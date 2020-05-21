Chỉ mất 5 giây, đoán được ngay người đàn ông của bạn có phải Sở Khanh hay không

Phụ nữ yêu 21/05/2020 09:30

Không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu, phụ nữ khôn ngoan dễ dàng nhận ra dấu hiệu đàn ông tồi để không phải dây dưa, vấn vương lâu dài.

Có nhiều người phụ nữ dành cả thanh xuân để tìm hiểu một người. Đến khi nhận ra người đó không tốt thì tuổi xuân đã trôi qua một cách vô nghĩa và đầy tiếc nuối. Thế nên dưới đây là những biểu hiện của gã đàn ông Sở Khanh, phụ nữ chỉ cần mất 5 giây là biết ngay, không cần phí hoài thời gian và thanh xuân của chính mình.

Không rời mắt khỏi cô gái khác dù đang ở bên bạn

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Đàn ông tồi thường có những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu của đàn ông tồi. Dù đang ở bên bạn, họ vẫn tăm tia những cô nàng chân dài eo thon khác. Kiểu người này không chung thủy, sau này bạn sẽ bị họ cắm sừng một cách đau đớn. Thế nên hãy tìm cho mình đường lui thích hợp, đừng cố chấp yêu kẻ tệ bạc mà lỡ làng cả đời.

Có những người bạn ăn chơi

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Hãy để ý đến những mối quan hệ của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn biết đàn ông tốt hay tồi, bạn chỉ cần nhìn vào những người bạn xung quanh anh ấy. Có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Khi chơi với người xấu, ít nhiều họ cũng bị ảnh hưởng tính cách lẫn lối sống. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng chỉ biết yêu mù quáng mà quên quan sát những mối quan hệ xung quanh đối phương.

Thích làm ra vẻ “ta đây”

Kiểu đàn ông này thường khiến bạn mệt mỏi vì tật “nổ” của mình. Họ không có tài năng gì nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân. Nếu quen lâu dài và tiến tới hôn nhân, bạn sẽ trở thành nạn nhân của họ.

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Đàn ông thích thể hiện sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vì họ chỉ thích hạ người khác xuống để nâng giá trị của mình lên. Người như thế này không đáng để bạn dành quá nhiều thời gian vun vén.

Xem bạn là phương án “dự phòng”          

Người đàn ông yêu thật lòng dù có bận cũng sẽ dành thời gian cho bạn. Còn người tồi chỉ xem bạn là phương án “dự phòng”. Khi buồn, anh ấy sẽ tìm đến bạn, còn khi vui anh ấy sẽ cười nói với những người khác.

Phụ nữ nên nhớ hãy yêu người dù vui hay buồn, họ cũng nghĩ đến bạn đầu tiên. Đừng yêu người chỉ xem bạn là phương án hai khi không có phương án một.

Xem bạn bè là quan trọng nhất

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Đàn ông tồi thường không xem trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông xem trọng bạn bè hơn người yêu hoặc vợ con không đáng để bạn yêu thương. Họ sẽ khiến bạn mệt mỏi vì cứ ghen bóng gió với bạn bè của anh ấy. Thậm chí bạn còn không có quyền ghen vì anh ấy lúc nào cũng nói “bạn bè của tôi quan trọng hơn cô gấp trăm lần”.

Đàn ông dù yêu đến mấy, khi phụ nữ phạm lỗi này cũng một mực ly hôn cho bằng được

Đàn ông dù yêu đến mấy, khi phụ nữ phạm lỗi này cũng một mực ly hôn cho bằng được

Người đàn ông dù yêu đến mấy cũng không thể bỏ qua những việc làm này của vợ, phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách né, còn đàn bà dại cứ đâm đầu vào.

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