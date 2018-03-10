Phụ nữ hội tụ đủ 6 tính cách này, xấu xí mấy cũng vạn người mê

Sự tự tin dường như là một thứ trang sức vô hình nhưng lại có sức mạnh cực kì lớn. Nhiều cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại luôn rụt rè, khép nép và cảm thấy không bao giờ là đủ với họ. Có vòng eo 60 rồi lại muốn có 56. Ngược lại, 1 cô gái khác có thể hơi thấp nhưng cô ấy biết tạo sự chú ý bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng tấm lòng chân thành của mình thì chàng trai nào cũng sẽ rất ấn tượng.

Tất nhiên tự tin chứ đừng tự kiêu. Điều gì quá cũng không tốt. Bạn cần giữ một chừng mực và ý tứ nhất định, các chàng trai sẽ thích bạn thôi.

Chuyện đàn ông trả tiền trong những buổi hẹn hò dường như được các chị em cho là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng nên giành làm việc này với người ấy. Hành động này cũng khiến những chàng trai tôn trọng bạn hơn.

Phụ nữ tự tin sẽ khiến vạn người mê mẩn - Ảnh: Internet

Tài chính là một chủ đề khá tế nhị, nhưng cũng không ít đàn ông đánh giá người yêu qua tiêu chí này. Chắc chắn là khi chàng hỏi bạn về thu nhập hàng tháng thì không phải chỉ hỏi “cho có” mà chàng còn muốn xem liệu bạn có tương xứng với anh ấy. Nếu mức thu nhập của bạn nhiều hơn, thì chàng sẽ cần thời gian để xem bản thân có thể đối mặt được với hoàn cảnh này hay không.

3. Biết cách xử lí tình huống

Giữa phụ nữ xinh đẹp và phụ nữ thông minh, đàn ông thích loại thứ 2 hơn. Họ sẽ để ý tới phản ứng của bạn với những tình huống bất ngờ hay những tình huống khó giải quyết. Thay vì tìm cách trốn tránh và thanh minh, việc các nàng tự ý xử lí sẽ được các chàng trai đánh giá cao hơn.

4. Biết cách điều chỉnh cảm xúc

Ai cũng vậy, cũng muốn được gần một người tỏa ra nhiều năng lượng tích cực, vui vẻ và thoải mái. Không ai muốn tới gần 1 cô gái mà lúc nào cũng u sầu ủ dột. Dù vậy bạn không cần cố tỏ ra vui vẻ khi trong lòng đang không vui. Cách tốt hơn cả là hãy cùng chia sẻ với người kia về nỗi lòng của bạn và cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Sau đó, bạn và anh ấy sẽ có thời gian hạnh phúc và hiểu nhau hơn.

Cách tốt hơn cả là hãy cùng chia sẻ với người kia về nỗi lòng của bạn và cùng nhau tìm ra cách giải quyết - Ảnh: Internet

5. Thái độ với những cô gái khác

Ít nhiều những cô gái luôn có sự nhỏ nhen rất “phụ nữ”. Như là việc nhìn thấy ai đó xinh đẹp, giỏi giang hơn mình, họ sẽ đố kị và so sánh, đôi khi tìm những lí do vô lý để bao biện cho chuyện đó. Bởi vậy hãy cố gắng luôn nghĩ tích cực về người khác, và đừng dại nói xấu một cô gái xinh xắn vừa lướt qua, hay 1 cô đồng nghiệp giỏi hơn bạn cùng cơ quan…Điều đó có thể khiến anh ta có những suy nghĩ xấu về bạn. Và sẽ nghĩ lúc nào đó, anh ta cũng sẽ thành đối tượng để bạn nói xấu.

6. Sự hài hước

Cô gái có tính cách hài hước thực sự sẽ rất hấp dẫn đàn ông. Câu chuyện có thể cứ thế mà nối tiếp mãi giữ hai người vì sự thú vị trong cách nói chuyện của cô ấy. “Một nụ cười là mười thang thuốc bổ” – Vậy lí do gì mà các chàng trai không tiến đến với một cô gái có thể khiến họ cười cả ngày, chẳng phải đó là cách để sống lâu hiệu quả nhất hay sao?