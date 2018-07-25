Vợ nên cảnh giác, đừng nên kết thân với những kiểu người dễ trở thành kẻ thứ ba này

Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta chọn con đường trở thành kẻ thứ ba , chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Theo nghiên cứu, họ đều có chung những đặc điểm cơ bản này, ai cũng nên biết để đề phòng.

Kiểu người này có tâm hồn khá nhạy cảm. Họ không muốn sống cô đơn nên thường chọn cho mình một người để nương tựa. Họ có thiên hướng yêu bừa, yêu đại một người để khỏa lấp những nỗi trống trải trong lòng. Vì thế kiểu người này có khả năng trở thành kẻ thứ ba rất cao. Khi nghe được những lời ngọt ngào của đàn ông, họ sẽ dễ dàng xiêu lòng. Và khi yêu rồi, họ sẽ không còn đủ lý trí để phán xét đúng sai, phải trái. Một người thích được quan tâm và yêu thương thường chọn đối tượng là đàn ông có vợ. Bởi đàn ông có vợ có đủ kinh nghiệm để làm cho phụ nữ hạnh phúc. Họ biết cách lấy lòng phụ nữ. Cũng vì vậy kiểu người yếu đuối, sợ cô đơn không thể nào kiềm lòng được trước đàn ông có vợ.

Những cô em gái kết nghĩa của chồng luôn là mối nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người thường nhận là em gái kết nghĩa, "em gái mưa" của chồng cực kỳ nguy hiểm. Bởi giữa đàn ông và phụ nữ khó lòng dừng ở mức tình bạn. Khi ở bên nhau, giữa cả hai sẽ sản sinh ra nhiều cảm giác khác. Khi gặp khó khăn, buồn bã, họ không tìm về gia đình mà luôn gặp nhau để trút nỗi lòng. Những lúc yếu lòng con người ta thường dễ sa ngã nhất, vậy là từ “em gái mưa” trở thành “người tình mưa” hay gì đó. Thế nên những cô vợ đừng nên tin lời chồng nói đó chỉ là em gái. Đừng ngây thơ tin tưởng chồng mà đối xử tốt với "em gái mưa" của anh ấy để rồi tự chuốc họa vào thân.

Bạn thân

Có nhiều mối quan hệ bên ngoài của chồng còn quan trọng hơn cả vợ. Đàn ông có xu hướng tâm sự với bạn bè thân hơn là vợ. Đó là nguyên nhân bạn thân của chồng sẽ nhanh chóng trở thành người phá hoại gia đình của người khác. Một người đã kết hôn có trách nhiệm sẽ vạch rõ những giới hạn trong giao tiếp và các mối quan hệ khác. Bởi họ hiểu được vợ không thể chấp nhận được chồng có một cô bạn thân thiết và xem nhau như “người tình không bao giờ cưới”. Phụ nữ vốn ích kỷ, đàn ông nên nhớ trong tim của các ông chỉ được có một mình cô ấy mà thôi.

Người yêu cũ

Người yêu cũ có nguy cơ trở thành kẻ thứ ba rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “tình cũ không rủ cũng tới”. Khi gặp lại người cũ, trong lòng bạn lại nảy sinh nhiều cảm giác khác lạ. Bạn tự nói với bản thân rằng, hôm nay người ấy đẹp quá, người ấy hiểu chuyện hơn xưa. Trong đầu bỗng hiện về những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, vậy là tim lại thổn thức không yên. Có nhiều trường hợp người yêu cũ tự tìm đến kể lể cuộc sống của mình không hạnh phúc. Vậy là đàn ông lại mủi lòng, cảm thấy muốn được che chở và yêu thương người phụ nữ đã từng là của mình.

Người giúp việc

Ngoài vợ, người giúp việc là người gần gũi với chồng bạn nhiều nhất. Vả lại họ thường thay vợ chăm sóc và lo toan những chuyện trong gia đình. Thế nên ở họ, đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ chính hiệu. Vì thế, vợ đừng nên rước mối nguy hiểm tiềm tàng về nhà mình. Hãy tự mình làm việc nhà, khó khăn, mệt mỏi thì nhờ chồng giúp.

Đồng nghiệp của chồng

Ngày nay, đàn ông tiếp xúc với đồng nghiệp còn nhiều hơn vợ. Anh ấy ở cơ quan 8 tiếng đồng hồ, đến khi về nhà đã mệt nhừ và không có thời gian dành cho vợ. Có rất nhiều chuyện xảy ra ở môi trường công sở mà vợ không biết được. Đa số đàn ông thường không kể cho vợ biết về những mối quan hệ đồng nghiệp của mình. Thế nên anh ấy có thể có những mối quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp mà vợ không hay biết. Vợ nên cảnh giác những cô đồng nghiệp của chồng, đừng dại dột mà kết thân để rồi mất chồng lúc nào không hay.