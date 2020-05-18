Đàn ông mê gái đẹp nhưng người trói chân được họ phải hội tụ đủ những điều này

Người phụ nữ xinh đẹp chỉ giữ chân đàn ông nhất thời, còn người hội tụ đủ những điều này mới khiến cánh mày râu điên đảo cả đời.

Đừng nghĩ đàn ông chỉ mê cái đẹp, vì thực tế họ trân trọng người phụ nữ tự lập hơn. Sắc đẹp sớm muộn gì cũng phai tàn theo năm tháng, chỉ có sự tự lập mới nuôi sống bạn mỗi ngày. Đàn ông thích kiểu người có thể tự chủ trong mọi việc mà không cần mình đứng ra bảo vệ hay giải quyết hộ. Dù là vợ chồng, đàn ông cũng mong muốn vợ mình có thể mạnh mẽ giải quyết mọi việc một mình.

Người phụ nữ bản lĩnh luôn được đàn ông đánh giá cao. Cánh mày râu luôn trân quý người phụ nữ có thể ở bên cạnh, giúp đỡ mình khi gặp khó khăn. Hoặc cho mình động lực để cố gắng mỗi ngày chứ không phải người lúc nào cũng dựa dẫm, ỷ lại vào người đàn ông bên cạnh.

Lạc quan

Phụ nữ lạc quan luôn được chồng thương - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười, tinh thần lạc quan của phụ nữ luôn khiến đàn ông say mê. Vì đó chính là năng lượng, động lực giúp họ vượt qua khó khăn. Chỉ cần mỗi ngày về nhà được nhìn thấy nụ cười duyên dáng của vợ, đàn ông đã cảm thấy được xoa dịu. Mọi sự mệt mỏi, bực dọc trong ngày cũng tan biến và thay vào đó là tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc nhất.

Biết “phũ” đúng lúc

Đàn ông ngộ lắm, khi có thì họ không biết giữ nhưng khi mất đi rồi lại mải miết đi tìm. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan phải biết “phũ” chồng khi cần. Dù có thương chồng nhiều đến mấy cũng hãy tỏ ra bản thân không cần.

Phụ nữ phải biết phũ với chồng đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để đàn ông biết được giá trị của bạn, chứ đừng suốt ngày đi cầu cạnh van xin tình cảm của họ. Người đàn bà bản lĩnh hãy biết "bơ" chồng khi cần để anh ấy biết được không có bạn bên cạnh, mọi việc sẽ tồi tệ như thế nào.

Sống tốt, có trách nhiệm

Đàn ông thích ngắm gái đẹp, chân dài eo thon nhưng lại say mê người có trách nhiệm. Họ bận rộn kiếm tiền nên cần người phụ nữ có trách nhiệm quán xuyến việc nhà cửa.

Đàn ông thích phụ nữ có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Họ thích mỗi ngày về nhà được ăn những món ngon, được nói chuyện vui vẻ với vợ con bên mâm cơm ấm cúng. Đây cũng là lý do đàn ông thích gái hư nhưng lại cưới người phụ nữ hiền lương thục đức làm vợ.