5 biểu hiện của người đàn ông chỉ thích ‘lên giường’ với bạn chứ không có ý định lâu dài

Phụ nữ yêu 13/05/2020 09:38

Người đàn ông tử tế sẽ luôn phấn đấu để cho bạn một danh phận, còn đàn ông tồi trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc “lên giường” với bạn.

Đây là những biểu hiện của đàn ông tồi khi yêu chỉ thích “lên giường” với bạn chứ không hề có ý định cho bạn một danh phận đàng hoàng.

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Đàn ông tồi thường chỉ thích lên giường với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên “lái” sang chuyện ấy

Người đàn ông tốt sẽ luôn chú tâm vào vấn đề mà cả hai đang nói. Họ không bao giờ rẽ câu chuyện sang hướng khác hoặc đòi hỏi bạn phải “cho” họ. Còn với đàn ông tồi, chủ đề những cuộc trò chuyện chỉ quanh quẩn về “chuyện ấy”.

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Kiểu đàn ông thường đề cập đến tình dục, phụ nữ nên biết cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc anh ấy luôn hứa hẹn đủ điều chỉ để bạn trao cái ngàn vàng của mình cho anh ấy. Nếu đang trong mối quan hệ với kiểu người này, phụ nữ khôn ngoan nên rút lui càng nhanh càng tốt.

Không có nhu cầu tìm hiểu bạn

Đàn ông chỉ muốn “lên giường” với bạn, họ không quan trọng đến tính cách của bạn. Thứ mà họ quan tâm đó là kỹ năng giường chiếu của bạn như thế nào. Điều này chứng tỏ họ không yêu bạn thật lòng. Họ sẽ quất ngựa truy phong ngay khi đã có được thứ họ muốn. Thế nên phụ nữ khi yêu hãy khôn ngoan một chút, đừng quá dễ dãi mà thiệt thân.

Thường rủ bạn đi chơi về khuya

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết bảo vệ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này không quan tâm đến việc bạn về trễ có nguy hiểm hay gia đình bạn có lo lắng hay không. Họ chỉ lợi dụng cơ hội để dụ dỗ bạn vào nhà nghỉ qua đêm với họ và thủ thỉ vào tai rằng “vào đây chỉ để ngủ”. Nếu phụ nữ dại tin tưởng câu nói này chắc chắn sẽ mắc bẫy gã đàn ông Sở Khanh.

Lúc nào cũng muốn “gần gũi” bạn

Kiểu đàn ông này trong đầu không có gì ngoài chuyện chiếm được thân xác bạn. Họ không yêu bạn thật lòng, chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu nhục dục của mình. Nếu qua lại với người như thế này trong thời gian dài, sớm muộn gì bạn cũng đối mặt với nguy hiểm.

Khoe cơ thể của mình

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Phụ nữ đừng để đàn ông dụ dỗ dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phải có mục đích mới khoe cơ thể mình trước mặt bạn. Một là để dụ dỗ bạn vào tròng, hai là để kích thích cảm giác muốn tiếp xúc thân thể của cả hai. Nếu đối phương thường xuyên có hành động này, phụ nữ nên biết cách từ chối hoặc hướng sự chú ý của anh ấy sang một chuyện khác. Tuyệt đối đừng quá dễ dàng sa ngã mà chuốc đau khổ suốt đời.

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