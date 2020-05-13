Phụ nữ khôn ngoan có 3 điều đừng dư, 3 thứ đừng thiếu nhất định phải ghi nhớ

Phụ nữ yêu 13/05/2020 15:44

Người phụ nữ khôn ngoan trong hôn nhân đừng để dư và thiếu những điều này, nếu không sẽ bị chê cười thậm chí là tự chuốc lấy buồn phiền cho bản thân mình.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan cần khắc ghi để có được những chuỗi ngày bình yên, thoải mái dù đã lấy chồng sinh con.

3 thứ đừng dư

Nuông chiều

Đây là điều đàn bà khôn ngoan nên biết. Sự nuông chiều của bạn sẽ tập cho đàn ông tính ỷ lại, dựa dẫm. Đàn ông giống như những đứa trẻ to xác, càng được vợ chiều chuộng càng sinh tật. Phụ nữ muốn bản thân không khổ sở trong hôn nhân, hãy tập cho chồng những điều phải làm.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan đừng quá nuông chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như chăm sóc bản thân, biết tự lo cơm nước, biết phụ giúp vợ việc nhà. Bạn đừng chuyện gì cũng ôm đồm mà hãy để chồng con san sẻ để bản thân không còn vất vả một mình.

Tha thứ  

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ tha thứ nhiều sẽ bị cho là ngu ngốc - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tha thứ nhiều sẽ bị đàn ông coi thường. Đa số phụ nữ đều giàu lòng vị tha. Dù chồng sai, họ cũng sẽ chọn cách tha thứ để gia đình được êm ấm. Nhưng đàn ông lại không hiểu được tấm lòng của vợ nên không ngừng tái phạm rồi làm vợ tổn thương. Thế nên đàn bà trong hôn nhân đừng quá bao dung mà thiệt thân.

Bao che

Chồng sai, bạn hãy khuyên bảo để anh ấy thay đổi. Phụ nữ đừng mải bao che cho những thói quen xấu của chồng mà làm khổ mình. Vì khi không nhận ra sai lầm của mình, đàn ông sẽ thản nhiên tái phạm và người chịu nhiều buồn phiền chỉ có thể là phụ nữ.

3 thứ đừng thiếu                         

Lòng tin   

phu nu khon ngoan 3
Phụ nữ nên dành cho chồng lòng tin nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. Có vậy, cuộc hôn nhân mới bền vững và có thể đi với nhau trên một chặng đường dài. Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng quá đa nghi, nhưng đừng dại đặt hết niềm tin vào chồng một cách tuyệt đối. 

Sự thấu hiểu

Vợ chồng hạnh phúc khi lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Trong mối quan hệ, điều cốt yếu không phải là bạn yêu người kia nhiều đến dường nào mà là bạn hiểu họ bao nhiêu. Yêu là yếu tố cần giúp hôn nhân thăng hoa, còn thấu hiểu mới là điều quyết định xem mối quan hệ có bền vững hay không.

Những lời khen

phu nu khon ngoan 4
Vợ nên khen chồng khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng cần vợ khen ngợi, đàn bà ai cũng cần chồng ca tụng. Thế nên vợ chồng muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy dành cho đối phương những lời khen đúng lúc. Đừng ngại ngùng, vì sự khô khan cứng nhắc sẽ giết chết mối quan hệ của bạn.

Thói quen của phụ nữ khiến đàn ông chán đến tận cổ nhưng không ai nhận ra mà cứ thản nhiên làm mỗi ngày

Thói quen của phụ nữ khiến đàn ông chán đến tận cổ nhưng không ai nhận ra mà cứ thản nhiên làm mỗi ngày

Đây là những thói quen của phụ nữ khiến đàn ông chán chê, chỉ muốn tìm ngay người khác thay thế chứ không muốn mỗi ngày phải đối mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan phụ nữ muốn hạnh phúc đàn bà trong hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 6 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 8 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 25 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 12 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này