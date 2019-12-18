Nỗi nhục lớn nhất của đàn ông là không nuôi nổi vợ con mình

Người đàn ông kém cỏi khi không làm ra tiền sẽ sợ mình kém tiếng nói trong gia đình. Họ thường có tâm lý muốn khẳng định uy quyền của người chồng. Vì thế họ bất chấp đúng sai, không thèm hỏi ý kiến vợ mà tự ý định đoạt mọi công việc và đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối của vợ. Nếu vợ cự cãi không nghe theo, họ sẽ vịn vào cớ đó cho là vợ đang cậy thế kiếm được tiền mà vênh váo, lên mặt với chồng. Không khí gia đình vì thế lúc nào cũng căng thẳng.

Đừng vội trách những người phụ nữ có suy nghĩ này là thực dụng, vì phụ nữ hôm nay cũng rất giỏi giang, độc lập tài chính. Và những người đàn ông không kiếm ra tiền thì thường có ít nhất 4 tật xấu dưới đây.

Người chồng không làm ra tiền sẽ thường xuyên có cảm giác bất mãn với bản thân và cuộc sống gia đình. Đặc biệt những lúc họ phải ngửa tay xin tiền vợ để tiêu xài. Họ sẽ luôn cảm thấy bí bách, khó chịu, không bao giờ vừa lòng với điều gì. Sống cùng người chồng như vậy là một cuộc tra tấn tinh thần người vợ dai dẳng và không có hồi kết.

Những người đàn ông kém cỏi , không làm ra tiền sẽ luôn mang tâm lý tự ti, sợ bị coi thường. Họ không bao giờ muốn cho người ngoài biết được sự thật nên có xu hướng thích thể hiện khi gặp bạn bè, người thân. Cũng bởi vậy, họ trở nên dễ tự ái, dễ nổi nóng, hay suy diễn thái quá.

Người chồng không làm ra tiền sẽ thường xuyên có cảm giác bất mãn với bản thân và cuộc sống gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Hay nghi ngờ, ghen tuông vô cớ

Khi người đàn ông không kiếm ra tiền, đương nhiên các mối quan hệ của anh ta cũng hạn chế, khiến cho anh ta gia tăng cảm giác lệ thuộc vào bạn. Chính vì thế, anh ta sẽ thường trực nghi ngờ bạn. Anh ta sẽ ghen tuông vô cớ trước mọi dấu hiệu của bạn và tỏ ra bất an trước những việc bình thường nhất, cho rằng bạn đang lừa dối, qua mặt anh ta.

Tâm lý này xuất phát từ sự thiếu tự tin vào bản thân so với những người đàn ông khác. Anh ta cho rằng bạn sẽ chạy theo những người đàn ông có tiền tài, danh vọng, những thứ mà anh ta không có.

Sống cùng kiểu đàn ông kém cỏi không khác gì bạn bị giam lỏng trong chính cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bạn không hay ghen tuông thì họ sẽ có xu hướng dựa vào vào bạn, đòi hỏi sự quan tâm mọi lúc mọi nơi của bạn. Từ ăn bám về vật chất, những người đàn ông kém cỏi này sẽ ăn bám bạn cả về tinh thần. Bạn sẽ khó lòng được đi ra ngoài mà không có anh ta giám sát. Các mối quan hệ của bạn cũng khó có thể thoải mái và tự nhiên vì anh ta sẽ can dự vào. Nói chung, sống cùng kiểu đàn ông này không khác gì bạn bị giam lỏng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

4. "Nghèo đi đôi với hèn"

Đàn ông nghèo có hai kiểu, một là chưa giàu nhưng đầy ý chí, và nghèo vì thiếu nghị lực. Kiểu thứ hai chính là kiểu đàn ông "hèn" nhất. Khi không kiếm ra tiền, anh ta sẽ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Anh ta sẽ tự coi bản thân là nạn nhân và yêu cầu bạn bù đắp cho anh ta. Nếu không được, anh ta sẽ đi khắp nơi tô vẽ hình ảnh người vợ xấu xí cho bàn dân thiên hạ biết. Nếu bạn phản ứng mạnh mẽ, có khi anh ta còn lôi cái chết ra để dọa dẫm, áp bức bạn.

Sống với một người đàn ông kém cỏi, lại còn phải chịu đựng những tật xấu trên của anh ta chỉ khiến cuộc đời của người phụ nữ đi vào bế tắc và cùng quẫn. Nếu chồng bạn đang có những đặc điểm trên, hãy suy nghĩ thật kỹ và xem xét lại cuộc hôn nhân của mình. Liệu rằng, phụ nữ có nên đánh đổi, hy sinh cả đời ở bên cạnh một người đàn ông hội tụ đủ điểm xấu như thế hay không?