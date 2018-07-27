Những vũ khí đặc biệt chỉ vợ mới nắm trong tay, bồ nhí tu mười kiếp chưa chắc đã có được

Đàn ông tham lam, có một thì luôn muốn có hai, ba. Còn đàn bà thì khá nhạy cảm trong việc chồng lăng nhăng. Họ luôn tìm cách đánh ghen hoặc khóc lóc thảm thiết để chồng quay về. Nhưng những cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả, bạn hãy dùng đặc quyền của một người vợ. Khi chồng ngoại tình , bạn nên dùng những "vũ khí" chỉ có vợ mới có này để đánh bại những cô bồ nhí không biết điều.

Trước khi bước vào cuộc chiến với nhân tình, vợ nên chuẩn bị tâm thế vững vàng. Đừng yếu đuối, cũng đừng tin vào những giọt nước mắt của kẻ thứ ba. Gặp ả nhân tình cứng rắn, bạn càng phải cứng gấp đôi, đừng để thua thiệt. Bạn nên biết một điều, nhân tình là những kẻ trở mặt và cáo già mưu mô. Vì vậy khi đối mặt với những kiểu người như vậy, vợ phải nắm thế chủ động, đừng để bị yếu thế. Với người hiểu chuyện, bạn phải đối xử theo cách văn minh. Còn những kẻ cướp chồng người mà vênh váo, bạn phải đối xử “lưu manh” hơn một chút. Một điều đặc biệt nữa là trước khi ghen tuông, vợ nên chuẩn bị chứng cứ để chồng và ả ta không thể nào chối được. Đừng để bản thân bị ghen ngược, đừng để chồng tìm thấy sơ hở của bạn. Một người vợ phải thật thông minh để không thua thiệt bất cứ ai.

Hãy dùng con để níu chân chồng trở về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng vậy, dù có ham chơi đến đâu, nhược điểm của họ vẫn là con cái. Vợ là người đã sinh cho họ những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Vợ là người góp phần làm cho ngôi nhà thoải mái, tràn đầy tiếng cười. Thế nên con cái là thứ vũ khí lợi hại nhất để đối phó với việc chồng ngoại tình. Tuy nhiên đừng bao giờ dùng việc tự tử hay làm hại đến con để chồng quay về. Một người khôn ngoan sẽ biết dùng con cái để dẫn dụ chồng. Chẳng hạn như khi chồng vui chơi bên ngoài, bạn hãy bảo con gọi điện thoại. Khi nghe giọng nũng nịu của đứa con mà anh ấy yêu thương nhất, thế nào anh ấy cũng sẽ về nhà ngay. Bên cạnh đó, đừng để con cái biết được lỗi lầm của cha chúng. Đừng để những việc không tốt ảnh hưởng đến sự phát triển của những đứa trẻ ngây thơ.

Vị thế của người vợ chính chuyên

Hãy luôn nhớ bạn là chính chuyên, đẳng cấp khác xa bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

Bồ nhí vốn dĩ chỉ là tạm thời, không có người này cũng sẽ có người khác, còn vợ là chính chuyên Và đàn ông không bao giờ dại khờ bỏ vợ theo bồ. Thế nên vợ hãy dùng đặc quyền này để cho chồng biết vai trò của mình. Việc chồng ngoại tình không phải lỗi của bạn. Vì vậy vợ đừng tự nhận lỗi về mình mà ra sức nài nỉ van xin chồng quay về. Hãy dùng danh phận vợ chính chuyên của bạn để chồng biết, chỉ có bạn mới cho anh ấy hạnh phúc thật sự. Chỉ có gia đình mới là bến đỗ cuối cùng của anh ấy. Bạn là danh chính ngôn thuận, được anh ấy hỏi cưới đàng hoàng. Còn bồ nhí vốn dĩ chỉ là “nhặt” ngoài đường. Bởi vậy vợ đừng tự ti về bản thân không đẹp không tốt nên chồng mới ngoại tình.

Gia đình chồng

Vũ khí cuối cùng là gia đình chồng. Nếu không thể tự mình giải quyết, bạn hãy cầu cứu sự giúp đỡ của gia đình chồng. Đảm bảo không cha mẹ nào ngồi yên khi biết con cái mình làm những chuyện sai trái như vậy. Đàn ông ham chơi nhưng cũng rất sợ cha mẹ và sẽ không bao giờ làm buồn lòng phụ huynh của mình. Vợ hãy tận dụng cơ hội này để chồng thấy khó mà lui, thấy xấu hổ mà quay về. Tuy nhiên bạn chỉ nên dừng ở mức nhờ cha mẹ nói vài câu để chồng thức tỉnh. Đừng làm phiền họ quá nhiều và tuyệt đối đừng kéo họ vào chuyện cãi vã, xung đột của vợ chồng bạn.