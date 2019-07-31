Những kiểu đàn ông phụ nữ càng giữ càng dễ đánh mất

Phụ nữ yêu 31/07/2019 05:01

Giữ đàn ông, phụ nữ nên biết đúng cách với đúng người. Bạn không thể giữ chồng rập khuôn những việc như kiểm tra điện thoại, kiểm soát các mối quan hệ. Huống hồ, có những kiểu đàn ông bạn càng giữ như thế càng dễ đánh mất.

Cách giữ đàn ông của phụ nữ nên "tùy cơ ứng biến", với những kiểu đàn ông sau càng phải có những cách riêng.

Đàn ông bận rộn

Kiểu đàn ông này luôn bận rộn, thời gian rảnh mỗi ngày cũng rất ít ỏi. Nhưng quan trọng là họ bận để làm việc, để kiếm tiền. Đây cũng có thể là kiểu đàn ông cuồng công việc điển hình, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Dù vậy, chắc chắn nếu bạn là vợ của họ, họ vẫn dành thời gian rảnh nhất định mỗi ngày cho bạn.

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Cách giữ đàn ông của phụ nữ nên tùy cơ ứng biến, với những kiểu đàn ông này càng phải có những cách riêng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, cách giữ đàn ông thế này tốt nhất chính là cảm thông và luôn sát bên cạnh họ. Thay vì kiểm soát, quản thúc hay trách móc họ vì bận rộn, bạn nên cho họ đủ chân thành khi luôn thấu hiểu và ở bên họ khi họ cần. Thay vì buồn phiền vì ít được chồng quan tâm, bạn nên có những sở thích, niềm vui và đam mê công việc riêng. Giữ được một người đàn ông bận rộn không thể là người phụ nữ quá rảnh rỗi. Bởi đàn ông càng giỏi giang, có nhiều việc phải làm càng sợ mẫu phụ nữ không biết mình muốn làm gì.

Dù vậy, bạn cũng nên có giới hạn cho sự cuồng công việc của chồng. Bạn có thể cảm thông, nhưng cũng đừng quên nhắc chồng về trách nhiệm trong gia đình. Bởi đôi khi anh ấy sẽ quên, sẽ vì chạy theo công việc mà không để ý hết. Giữ một người đàn ông bận rộn, hãy mềm mỏng đúng lúc, cứng rắn khi cần.

Đàn ông có nhiều mối quan hệ

Kiểu đàn ông này luôn có nhiều cuộc hẹn với bạn bè, đối tác hay khách hàng. Chắc bạn sẽ có lúc lo lắng rằng, anh ấy nhiều mối quan hệ như thế, làm sao có thể nắm bắt hết?

Thật ra, đàn ông tử tế luôn biết điểm dừng ngay cả khi bên cạnh họ có vô vàn cám dỗ. Mà đàn ông đã muốn phản bội rồi thì dù hoàn cảnh thế nào cũng là vì anh ta muốn thế. Bởi vậy, đàn ông càng có nhiều mối quan hệ, bạn càng không nên quản lý quá chặt, hay hạn chế việc quảng giao của anh ấy.

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Đây sẽ là cách giữ đàn ông mà như không giữ tinh tế nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì tỏ thái độ kiểm soát, bạn nên thể hiện bạn muốn tìm hiểu hơn về những mối quan hệ này bằng cách chia sẻ cùng chồng. Bạn có thể cùng chồng đi gặp bạn bè, đồng nghiệp, hay nghe anh ấy nói về những vị đối tác làm ăn. Đây sẽ là cách giữ mà như không giữ chồng một cách tinh tế nhất. Vì bạn chẳng tốn mấy công sức dò hỏi, quản thúc chồng, nhưng anh ấy sẽ quen dần với việc tự nguyện để bạn biết.

Đàn ông vô tâm

Đây là kiểu đàn ông phụ nữ giữ cũng bằng không. Đàn ông vô tâm có một đặc điểm là họ sẽ không để tâm đến cảm giác bất an của bạn. Bạn càng bất an sẽ càng tự làm khổ chính mình. Thay vì nơm nớp giữ người đàn ông này, bạn nên cho đàn ông vô tâm cảm giác phải giữ lấy bạn.

Nếu chồng về trễ, bạn cũng đừng chờ. Anh ấy có đi cùng ai, bạn cũng đừng hỏi quá kỹ. Thay vì để đàn ông thấy sự quan tâm của bạn, hãy cứ tỏ ra vô tâm không để ý. Bạn hãy để anh ấy thấy bạn cũng dành thời gian chăm sóc cho bản thân, hay khiến anh ấy tò mò rằng bạn đi đâu, làm gì.

Cách giữ chồng vô tâm tốt nhất là cứ vô tâm hơn cả anh ấy, tự khắc anh ấy sẽ có lúc phải để tâm tới bạn.

Giữ đàn ông, phụ nữ phải biết đúng cách với đúng người

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Giữ đàn ông cũng cần đúng cách với đúng người - Ảnh minh họa: Internet

Giữ đàn ông cũng cần đúng cách với đúng người. Bạn không thể giữ chồng rập khuôn những việc như kiểm tra điện thoại, kiểm soát các mối quan hệ… Giữ chồng, căn bản là giữ sự chú ý và lòng dạ của anh ấy. Bạn phải biết chồng bạn thích gì, không thích gì, điều gì có thể thu hút chú ý và quan tâm của anh ấy. Sau đó, hãy tìm ra cách giữ chồng hiệu quả nhất với người đàn ông của mình.

Suy cho cùng, giữ chồng nghe thì bài bản, khó khăn nhưng thực chất vẫn là khiến bản thân trở nên thu hút, quan trọng và khiến chồng phải để tâm. Bởi thế, hãy biết tận dụng điểm mạnh của mình, cùng sự thấu hiểu chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình, phụ nữ nhé!

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