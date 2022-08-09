Phụ nữ hơn nhau ở thần thái, người phụ nữ quyến rũ ở 3 “chiêu kín” quyến rũ đàn ông này

Phụ nữ hiểu rõ bản thân biết hoàn thiện nhược điểm, trau dồi điểm mạnh, không ngừng trở nên thu hút. Nội hàm của họ vững chắc và điềm tĩnh hơn người khác, vì họ ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, làm chủ được những gì xảy ra xung quanh mình.

Phụ nữ biết mình muốn gì luôn giữ được phong thái độc lập trong mọi việc. Vì họ hiểu rõ bản thân nên lập ra những mục tiêu nhất định và không ngừng theo đuổi. Vì họ biết mình cần gì nên không sinh lòng dựa dẫm, so đo tính toán với người khác. Và vì họ hiểu rõ bản thân nên dù trong tình huống nào cũng không bị ảnh hưởng bởi người khác, chỉ tập trung vào bản thân.

Trong mắt đàn ông, đây là kiểu đàn bà bản lĩnh, vì họ độc lập trong cuộc sống, công việc và cả tình yêu. Họ cho đàn ông cảm giác vừa nể trọng vừa tò mò thích thú.

Biết đàn ông cần gì

Đây là điểm mấu chốt để khiến một người đàn ông mê đắm bạn không rời. Phụ nữ dù là phái yếu sinh ra để được yêu chiều, bảo vệ. Nhưng thực chất, nếu không biết đàn ông cần gì thì bạn mà giữ được họ cả đời.

Người đàn bà thông minh sẽ biết đàn ông có những nhu cầu riêng không thể thiếu trong một mối quan hệ. Nhu cầu nam tính, tình dục và chia sẻ, thấu hiểu. Nhu cầu nam tính là được thể hiện, công nhận, ngợi khen… Nhu cầu tình dục hòa hợp, thăng hoa. Và đàn ông muốn được thấu hiểu, được lắng nghe và chia sẻ.

Dù đàn ông là người ít thể hiện, đòi hỏi nhưng lại là người dễ bị cám dỗ nếu không được đáp ứng đủ những nhu cầu trên. Cho đàn ông đủ những điều này cũng là cách phụ nữ hấp dẫn đàn ông không thể ngừng say mê.

Khiến đàn ông sợ mất

Đây là “chiêu kín” của phụ nữ quyến rũ để giữ đàn ông nhẹ nhàng và dễ dàng nhất. Phụ nữ phải biết đúng giá trị, tự tin vào bản thân và biết trân quý chính mình. Vì đàn ông sẽ không sợ mất người phụ nữ xem thường chính mình. Ngược lại, sức hấp dẫn từ sự tự tin, đề cao giá trị của một người phụ nữ sẽ tạo nên năng lượng tích cực, thu hút nhiều người để mắt. Với đàn ông, họ sợ mất người phụ nữ được nhiều người khác để mắt.

Một người phụ nữ khiến đàn ông sợ mất không bao giờ ngừng học hỏi, trau dồi và hoàn thiện bản thân. Dù là về ngoại hình hay nội hàm đều phải ngày một tốt đẹp hơn.