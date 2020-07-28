5 cái lạ của phụ nữ khiến đàn ông ‘đầu hàng’ nhưng nhiều người lại nghĩ xấu

Phụ nữ yêu 28/07/2020 06:00

Người phụ nữ quyến rũ đàn ông phải biết hư một chút, đừng quá hiền lành vì càng hiền bạn càng khó giữ được trái tim và đôi chân của "con ngựa bất kham".

Dưới đây là những hành động "lạ" của phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông chết mê chết mệt nhưng nhiều người lại nghĩ xấu.

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Phụ nữ quyến rũ có những hành động khiến đàn ông mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Cắn nhẹ môi

Hành động cắn môi thể hiện sự quyến rũ, khiến đối phương "tan chảy". Có thể bạn không biết nhưng đàn ông luôn chú ý đến đôi môi của phụ nữ. Họ cảm thấy bộ phận này rất đẹp và có sức hấp dẫn khó cưỡng.

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Hành động này thể hiện sự gợi cảm của phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy chọn màu son làm bật lên đôi môi gợi cảm của mình. Hoặc chú ý chăm sóc môi để hồng hào tự nhiên làm xao xuyến trái tim của đàn ông.

Cắn vành tai chồng

Đàn bà khôn ngoan hãy biết những điểm yếu của chồng để "tấn công". Khi gần gũi, bạn hãy cắn nhẹ vành tai của chồng để đùa giỡn, trêu chọc anh ấy. Đảm bảo hành động này sẽ khiến chồng bạn mê mẩn.

Tuy hơi kỳ lạ, nhưng hành động này sẽ giúp giữ lửa hôn nhân, vợ chồng ngày càng gần gũi với nhau nhiều hơn.

Nghịch ngợm xoa tóc chồng

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Phụ nữ nghịch ngợm sẽ thu hút được đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Lâu lâu hãy nghịch ngợm, phá vỡ vẻ nghiêm túc thường ngày của mình. Chẳng hạn như trêu đùa, nghịch ngợm xoa tóc chồng. Đàn ông rất thích hành động này của vợ. Vì vậy vợ khôn ngoan hãy biết tận dụng điều này.

Đang nhiệt tình bỗng phũ phàng với đối phương

Đàn ông thích được quan tâm nhưng đôi khi họ cũng muốn bị vợ "phũ". Có người thích ngọt nhưng đôi lúc lại thèm chua để đổi vị. Thế nên phụ nữ đừng lúc nào cũng ngọt ngào với chồng kẻo anh ấy thấy nhàm chán.

Người vợ khôn ngoan phải biết thời điểm nên để anh ấy cảm nhận được sự thiếu thốn, trống trải. Khi đó, anh ấy sẽ cuống cuồng tìm cách giữ vợ.

Nhắn tin tán tỉnh chồng

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Việc nhắn tin tán tỉnh là hành động giữ chồng khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ nghĩ rằng hành động này rất sến và không nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng thực tế việc nhắn tin tán tỉnh chồng là một cách làm rất khôn ngoan. Đàn ông đang áp lực, căng thẳng trong công việc, nhận được tin nhắn của bạn chắc chắn anh ấy sẽ thấy thả lỏng.

Vì vậy phụ nữ hãy là hậu phương vững chắc để chồng có niềm tin hơn về cuộc hôn nhân của mình.

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