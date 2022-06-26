Phụ nữ hạnh phúc sẽ có 3 điểm “phong thủy” dồi dào phúc khí hơn người khác

Phụ nữ yêu 26/06/2022 16:22

Phụ nữ càng biết trau dồi kiến thức, có vị thế và giá trị tri thức riêng thì càng có khí chất sang trọng, không dễ bị ai ức hiếp

Miệng

Trí tuệ cao nhất nằm ở lời nói thốt ra. Điểm phong thủy đầu tiên phụ nữ phải đặc biệt chú trọng là lời nói từ miệng của chính mình. Người phụ nữ có cát khí chỉ nói những lời nhẹ nhàng, êm dịu, dễ nghe, đặc biệt không nói 4 lời tai hại này:

Lời nói dối

Lời nói dối một khi bị vạch trần, bản thân ta sẽ mất gấp đôi, vừa đánh mất chữ tín của mình, cùng lúc mất đi lòng tin ở người khác. Nói dối ban đầu là vì có lợi, nhưng lại hại nhiều hơn.

Vận khí của phụ nữ một phần đến từ quý nhân. Phụ nữ thường xuyên nói dối sẽ không tìm được người thấu hiểu, đồng hành và giúp đỡ. Vì thế, quý nhân sẽ không xuất hiện.

Lời nói xấu người khác

Con người không ai hoàn hảo. Càng nói xấu, chế giễu người khác thì càng hạ thấp giá trị của bản thân. Bản thân không hoàn hảo, làm sao nói người khác chê bai thiếu sót? Không có phép lịch sử tối thiểu, không có lòng bao dung thì cũng không thể nhận được thiện cảm từ người khác.

Lời bịa đặt

Với phụ nữ, kỵ nhất là phạm phải khẩu nghiệp. Đặc biệt là nói có thành không, tiết lộ chuyện riêng tư, bí mật của người khác. Lời nói ra làm hại đến người khác chính là hủy hoại phúc đức, vận khí của mình. Huống hồ, có nhân ắt có quả, làm chuyện không phải với người khác thì không thể tránh quả báo. Đây là tự mình hại mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Lời độc địa

Phụ nữ lòng dạ thiện lương thì lời nói ra cũng dung dị, chân thành. Phụ nữ lòng dạ tăm tối thì lời nói cũng độc địa cay nghiệt. Nhưng nói lời tàn ác, sỉ vả, tổn thương người khác thì cũng là đang tự làm cuộc đời bản thân tồi tệ hơn.

Tứ chi

Tứ chi chính là bộ phận cơ thể đại diện cho cử chi, hành vi của phụ nữ. Phụ nữ giữ dáng đi thẳng người chính là phấn đầu hết mình, thấu tình đạt lý. Phụ nữ không cúi đầu chính là biết đối nhân xử thế, không vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua chính nghĩa. Người đàn bà thông minh thì hành động càng tinh tế, tác phong càng tự tin, chính là sống không thẹn với lòng, làm gì cũng một mực đúng đắn.

Đặc biệt, phụ nữ có phúc khí dồi dào sống không cần mánh khóe, mưu mẹo. Có nhiều con đường tắt chỉ cần tinh ranh thì sẽ nhìn ra. Nhưng đường tắt thì phải khom lưng, hạ mình, đánh mất phẩm giá là cái giá phải trả. Đường thẳng dẫu có dài, có chông gai nhưng đi không phải cúi đầu, nỗ lực gian khổ đổi lại công nhận, quý trọng.

Phụ nữ càng không nên hại người để được lợi cho mình. Hành động lợi dụng, trục lợi chính là chủ đích tổn hại đến người khác. Thành công càng bằng sức mình, lâu dài phấn đấu mới lâu, chứ chớp mắt lấy từ người khác thì sớm muộn gì cũng bị thiêu rụi.

Bộ não

Tài sản quý giá nhất trong đời phụ nữ không phải là nhan sắc, mà là sự hiểu biết, kiến thức. Đó mới là nét đẹp quang vinh và bất diệt nhất ở phụ nữ. Phụ nữ có hiểu biết, tri thức đặc biệt hấp dẫn, còn là mẫu người vợ đàn ông khao khát lấy được.

Người phụ nữ có tri thức giàu hiểu biết nên dễ cảm thông, thấu hiểu cho người khác. Họ thấu tình đạt lý, nhìn thấu nỗi khổ, vất vả của người khác. Họ rộng lượng nhờ trong lòng có sách, trong trí óc có ánh sáng của tri thức. Họ bao dung nhờ hiểu rộng biết nhiều mà tấm lòng cởi mở.

Bởi thế mới nói, phụ nữ thông minh cũng là một kiểu phụ nữ hạnh phúc. Phụ nữ càng biết trau dồi kiến thức, có vị thế và giá trị tri thức riêng thì càng có khí chất sang trọng, không dễ bị ai ức hiếp. Phúc đức này là do phụ nữ tạo ra, cũng là để lại cho con cháu sau này.

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