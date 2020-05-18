Có 5/8 điều này, bạn đích thị là người vợ báu vật hiếm có khó tìm nhất thế gian

Phụ nữ yêu 18/05/2020 15:55

Người vợ báu vật thường sở hữu những đặc điểm này, đàn ông khôn ngoan sẽ tìm cách nắm giữ còn đàn ông dại cứ thờ ơ để rồi bỏ lỡ.

Muốn biết bạn có phải là người vợ báu vật được cánh mày râu mải mê tìm kiếm hay không, hãy xem bạn có sở hữu những điều này.

Biết đồng cam cộng khổ với chồng

vo bau vat 1
Vợ báu vật luôn sánh bước bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ “vàng mười” biết đồng cam cộng khổ, thấu hiểu những nỗi vất vả của chồng. Họ không bao giờ rời bỏ chồng khi cơ hàn. Họ sẽ không bao giờ đòi hỏi quá mức khi gia đình đang rơi vào bế tắc, khó khăn. Lúc nào họ cũng ở bên cạnh động viên, an ủi và cùng chồng vượt qua nhiều kiếp nạn trong cuộc sống.

Hiếu thảo với cha mẹ

Người đàn bà cực phẩm biết hiếu thuận với cha mẹ hai bên. Họ biết cách chăm sóc, phụng dưỡng đấng sinh thành mà không một lời càm ràm. Với họ, cha mẹ là những người quan trọng nhất trên đời. Không có cha mẹ ruột, họ sẽ không có được hình hài và cuộc sống hôm nay. Không có cha mẹ chồng, họ sẽ không có cơ hội lấy được người chồng tốt như thế này.

Quản lý tài chính giỏi

vo bau vat 2
Vợ giỏi là người quản lý tài chính giỏi - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân phải biết quản lý tài chính. Bạn phải biết kiểm soát chuyện tiền bạc trong gia đình để chồng con được nhờ. Nếu để chồng quản lý, ngân sách của gia đình không sớm thì muộn cũng mọc cánh mà bay mất. Vì bản tính đàn ông phóng khoáng, khó kiểm soát được chi tiêu. Phụ nữ thì lý trí và khôn ngoan hơn nên sẽ biết cách tiêu tiền sao cho hợp lý nhất.

Biết chăm sóc sức khỏe cho gia đình

Người vợ giỏi giang và đảm đang khi biết chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Bạn phải biết những thực phẩm, món ăn giúp tăng cường sức khỏe cho chồng con. Phải biết nấu những món ngon, bổ dưỡng để bữa cơm luôn là khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. 

Biết tha thứ, độ lượng

vo bau vat 3
Phụ nữ biết tha thứ sẽ được chồng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ độ lượng luôn được chồng yêu thương và cưng chiều. Vì ai cũng có những lúc mắc sai lầm, khi đó đàn ông cần người vợ tha thứ, thông cảm cho những điều mình làm. Thế nên phụ nữ hãy biết mở lòng, tha thứ để chồng có cơ hội thay đổi.

Biết chăm sóc bản thân

Phụ nữ ngoài việc chăm sóc gia đình còn phải biết cách yêu thương bản thân. Dù có bận rộn đến mấy cũng hãy dành thời gian quan tâm đến mình một chút. Bạn đừng bỏ công bỏ sức, bỏ hết thời gian để lo cho người khác. Vì sức khỏe của bản thân là điều quan trọng nhất.

Biết nói những lời hay ý đẹp với chồng

vo bau vat 4
Phụ nữ nên dành cho chồng những lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có những lúc mệt mỏi, cảm thấy bản thân vô dụng. Khi đó, phụ nữ nên dùng những lời hay ý đẹp để động viên chồng. Bạn đừng phàn nàn, so sánh chồng với người khác khiến anh ấy ngày càng bất mãn về cuộc hôn nhân này.

Biết chăm lo cho đời sống tinh thần của gia đình

Ngoài sức khỏe, phụ nữ khôn ngoan còn phải biết chăm lo cho đời sống tinh thần của chồng con. Bạn phải biết tôn trọng những sở thích lành mạnh của chồng con, đừng cấm cản. 

5 điều đàn ông yêu thật lòng luôn thấu hiểu về cơ thể của vợ

5 điều đàn ông yêu thật lòng luôn thấu hiểu về cơ thể của vợ

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không làm tổn thương bạn. Họ luôn thấu hiểu những gì bạn nghĩ và mọi đặc điểm trên cơ thể để biết trân trọng và yêu thương bạn hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà cực phẩm phụ nữ trong hôn nhân phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 44 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 46 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 3 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này