Dấu hiệu thường thấy ở một người phụ nữ cô đơn

Phụ nữ yêu 17/05/2019 05:12

Phụ nữ cô đơn là những người thường sống nội tâm, đã từng trải qua những chuyện buồn. Cô đơn với họ không còn đơn giản là một khoảnh khắc, mà là thường trực tới mức xem như một thói quen…

Một người phụ nữ cô đơn thường có những dấu hiệu sau:

Thích bóng tối và thường xuyên mất ngủ

Phụ nữ cô đơn thường thích một căn phòng thênh thang bóng tối, hoặc chỉ le lói một ánh đèn thật nhạt ấm áp. Họ thường thích một mình trong bóng tối như thế. Nếu phòng có cửa sổ, họ sẽ nằm với tư thế quay mặt ra cửa sổ. Nhiều đêm, họ sẽ mở nhạc buồn, nghĩ ngợi suy tư gì đó thật lâu. Và cũng chỉ vì những suy nghĩ có khi không đầu không cuối ấy làm họ mất ngủ triền miên.

Tệ hơn, phụ nữ cô đơn sẽ tìm đến các chất kích thích với tình trạng mất ngủ không có ngày kết. Nhưng càng dùng những thứ không có lợi ấy, họ càng thấy tâm trạng ảm đạm.

Dấu hiệu thường thấy ở một người phụ nữ cô đơn - Ảnh 1
Phụ nữ cô đơn thường thích một căn phòng thênh thang bóng tối, hoặc chỉ le lói một ánh đèn thật nhạt ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Không biết mình là ai và muốn làm gì

Cảm giác cô đơn thường đi cùng với tâm trạng bất cần. Phụ nữ cô đơn chênh vênh với chính cuộc đời của mình, cô ấy không biết mình cần và muốn gì và làm thế nào để vui vẻ hơn. Cô ấy nghĩ đến việc gặp nhiều người để thấy tốt hơn nhưng rồi lại càng chìm vào cô đơn hơn. Cô ấy làm một công việc nhưng lại không thấy mục tiêu và tương lai.

Thích ở một mình

Phụ nữ cô đơn thường ít bạn bè, hoặc thấy không ai có thể thấu hiểu, chia sẻ cùng họ. Bởi thế, phụ nữ cô đơn thường chỉ một mình ở nhà, đi dạo hoặc đi du lịch một mình.

Cô ấy có thể ý thức rõ sự cô đơn đang bao lấy mình, nhưng đã chấp nhận nó, như một thói quen. Bởi thế, phụ nữ cô đơn chỉ thấy an toàn khi một mình.

Dấu hiệu thường thấy ở một người phụ nữ cô đơn - Ảnh 2
Phụ nữ cô đơn chỉ thấy an toàn khi một mình - Ảnh minh họa: Internet

Lười giao tiếp, ngại đám đông

Phụ nữ cô đơn luôn thấy xa lạ với đám đông. Dù là ở nơi đông người thế nào, cô ấy cũng thấy chỉ một mình. Cô ấy có thể chọn một chỗ nào đó ngồi một mình, ngắm nhìn mọi người nói chuyện. Trong một nơi tiệc tùng, quán xá, phường phố, cách nhận diện một người phụ nữ cô đơn chính là cô ấy luôn ở một góc khuất nào đó rất riêng biệt.

Không phải vì cô ấy nhát hay thiếu tự tin, mà là vì chỉ muốn một mình. Phụ nữ cô đơn thấy lạc lõng và không thuộc về đám đông. Cô ấy không tìm được người có sự đồng cảm để sẻ chia cùng, nên đã chọn cách một mình ngắm nhìn mọi người.

Thích lắng nghe

Một người phụ nữ cô đơn có khả năng lắng nghe nhẫn nại hơn người khác. Vì cảm giác cô đơn ở họ nhiều hơn, nên nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ ở họ cũng nhiều. Dù rằng bình thường họ không thích chia sẻ nhiều với người khác, nhưng nếu có ai muốn được họ lắng nghe, họ sẽ rất kiên nhẫn nghe hết. Đây là một ưu điểm cũng là nhược điểm của phụ nữ cô đơn.

Dấu hiệu thường thấy ở một người phụ nữ cô đơn - Ảnh 3
Một người phụ nữ cô đơn có khả năng lắng nghe nhẫn nại hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Có chiều sâu tâm hồn, nhưng dễ tiêu cực

Sự cô đơn tạo nên một tâm hồn sâu sắc và bình thản. Nhưng cũng vì dễ suy nghĩ và nhạy cảm, phụ nữ cô đơn thường dễ có lối suy nghĩ tiêu cực. Họ dễ chìm đắm vào quá khứ, dễ bị những nỗi buồn lôi kéo, dễ tự khiến bản thân buồn phiền.

Nếu bạn yêu một người phụ nữ cô đơn…

Điều duy nhất bạn nên làm chính là hãy kiên nhẫn với cô ấy. Đằng sau một người phụ nữ cô đơn thường là những gì đã từng rất buồn và tổn thương khiến cô ấy mất lòng tin và rơi vào cảm giác một mình là an toàn nhất. Hãy để cô ấy tin bạn, cho bạn bước vào thế giới cô đơn của riêng cô ấy. Hãy để cô ấy dần cởi mở với bạn hơn.

Nhưng hãy yêu một người phụ nữ cô đơn bằng sự chân tình, đừng chỉ là sự tò mò. Vì một lần mở lòng lần nữa không hề dễ dàng, vì thế đừng tổn thương cô ấy.

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