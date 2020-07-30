Những điều đàn ông luôn nghĩ về tình cũ, vợ hãy đọc bài này chứ đừng hỏi chồng

Phụ nữ yêu 30/07/2020 03:00

Đàn ông thường nặng nợ với người yêu cũ, không phải vì tình mà còn vì nghĩa khiến bản thân cứ vấn vương không thể dứt được.

Dưới đây là những điều đàn ông thường nghĩ về người yêu cũ của mình, vợ đừng tò mò hỏi chồng vì có thể anh ấy sẽ không trả lời.

Những kỷ niệm đẹp về tình cũ

Đàn ông thường nhớ những kỷ niệm đẹp với tình cũ. Có câu mối tình nào dang dở cũng để lại day dứt, hối tiếc cho cả hai. Vì vậy khi tâm trạng không vui, họ sẽ nhớ về quá khứ, đặc biệt là mối tình cũ của mình.

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Đàn ông thường nhớ kỷ niệm đẹp về tình cũ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể quan trọng với họ ở hiện tại, nhưng tình cũ là quá khứ đẹp nhất khiến họ không bao giờ quên. Thế nên vợ đừng suy nghĩ lung tung mà rước lấy buồn phiền.

"Chuyện ấy" với người cũ

Nghe có hơi đau lòng nhưng đàn ông sẽ không quên được “chuyện ấy” với tình cũ. Họ luôn nhớ đến cảm giác gần gũi và những câu nói ngọt ngào của người ấy. Tuy nhiên nhiều người chỉ nhớ về điều này như một kỷ niệm đẹp và bản thân họ chỉ nhớ một cách chớp nhoáng chứ không có ý xấu.

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Vợ khôn ngoan đừng ghen tuông vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng ghen lồng lộn với người cũ của chồng. Nếu có biết cũng hãy cư xử đúng mực.

Bài học mà người yêu cũ đã dạy mình

Sau mỗi cuộc tình đổ vỡ, người ta sẽ rút ra bài học cho riêng mình. Đàn ông sẽ âm thầm biết ơn những gì tình cũ mang đến cho họ, dù là niềm vui hay niềm đau. 

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Ai cũng sẽ nhớ đến những điều người cũ dạy mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau chia tay sẽ xinh đẹp, mạnh mẽ hơn. Còn đàn ông thì sẽ trưởng thành và kiêu ngạo hơn trước. Vì vậy họ sẽ thầm biết ơn về những gì người cũ đã dành cho mình.

Âm thầm so sánh bạn với người cũ

Tuy có hơi đau lòng nhưng đây là sự thật. Đàn ông thường sẽ âm thầm so sánh vợ với người cũ. Dù vô tình hay cố ý, họ cũng có suy nghĩ này. Nếu biết được, phụ nữ đừng quá đau lòng mà trách chồng. Bạn hãy cố gắng phấn đấu để sống tốt hơn, xinh đẹp hơn người cũ của anh ấy.

Những tổn thương người cũ gây ra

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Đàn ông sẽ nhớ về những nỗi đau người cũ gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng sẽ chịu nhiều tổn thương sau một cuộc tình rạn nứt. Có câu kỷ niệm đẹp thì sẽ dễ quên, chỉ có những tổn thương mới khiến người khác nhớ mãi. Nỗi đau lúc nào cũng để lại sự day dứt, tiếc nuối khôn nguôi. Thế nên việc đàn ông nhớ mãi những tổn thương do người cũ gây ra cũng là chuyện bình thường.

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