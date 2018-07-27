Những vũ khí đặc biệt chỉ vợ mới nắm trong tay, bồ nhí tu mười kiếp chưa chắc đã có được

Phụ nữ yêu 27/07/2018 14:26

Không cần động tay động chân, dưới đây là những vũ khí lợi hại vợ nên dùng, đảm bảo chồng bỏ ngay bồ nhí.

Đàn ông tham lam, có một thì luôn muốn có hai, ba. Còn đàn bà thì khá nhạy cảm trong việc chồng lăng nhăng. Họ luôn tìm cách đánh ghen hoặc khóc lóc thảm thiết để chồng quay về. Nhưng những cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả, bạn hãy dùng đặc quyền của một người vợ. Khi chồng ngoại tình, bạn nên dùng những "vũ khí" chỉ có vợ mới có này để đánh bại những cô bồ nhí không biết điều.

Chuẩn bị tâm thế

Những vũ khí đặc biệt chỉ vợ mới nắm trong tay, bồ nhí tu mười kiếp chưa chắc đã có được - Ảnh 1
Khi phát hiện chồng ngoại tình, vợ phải chuẩn bị tốt tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi bước vào cuộc chiến với nhân tình, vợ nên chuẩn bị tâm thế vững vàng. Đừng yếu đuối, cũng đừng tin vào những giọt nước mắt của kẻ thứ ba. Gặp ả nhân tình cứng rắn, bạn càng phải cứng gấp đôi, đừng để thua thiệt. Bạn nên biết một điều, nhân tình là những kẻ trở mặt và cáo già mưu mô. Vì vậy khi đối mặt với những kiểu người như vậy, vợ phải nắm thế chủ động, đừng để bị yếu thế. Với người hiểu chuyện, bạn phải đối xử theo cách văn minh. Còn những kẻ cướp chồng người mà vênh váo, bạn phải đối xử “lưu manh” hơn một chút. Một điều đặc biệt nữa là trước khi ghen tuông, vợ nên chuẩn bị chứng cứ để chồng và ả ta không thể nào chối được. Đừng để bản thân bị ghen ngược, đừng để chồng tìm thấy sơ hở của bạn. Một người vợ phải thật thông minh để không thua thiệt bất cứ ai.

Con cái

Những vũ khí đặc biệt chỉ vợ mới nắm trong tay, bồ nhí tu mười kiếp chưa chắc đã có được - Ảnh 2
Hãy dùng con để níu chân chồng trở về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng vậy, dù có ham chơi đến đâu, nhược điểm của họ vẫn là con cái. Vợ là người đã sinh cho họ những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Vợ là người góp phần làm cho ngôi nhà thoải mái, tràn đầy tiếng cười. Thế nên con cái là thứ vũ khí lợi hại nhất để đối phó với việc chồng ngoại tình. Tuy nhiên đừng bao giờ dùng việc tự tử hay làm hại đến con để chồng quay về. Một người khôn ngoan sẽ biết dùng con cái để dẫn dụ chồng. Chẳng hạn như khi chồng vui chơi bên ngoài, bạn hãy bảo con gọi điện thoại. Khi nghe giọng nũng nịu của đứa con mà anh ấy yêu thương nhất, thế nào anh ấy cũng sẽ về nhà ngay. Bên cạnh đó, đừng để con cái biết được lỗi lầm của cha chúng. Đừng để những việc không tốt ảnh hưởng đến sự phát triển của những đứa trẻ ngây thơ.

Vị thế của người vợ chính chuyên

Những vũ khí đặc biệt chỉ vợ mới nắm trong tay, bồ nhí tu mười kiếp chưa chắc đã có được - Ảnh 3
Hãy luôn nhớ bạn là chính chuyên, đẳng cấp khác xa bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

Bồ nhí vốn dĩ chỉ là tạm thời, không có người này cũng sẽ có người khác, còn vợ là chính chuyên Và đàn ông không bao giờ dại khờ bỏ vợ theo bồ. Thế nên vợ hãy dùng đặc quyền này để cho chồng biết vai trò của mình. Việc chồng ngoại tình không phải lỗi của bạn. Vì vậy vợ đừng tự nhận lỗi về mình mà ra sức nài nỉ van xin chồng quay về. Hãy dùng danh phận vợ chính chuyên của bạn để chồng biết, chỉ có bạn mới cho anh ấy hạnh phúc thật sự. Chỉ có gia đình mới là bến đỗ cuối cùng của anh ấy. Bạn là danh chính ngôn thuận, được anh ấy hỏi cưới đàng hoàng. Còn bồ nhí vốn dĩ chỉ là “nhặt” ngoài đường. Bởi vậy vợ đừng tự ti về bản thân không đẹp không tốt nên chồng mới ngoại tình. 

Gia đình chồng

Vũ khí cuối cùng là gia đình chồng. Nếu không thể tự mình giải quyết, bạn hãy cầu cứu sự giúp đỡ của gia đình chồng. Đảm bảo không cha mẹ nào ngồi yên khi biết con cái mình làm những chuyện sai trái như vậy. Đàn ông ham chơi nhưng cũng rất sợ cha mẹ và sẽ không bao giờ làm buồn lòng phụ huynh của mình. Vợ hãy tận dụng cơ hội này để chồng thấy khó mà lui, thấy xấu hổ mà quay về. Tuy nhiên bạn chỉ nên dừng ở mức nhờ cha mẹ nói vài câu để chồng thức tỉnh. Đừng làm phiền họ quá nhiều và tuyệt đối đừng kéo họ vào chuyện cãi vã, xung đột của vợ chồng bạn.

Không chỉ ngoại tình, những sai lầm này dẫn đến việc vợ chồng bỏ nhau vô cùng nhanh và nguy hiểm

Không chỉ ngoại tình, những sai lầm này dẫn đến việc vợ chồng bỏ nhau vô cùng nhanh và nguy hiểm

Vợ chồng đụng đến chuyện tiền bạc, thế nào cũng sẽ xảy ra những xích mích không đáng có. Thế nên cả hai hãy khéo léo trong vấn đề quản lý tài chính gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình làm gì khi chồng ngoại tình 3 vũ khí lợi hại của đàn bà có chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này