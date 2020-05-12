Mẹ gửi con gái: Thà để con độc thân chứ nhất quyết không gả cho 4 kiểu đàn ông này

Phụ nữ yêu 12/05/2020 10:13

Dưới đây là những kiểu đàn ông tệ bạc, thà ở một mình chứ phụ nữ đừng bao giờ lấy vội lấy vàng để rồi buồn phiền suốt cả cuộc đời.

“Mẹ thà để con độc thân chứ không bao giờ gả cho những kiểu đàn ông tệ bạc này khiến con phải khổ sở cả đời”, đó là lời mẹ nhắn gửi con gái của mình khiến nhiều người gật gù tán thành.

Chỉ biết ăn không biết làm

Đây là kiểu đàn ông nên tránh xa, vì càng cố chấp lấy sẽ khổ cả đời. Người đàn ông này sẽ không biết phụ giúp vợ bất cứ công việc gì. Họ luôn nghĩ việc nhà là của phụ nữ nên thường không quan tâm hay đỡ đần vợ.

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Đàn ông tệ bạc thường có biểu hiện này - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, khi đi làm, họ cũng không thích phải vận động quá nhiều, chỉ thích hưởng thụ không thích cố gắng. Kiểu đàn ông này không có ý chí tiến thủ rất dễ làm khổ người phụ nữ bên cạnh. Đàn bà thà cô đơn chứ đừng vướng phải người đàn ông này kẻo cả đời phải sống trong nước mắt.

Bảo thủ, không nghe ý kiến người khác

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Phụ nữ đừng lấy người ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này thường không có khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Họ chỉ thích làm những điều bản thân mình thích mà ít khi để ý đến người khác. Nếu làm vợ của người đàn ông như thế này, sớm muộn gì bạn cũng cảm thấy cô đơn, tủi thân. Vả lại những người đàn ông bảo thủ thường sẽ khá nóng tính, có thể làm tổn thương bạn khi cả hai cãi nhau.

Có tính đàn bà, thù dai

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Đàn ông có tính thù dai rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông “mặc váy” thường không đáng để phụ nữ trao thân gửi phận cả đời. Khi cả hai có mâu thuẫn gì, họ sẽ ghi nhớ trong lòng rồi từ từ tính sổ. Kiểu đàn ông này không dễ dàng gì bỏ qua hoặc rộng lượng quên hết những lỗi lầm của bạn. Họ thích soi mói, thù dai và sẵn sàng tranh chấp với bạn dù ở bất cứ nơi đâu.

Thích ra lệnh

Nếu lấy phải người chồng thích ra lệnh, luôn xem mình là trung tâm vũ trụ thì thà ở một mình có khi còn vui hơn. Bạn không cần phải đày đọa mình bằng việc lấy chồng sinh con chỉ để đổi lại tấm chồng không ra gì này.

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Đàn ông thích ra lệnh thường làm khổ vợ con sau này - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, cuộc đời của bạn phải gả cho đúng người, nếu không thì thà đừng kết hôn. Thà cô đơn để chờ đợi người thật sự xứng đáng chứ đừng cưới vội cưới vàng rồi lỡ làng cả một đời.

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