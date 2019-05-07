Phụ nữ dù kết hôn 1 hay 2 lần đều phải nhớ thật kỹ 4 điều này

Nhiều người phụ nữ nghĩ lấy chồng lần hai thì không cần phải có một đám cưới. Nhưng đừng sai lầm như thế, vì nếu nghĩ vậy bạn sẽ chỉ tự hạ thấp chính mình. Dù bạn đã qua một đời chồng thì ngày hôn lễ vẫn là ngày quan trọng trong đời bạn, bạn vẫn có quyền thật hạnh phúc và kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước vào lễ đường thiêng liêng.

Dù người đàn ông bạn cưới là ai, bạn làm đám cưới đơn giản hay linh đình thì cũng phải có một hôn lễ đầy trang trọng khi bước về nhà chồng. Đó phải là một hôn lễ dù đơn giản đến mấy cũng nhất định phải có để cho bạn một lần đường đường chính chính được gả đi.

Ngay cả khi độc thân, đã lấy chồng, hay ly hôn thì bạn đều phải có một công việc để tự nuôi lấy mình. Dù chồng bạn đủ đầy giàu có ra sao thì bạn vẫn phải có tiền của riêng mình. Bạn không thể cậy nhờ vào ai cả đời ngoài chính bản thân bạn.

Chuyện hôn nhân chưa chắc là bền lâu cả đời, bạn không thể biết được tương lai thế nào. Bởi thế, bạn phải có tài chính để làm chỗ dựa cho bản thân, hơn là chỉ trông cậy vào chồng.

Bạn không thể cậy nhờ vào ai cả đời ngoài chính bản thân bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng không cần phải quá tài giỏi, kiếm được nhiều tiền, chỉ cần độc lập với kinh tế mình có. Bạn kiếm được ít thì xài ít, giao nhiều tài chính cho chồng gánh vác. Bạn kiếm được nhiều thì cùng chồng chăm lo cho gia đình. Quan trọng vẫn là vị thế không phụ thuộc tài chính trong gia đình sẽ mang lại tiếng nói cho bạn trước chồng.

Đừng cố tình tổn thương người đàn ông của đời mình

Với đàn ông, tự trọng còn quý hơn cả túi tiền của họ. Nếu bạn muốn giữ trái tim đàn ông thì phải biết giữ cả tự trọng cho họ. Đừng bao giờ dại dột tổn thương sĩ diện của đàn ông, họ khó có thể tha thứ cho bạn nếu đó là vết thương lớn.

Phụ nữ khôn khéo trong cư xử với chồng không chỉ khiến chồng yêu thương mà còn nể trọng mình hơn.

Với người đàn ông có cảm tình với bạn, hãy biết nói "không"

Không ít đàn ông dù biết bạn có gia đình nhưng vẫn không ngừng theo đuổi bạn. Và bạn đừng nghĩ đó là vì họ thật lòng yêu bạn. Chỉ đơn giản là vì họ chưa có được bạn, nên chỉ đang giở trò để "giăng bẫy" bạn.

Với những người đàn ông không chân thành, phụ nữ nhất định phải biết cự tuyệt thẳng thừng và đừng bao giờ cho họ bất kì cơ hội đeo bám nào. Đây không chỉ là cách bảo vệ bản thân mà còn là giữ gìn gia đình nếu bạn đang hạnh phúc.

Càng qua tổn thương, bạn càng phải đề cao bản thân, tăng giá tị của chính mình thì mới có thể tìm được người tốt thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn từng một lần dang dở, đừng dễ dàng với đàn ông có tình ý với mình. Đừng để họ thấy bạn dễ dãi với họ. Càng qua tổn thương, bạn càng phải đề cao bản thân, tăng giá tị của chính mình thì mới có thể tìm được người tốt thật sự.

Phụ nữ dù độc thân, có chồng hay đã ly hôn đều nên có những quy tắc và ranh giới riêng để người khác tôn trọng mình, không có cơ hội tổn thương mình.