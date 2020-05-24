Phụ nữ 30 tuổi: 3 nơi không được đến, 4 loại người chớ giao du

Phụ nữ yêu 24/05/2020 10:22

Người phụ nữ 30 tuổi phải biết nhắc nhở bản thân điều gì được làm và không được làm để không đánh mất giá trị của mình trong mắt mọi người.

Dưới đây là 3 nơi phụ nữ 30 tuổi không được đặt chân đến và 4 loại người tuyệt đối đừng giao du kẻo rước họa vào thân.

3 nơi phụ nữ khôn ngoan không được đến

Nơi cờ bạc, rượu chè

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Phụ nữ 30 đừng vướng vào cờ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nơi phụ nữ khôn ngoan không được đặt chân đến kẻo rước họa. Dù là đàn bà hay đàn ông, khi vướng vào kiếp đỏ đen cũng khiến gia đình tan nát, con cái bơ vơ. Vì vậy đừng bao giờ thử kẻo đánh mất tiền bạc, gia đình và những mối quan hệ xung quanh mình.

Nơi ồn ào có nhiều cám dỗ             

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, bình yên đừng đến những nơi nhiều cám dỗ. Vì bạn sẽ không biết bản thân khi đứng trước cám dỗ sẽ sa ngã hay không. Thế nên để bảo vệ hạnh phúc của mình, tuyệt đối đừng đến nơi này.

Nơi có nhiều “bà tám”

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Phụ nữ đừng tám chuyện thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Đến nơi có những người nhiều chuyện sẽ khiến bạn rước nghiệp vào người. Người đàn bà khí chất tuyệt đối không ngồi lê đôi mách hay dựng chuyện về người khác. Hãy sống tốt và làm tròn trách nhiệm của mình, còn việc của người khác đừng để tâm đến làm gì. 

4 loại người không được giao du

Người chuyên dựng chuyện, nói xấu người khác        

Khi tiếp xúc, giao du với những người hay nói xấu người khác, bạn sẽ đánh mất đi giá trị của bản thân. Bạn cũng sẽ gánh nghiệp thay những người đó. Thậm chí còn bị chơi xấu, đâm lén sau lưng lúc nào không hay. Thế nên đàn bà khôn ngoan nên biết lựa bạn mà chơi, đừng giao du với những người có tâm địa xấu xa.

Người lợi dụng mình   

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Phụ nữ đừng chơi với người lợi dụng mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tránh xa những người lợi dụng mình. Tiếp xúc với loại người này, bạn không tiếp thu được bất cứ điều tốt đẹp nào. Vả lại ở bên cạnh họ, bạn luôn có cảm giác đề phòng, bất an.

Người xởi lởi trước mặt, đâm lén sau lưng          

Kiểu người giả vờ nhiệt tình sẽ đâm sau lưng bạn lúc nào không hay. Họ tỏ ra xởi lởi với bạn nhưng trong lòng lại mang nhiều ý xấu xa. Người như thế này sẽ không thể nào trở thành bạn tốt hay người thân thiết để bạn tâm sự mỗi khi buồn.

Người chuyên nói lời hoa mỹ

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Hãy tránh xa những người nói lời đẹp đẽ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người càng nói những điều hay ho càng không sống đúng với những gì họ nói. Ngoài miệng họ luôn khiến người khác ngưỡng mộ vì thường xuyên nói lời hay ý đẹp. Nhưng hành động của họ hoàn toàn trái ngược với những đạo lý mà họ nói.

Đàn ông dù yêu đến mấy, khi phụ nữ phạm lỗi này cũng một mực ly hôn cho bằng được

Đàn ông dù yêu đến mấy, khi phụ nữ phạm lỗi này cũng một mực ly hôn cho bằng được

Người đàn ông dù yêu đến mấy cũng không thể bỏ qua những việc làm này của vợ, phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách né, còn đàn bà dại cứ đâm đầu vào.

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