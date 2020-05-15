10 lý do khiến phụ nữ sau ly hôn loay hoay mãi vẫn không tìm được hạnh phúc

Phụ nữ yêu 15/05/2020 09:39

Vì sao phụ nữ sau ly hôn không tìm được hạnh phúc? Đó là vì bạn còn thương còn nhớ, còn tiếc nuối đoạn tình cảm chưa dứt.

Đây là những lý do khiến phụ nữ sau ly hôn mãi vẫn không tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình.

1. Không quên được người cũ, mỗi lần gặp khó khăn buồn bã đều nhớ đến người ấy đầu tiên. Những ký ức về người cũ giống như vết xước sâu khiến bạn không bao giờ nguôi ngoai.

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Phụ nữ sau ly hôn thường hay nhớ về người cũ - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn cố xóa hết những điều tốt đẹp mà người cũ làm cho bạn. Nhưng phụ nữ ơi, càng cố quên lại càng nhớ, càng muốn xóa lại càng khắc ghi mà thôi.

3. Còn những vấn đề về con cái, nhà đất hay tài sản liên quan đến chồng cũ. Đây là điều khiến đàn bà sau ly hôn cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng dây dưa với người cũ nên sẽ không thể có được hạnh phúc mới.

4. Cố tìm người mới để bù đắp nỗi đau cũ. Đây là việc làm của đàn bà dại, vì càng dùng một mối tình khác để bù đắp, bạn càng khiến bản thân tổn thương hơn mà thôi.

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Họ hay yêu vội một người để rồi không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

5. Đăng những dòng trạng thái buồn bã và hờn trách những việc người cũ đã làm với mình. Lúc nào cũng mang hận thù khiến bản thân không thoát ra được.

6. Bỏ bê bản thân không chăm sóc. Có nhiều người phụ nữ yếu đuối không thoát được nỗi buồn ly hôn, vì vậy họ bỏ rơi bản thân, dày vò chính mình để đổi lại sự thương hại của người khác.

7. Khóc nhiều, hay kể lể, lúc nào gặp bạn bè người thân cũng mang tật xấu của người cũ ra nói. Điều này khiến bạn không thể quên được bóng hình người cũ. Họ lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí khiến bạn nhớ một cách vô thức rồi căm phẫn suốt đời.

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Phụ nữ sau đổ vỡ thường bỏ bê bản thân - Ảnh minh họa: Internet

8. Có ý nghĩ dùng con cái làm cầu nối để có một ngày quay lại với nhau. Nếu bạn đang có suy nghĩ này, hãy bỏ ngay lập tức. Càng muốn quay lại với người cũ càng khiến bạn đánh mất giá trị của mình.

9. Không thể tiếp tục sống khi thiếu vắng bóng hình người cũ. Đây là những suy nghĩ của phụ nữ yêu quá sâu đậm. Khi chưa ly hôn, họ luôn xem chồng là cả thế giới nên đến khi đường ai nấy đi lại cảm thấy chông chênh mất phương hướng.

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Phụ nữ đổ vỡ rồi thì đừng tiếc nữa, hãy sống thật tốt ở hiện tại và tương lai - Ảnh minh họa: Internet

10. Vẫn giữ liên lạc với người cũ, vẫn theo dõi hoạt động thường ngày của họ với mong muốn được nhìn thấy họ mỗi ngày. Điều này dần trở thành thói quen khiến bạn đánh mất hạnh phúc của mình.

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