Tàn ‘cuộc yêu’, đàn ông tốt sẽ làm 5 điều này, đàn ông tồi làm ngược lại

Dưới đây là những điều đàn ông tốt thường làm khi tàn “cuộc yêu” vì sợ bạn chịu thiệt thòi, còn đàn ông tồi thì không vì nghĩ bạn không quan trọng.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ giữ bạn lại ngủ cùng. Họ không muốn rời xa bạn, cũng không muốn xem bạn là “tình một đêm”. Điều này thể hiện họ thật sự tôn trọng người phụ nữ mình yêu thương.

Người đàn ông tử tế sẽ ôm bạn trò chuyện, lắng nghe những tâm sự của bạn. Thậm chí sẽ hỏi bạn có đau, mệt không để xoa bóp cho bạn. Còn đàn ông tồi sẽ quay lưng lại chìm vào giấc ngủ ngay, chẳng thèm hỏi han gì.

Tắm chung

Người tốt luôn quan tâm đến bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hành động này thể hiện sự tôn trọng, yêu thương bạn hết lòng, chỉ có đàn ông tốt mới làm được. Thậm chí anh ấy còn sẵn sàng gội đầu, cọ lưng cho bạn. Điều này cho thấy giữa bạn và anh ấy không còn tồn tại bất cứ khoảng cách nào. Với anh ấy, bạn là người quan trọng nhất đời nên sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn.

Nấu đồ ăn khi bạn than đói

Người yêu thật lòng sẽ chăm sóc bạn tận tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau mỗi “cuộc yêu”, dù mệt nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng xuống bếp nấu cho bạn ăn, điều này chứng tỏ đối phương yêu bạn thật lòng. Đàn ông có nhiều người rất vô tâm. Họ chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến người bên cạnh. Nếu đang yêu một người tinh tế, luôn nghĩ đến bạn, hãy biết trân trọng.

Giúp bạn mặc lại quần áo

Kiểu đàn ông này, phụ nữ nên giữ lại cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói phụ nữ hãy trân trọng người biết cởi quần áo và mặc lại cho bạn. Trước khi lên giường, họ nâng niu bạn ra sao thì khi bước xuống giường, họ vẫn một lòng chiều chuộng bạn như vậy. Kiểu đàn ông cực phẩm này, phụ nữ khôn ngoan đừng bỏ lỡ.

Suy cho cùng người đàn ông chung thủy, yêu thương bạn thật lòng sẽ không để bạn thiệt thòi. Còn người không thương thì sẽ không quan tâm dù bạn tổn thương ra sao.