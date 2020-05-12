Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân đừng ‘nhàn quá hóa rồ’ mà làm những điều này

Nếu không chịu đựng được người chồng vô tâm hay phản bội, phụ nữ cô đơn có quyền rời đi, không cần phải ở lại chịu đựng. Đặc biệt, đừng bao giờ làm những chuyện này kẻo bản thân phải hối hận cả đời.

Người đàn ông ngoại tình có thể quay về như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đàn bà ngoại tình khó lòng mà sống yên ổn. Bạn không chỉ bị thiên hạ chê bai mà còn khiến những đứa con của mình thất vọng. Thế nên đàn bà khôn ngoan dù có cô đơn đến mấy cũng đừng dùng cách này để trả thù chồng.

Người đàn bà cô đơn trong hôn nhân vì bị chồng phản bội hay vô tâm, tuyệt đối đừng ngoại tình. Có nhiều người nghĩ “ông ăn chả, bà phải ăn nem” mới vừa lòng hả dạ. Nhưng thực tế đây là hành động điên rồ khiến bạn đánh mất danh dự của mình.

Làm tổn thương bản thân để đổi lại sự chú ý của chồng

Đừng làm tổn thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại khi dùng tính mạng, đòi sống chết để đổi lại sự chú ý của đàn ông. Còn đàn bà khôn sẽ yêu thương, chăm sóc bản thân hết mức dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Với họ, bản thân là quan trọng nhất. Nếu không còn sống được với nhau thì chọn cách ly hôn chứ không có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Dùng con cái để giữ chân chồng

Phụ nữ dại khi dùng con cái để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Con cái vô tội, đàn bà khôn ngoan đừng dùng con để giữ chân chồng. Vì bạn không biết được điều này làm tổn thương những đứa trẻ ngây thơ như thế nào đâu. Đừng dùng con làm lá chắn để giữ lại cuộc hôn nhân đã nguội lạnh. Đừng dùng con chỉ để giữ chân người đàn ông phản bội.

Đánh mất giá trị khi đối đầu với kẻ thứ ba

Phụ nữ dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh. Đặc biệt là khi đối diện với kẻ thứ ba, bạn nhất định không được đánh mất giá trị của bản thân. Không được cúi đầu hay xin xỏ ả ta buông tha cho gia đình của mình.

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng tỏ ra hèn nhát trước kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Vì khi làm điều này, bạn sẽ bị khinh thường, thậm chí còn khiến đối phương có quyền hạ nhục nhân phẩm của bạn. Hãy nhớ mình là vợ chính chuyên, kẻ phải sợ hãi chính là ả nhân tình kia. Bạn không cần phải nhút nhát hay thiếu tự tin trước mặt người đàn bà cướp chồng. Nếu đàn ông tệ quá, hãy bỏ đi đừng tiếc nuối giữ lại bên mình.