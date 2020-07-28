4 nỗi đau của phụ nữ sau đổ vỡ: Nếu có yêu, xin đừng làm họ đau!

Phụ nữ yêu 28/07/2020 05:12

Người phụ nữ sau đổ vỡ mong manh như bồ công anh trong gió, nếu có yêu hãy chân thành, còn không thì xin lướt qua cuộc đời họ chứ đừng bao giờ làm họ đau.

Dưới đây là những nỗi đau của phụ nữ sau đổ vỡ, đàn ông biết xin hãy thấu hiểu đừng xát thêm muối vào trái tim họ thêm một lần nào nữa.

Mất niềm tin vào mọi việc

Người phụ nữ sau ly hôn thường mất nhiều niềm tin vào mọi thứ. Vì lòng tin đã cho đi quá nhiều nên họ cảm thấy hụt hẫng khi người kia phản bội. Họ sợ yêu, sợ chịu tổn thương thêm một lần nữa.

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Phụ nữ sau đổ vỡ thường khó mở lòng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên có nhiều người không còn muốn mở lòng với ai cũng chẳng muốn tin tưởng vào bất cứ ai. Thậm chí họ còn tự tạo lá chắn để bảo vệ mình trước những ong bướm ngoài kia.

Ngày xưa, họ hoàn toàn đặt niềm tin vào người đàn ông của mình, còn bây giờ họ dè chừng. Họ sợ niềm tin của mình lại đặt sai chỗ. Thế nên họ chỉ tin vào bản thân.

Phải bắt đầu lại mọi thứ

Người phụ nữ ly hôn phải bắt đầu gầy dựng lại mọi thứ một mình mà không ai bên cạnh. Ngày xưa còn có chồng để nhờ đỡ, bây giờ chỉ một mình cố gắng, nỗ lực. Nhiều người hậu ly hôn từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Vì họ biết bây giờ không dựa vào bản thân thì đừng hòng có thể bước tiếp. Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem?

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Đàn bà từng trải sợ bắt đầu lại mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể nói là nỗi đau lớn nhất của phụ nữ sau đổ vỡ. Họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì bỏ hết những điều trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Ngày xưa mệt có thể dựa vào chồng, nhưng bây giờ mệt chỉ có thể dựa vào ghế, khỏe rồi thì đứng dậy bước tiếp.

E dè hơn với hạnh phúc

Người sau đổ vỡ thường sợ hãi bản thân sẽ không có hạnh phúc. Họ sợ những định kiến xã hội về đàn bà một đời chồng khiến mình không thể nào tìm được người yêu thương thật lòng. Họ cảm thấy bản thân không còn xứng đáng để được yêu thương.

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Phụ nữ sợ hạnh phúc không tìm đến mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ ơi, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Ai cũng có quyền được yêu thương hết lòng. Vì vậy đừng sợ, hãy cố gắng sống tốt mỗi ngày, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn.

Luôn ám ảnh về quá khứ

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Phụ nữ sau đổ vỡ thường ám ảnh quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Hãy gạt bỏ những chuyện không hay trong quá khứ, sau đó tự mình bước tiếp. Nên nhớ quá khứ là nền tảng để bạn sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai. Vì vậy đừng vội nản lòng về những đổ vỡ trước đây. Hãy tin rằng hạnh phúc sẽ đến. 

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