5 điều đàn ông cực kỳ thích làm khi ở gần vợ, điều thứ 2 thật sự bất ngờ

Dưới đây là những điều đàn ông thích làm khi ở gần vợ, chị em có biết?

Khi áp sát vào cơ thể của bạn, anh ấy sẽ cảm thấy dễ chịu và bình yên. Dù có áp lực lớn đến mấy, chỉ cần ôm hôn vợ, họ cũng cảm thấy nhẹ nhàng và có thêm động lực.

Người đàn ông cực kỳ thích ôm hôn vợ khi cả hai ở gần nhau. Hành động này thể hiện sự yêu thương, muốn đánh dấu chủ quyền "bạn là của họ" và không để bạn rơi vào vòng tay người khác.

Chạm vào những điều riêng tư của phụ nữ

Đàn ông có tính chiếm hữu rất cao. Họ muốn biết hết tất tần tật về những điều riêng tư, thầm kín nhất của phụ nữ. Khi ở gần bạn, họ muốn khám phá những bí mật ẩn sâu bên trong con người bạn.

Đàn ông muốn khám phá thế giới riêng của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vì đàn ông nghĩ khi khám phá được những điều đó, bạn hoàn toàn thuộc về họ. Khi đó, họ còn vui mừng hơn là chiến thắng một trận game hay một trận đá bóng nào đó.

Thích trêu đùa

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn thích trêu đùa và ngắm gương mặt giận hờn của bạn. Họ cảm thấy khoảnh khắc đó bạn trông rất dễ thương. Vì vậy người phụ nữ khôn ngoan khi bị trêu đùa đừng nên giận dữ hay xụ mặt.

Đàn ông thích trêu đùa vợ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên biết đáp trả lại những hành động tinh nghịch của anh ấy để tình cảm ngày càng gắn bó hơn.

Cùng nhau nấu ăn, xem phim

Nhiều người nghĩ đàn ông chỉ thích ăn, thích được người khác cung phụng. Nhưng thực tế họ vẫn muốn cùng bạn nấu những món ăn thật ngon. Khi có thời gian rảnh, họ muốn cùng vợ nấu ăn, xem phim và tâm sự.

Vợ chồng hãy cùng nhau nấu ăn để tình cảm ngày càng gắn bó hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy chiều theo ý của chồng, đừng tỏ ra khó chịu khi anh ấy vụng về làm rơi thức ăn khắp nơi hoặc lỡ làm cháy món ăn.

Làm chuyện ấy

Đây là điều mà đàn ông cực kỳ muốn làm với người phụ nữ mình yêu thương. Đàn ông có nhu cầu sinh lý mạnh, họ luôn nghĩ đến chuyện ấy khi gần gũi với bạn. Thế nên phụ nữ đừng chê bai chồng có nhu cầu cao mà xa lánh, khiến chồng chán vợ.