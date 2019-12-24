Những việc làm của phụ nữ tưởng dại, nào ngờ khôn hết phần thiên hạ

Phụ nữ yêu 24/12/2019 15:30

Người đàn bà khôn ngoan không vì những món lợi nhỏ mà bỏ qua hạnh phúc lớn, không vì một người tệ bạc mà đánh mất giá trị của mình.

Có những điều mà ai cũng nghĩ chỉ phụ nữ dại mới làm, nào ngờ lại là cách của đàn bà khôn ngoan. Chị em nên học hỏi để thoát khỏi định kiến “phận đàn bà muôn đời khổ”.

Bỏ qua người quá ngọt ngào với mình

Người đàn bà khôn ngoan sẽ không chọn người đàn ông dẻo miệng, chỉ chọn người giỏi làm. Không phải dại mà là họ biết rằng người giỏi nói chỉ mang lại khổ đau cho phụ nữ.

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Đàn bà khôn ngoan không tin vào những lời ngọt ngào của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay họ dành lời ngon tiếng ngọt cho bạn, ngày mai có thể dùng những lời đó để tán tỉnh người đàn bà khác. Đàn ông càng ngọt ngào, càng không đáng tin tưởng.

Tự nhận mình "tài hèn sức mọn"

Người đàn bà khôn ngoan luôn tự nhận mình vụng về, không khéo léo. Nhưng thực chất đây là cách để họ bảo vệ cuộc sống bình yên của mình. Còn người dại luôn nhận mình khôn ngoan, có thể làm hết mọi việc.

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Đàn bà đừng tỏ ra quá thông minh kẻo thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ, sống ở đời phụ nữ càng tỏ ra thông minh càng dễ bị thua thiệt. Đôi khi giả vờ không biết gì là cách để bạn khỏi rước lấy phiền não.

Thà chịu thiệt chứ không tham món lợi nhỏ

Có những chuyện bạn nên biết chấp nhận thua thiệt, đừng tham món lợi nhỏ mà đánh mất lương tâm. Người khôn ngoan luôn biết nhìn xa trông rộng, thà thua thiệt còn hơn là nhận những thành quả không xứng với công sức của mình.

Thà vất vả một chút còn hơn sống xa hoa trụy lạc

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Phụ nữ đừng xem trọng cuộc sống vật chất, hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ phụ nữ dại khi có phúc mà không biết hưởng. Nhưng chỉ có họ biết rằng cuộc sống xa hoa luôn kèm theo nhiều cám dỗ. Thà lao động vất vả một chút mà lương thiện, ngay thẳng, còn hơn sống sa đọa, bê tha.

Sống bình thường nhưng không tầm thường

Người khôn ngoan chọn cuộc sống bình thường nhưng không để ai xem thường. Còn người dại khờ thường thích vinh hoa phú quý. Bạn nên nhớ hào quang càng sáng càng dễ vụt tắt.

Cần sức khỏe chứ không cần danh lợi hão huyền

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Phụ nữ hãy trân trọng sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này quan trọng nhất là sức khỏe. Có tiền nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ đều vô nghĩa. Do đó, phụ nữ phải biết cách chăm sóc bản thân khi còn trẻ kẻo về già hối hận.

Chấp nhận thất bại

Cuộc đời có thất bại mới có thành công. Có những thời điểm bạn cần chấp nhận thua thay vì cố giành chiến thắng bất chấp mọi thủ đoạn. Người khôn ngoan biết cách nhận thua đúng lúc, chứ không tranh giành hạ thấp nhân phẩm bản thân.

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Những người phụ nữ 40 không còn nhỏ dại, cũng chẳng còn được phép sai rồi sửa, thế nên đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối tiếc cả đời.

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