹp. Nếu bạn không thể để đàn ông ngắm nhìn bạn xinh đẹp, thì anh ta sẽ muốn đi tìm một người xinh đẹp khác để ngắm.

 Người ta hay nói đàn ông ngoại tình đa phần là vì mới lạ. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng không ít đàn ông ngoại tình vì một người phụ nữ đẹp hơn vợ mình. Sắc đẹp có thể khiến trái tim đàn ông đổi thay, đó cũng là điều không hề sai.

Không hẳn là đàn ông nào gặp phụ nữ đẹp cũng có suy nghĩ ngoại tình. Dù rằng, họ vẫn ngó nghiêng sắc vóc mỹ miều trước mắt, như một bản năng của phái mạnh. Nhưng bản năng đó không thể là cội nguồn của sự phản bội. Đàn ông chỉ ngoại tình với phụ nữ đẹp khi đôi mắt của họ đòi hỏi phải được chiêm ngưỡng cái đẹp. Có nghĩa là nếu vợ không thể giữ ánh mắt của đàn ông thì sẽ có ngày anh ta ngó nhìn một người phụ nữ khác đẹp hơn.

Phụ nữ hy sinh nhiều bao nhiêu cũng không bằng phụ nữ đẹp? - Ảnh 1
Nếu vợ không thể giữ ánh mắt của đàn ông thì sẽ có ngày anh ta ngó nhìn một người phụ nữ khác đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nói thế cũng không có nghĩa là vợ phải rình rang tu sửa nhan sắc, phải cố gắng đẹp theo khuôn mẫu của người mẫu, hoa hậu. Thật ra, khái niệm phụ nữ đẹp ở đàn ông vốn đơn giản. Phụ nữ đẹp trước nhất là phải thơm, sạch và gọn. Vóc dáng, trang phục hay son phấn với đàn ông chỉ là những nét phụ giúp phụ nữ đẹp hơn. Với đàn ông, một người đẹp là phải biết chăm chút bản thân.

Đáng tiếc là không phải người vợ nào cũng nhận ra điều này sớm hơn. Không ít phụ nữ tin rằng chỉ cần bản thân hy sinh vì gia đình thì đàn ông sẽ cảm kích và thủy chung. Đúng là đàn ông sẽ biết ơn một người vợ tần tảo hy sinh không nghĩ gì cho bản thân. Nhưng đôi khi sự biết ơn và cảm kích không đủ sức giữ lòng thủy chung của đàn ông trước cám dỗ. Đàn ông vốn là sinh vật ham mê cái đẹp, tình nguyện sống chết cung phụng cái đẹp. Nếu bạn không thể để đàn ông ngắm nhìn bạn xinh đẹp, thì anh ta sẽ muốn đi tìm một người xinh đẹp khác để ngắm. Đàn ông là thế, phũ phàng cũng là vì thế.

Phụ nữ hy sinh nhiều bao nhiêu cũng không bằng phụ nữ đẹp? - Ảnh 2
Nếu bạn không thể để đàn ông ngắm nhìn bạn xinh đẹp, thì anh ta sẽ muốn đi tìm một người xinh đẹp khác để ngắm - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, muốn giữ đàn ông, phụ nữ đừng mải mê hy sinh, mà phải biết làm đẹp trước đã. Đừng để khi tàn tạ  mới oán trách sao chồng bội nghĩa bội tình. Cũng đừng để khi thấy người phụ nữ khác xinh đẹp hơn mới hận rằng sao lại không biết yêu thương chính mình. Phụ nữ một khi không biết quý trọng mình thì mọi thứ đều có thể phản bội mình. Nhưng nếu phụ nữ ưu tiên mình trước, biết yêu cơ thể và trái tim của mình thì mọi thứ đều tự khắc chạy theo mình.

Phụ nữ có thể xem hy sinh là một niềm vui vì chồng con. Nhưng đừng chỉ biết hy sinh mà quên đi chính mình. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một người phụ nữ đẹp cướp mất trái tim của chồng bạn. Nếu bạn không thể đẹp và quý trọng bản thân thì đàn ông cũng sẽ không vì những hy sinh của bạn mà ở lại. Nếu bạn không biết yêu thương chính mình thì đàn ông cũng có lúc thương yêu một người phụ nữ đẹp khác. Nghe thì đau lòng, nhưng cuộc đời này chính là như vậy. Phụ nữ phải đi cùng với nhan sắc, đó mới là niềm kiêu hãnh có thể bảo vệ phụ nữ. Phụ nữ phải biết tôn trọng bản thân thì mới có được nể trọng và thủy chung của đàn ông.

Phụ nữ hy sinh nhiều bao nhiêu cũng không bằng phụ nữ đẹp? - Ảnh 3
 Giữ chồng cũng cần thiết, nhưng giữ mình quan trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hy sinh nhiều bao nhiêu cũng không bằng phụ nữ đẹp? Câu trả lời là phụ nữ hy sinh cũng được, nhưng vẫn phải đẹp. Giữ chồng cũng cần thiết, nhưng giữ mình quan trọng hơn. Huống hồ, giữ mình xinh đẹp rồi thì cũng chẳng mất công giữ chồng.

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Từ khóa:   phụ nữ

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