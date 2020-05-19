Đàn ông dù yêu đến mấy, khi phụ nữ phạm lỗi này cũng một mực ly hôn cho bằng được

Phụ nữ yêu 19/05/2020 09:49

Người đàn ông dù yêu đến mấy cũng không thể bỏ qua những việc làm này của vợ, phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách né, còn đàn bà dại cứ đâm đầu vào.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan đừng làm kẻo bị chồng ruồng bỏ. Dù có yêu sâu đậm đến mấy anh ấy cũng ly hôn ngay không một lời giải thích.

So sánh chồng quá nhiều lần

Người đàn bà dại thường so sánh chồng mình với chồng người ta. Còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ làm điều này. Vì họ biết đàn ông ai cũng có ưu điểm, khuyết điểm riêng. Chồng mình có thể không xuất chúng nhưng anh ấy chân thành và luôn hết lòng vì vợ con.

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Đàn bà dại thường làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên họ không bao giờ so sánh chồng mình kiếm được ít tiền hơn chồng người khác. Hoặc chồng mình không làm chức này chức kia như chồng người ta. Thay vào đó họ sẽ động viên, cổ vũ để chồng xây dựng sự nghiệp.

Chửi thề, nói trống không với cha mẹ chồng

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Phụ nữ không tôn trọng cha mẹ chồng, hôn nhân dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là sai lầm của phụ nữ khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Đàn ông dù thương yêu bạn đến mức nào nhưng khi nghe được những lời vô lễ của bạn với cha mẹ mình, họ cũng sẽ đòi ly hôn ngay. Vì họ không thể chấp nhận được người vợ hỗn hào. Họ sợ sau này con cái sẽ học hư từ mẹ. Thế nên đàn bà đừng dại đối xử tệ với cha mẹ chồng.

Ngoại tình

Đàn ông ghét nhất bị cắm sừng. Họ không bao giờ chấp nhận được chuyện vợ phản bội mình. Họ có thể đánh mất gia đình chứ không thể chấp nhận được chuyện vợ lên giường với người khác.

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Đàn bà ngoại tình thường đánh mất nhân cách - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà làm gì thì làm, đừng bao giờ ngoại tình. Đặc biệt đừng có tư tưởng “ông ăn chả, bà ăn nem” mà đánh mất đi danh dự của mình. Đàn ông ngoại tình thường được tha thứ, vì đơn giản phụ nữ rộng lượng hơn đàn ông. Còn đàn bà ngoại tình khó lòng mà quay về.

Chê bai kỹ năng giường chiếu của chồng

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Phụ nữ đừng dại chê bai chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều nhạy cảm trong hôn nhân, phụ nữ chớ dại nói với bất cứ ai hoặc trước mặt chồng. Đàn ông xem trọng chuyện chăn gối và muốn được vợ khen ngợi bản lĩnh của mình. Nếu không hài lòng, vợ nên nói với chồng một cách khéo léo, đừng làm mất mặt chồng trước mặt mọi người.

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