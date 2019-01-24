Những dấu hiệu đàn bà chán chồng, đàn ông nên cẩn thận

Phụ nữ yêu 24/01/2019 16:32

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ người đàn bà đã cạn sức trong hôn nhân, chán chồng đến tận cổ và có khả năng ly hôn bất cứ lúc nào, đàn ông nên cẩn thận.

Đàn bà thương chồng vô điều kiện nhưng cũng có những thời khắc chán chồng đến mức không muốn nhìn mặt. Nếu vợ có những dấu hiệu này đàn ông nên cẩn thận bởi cô ấy sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Phân chia rạch ròi chuyện nuôi dạy con

Đàn bà một khi đã chán chồng thì đừng mong họ làm hết mọi việc. Đến cả việc nuôi dạy con, họ cũng muốn phân chia rạch ròi với chồng, không còn muốn gánh vác hết như xưa. Vì khi hết yêu, đàn bà sẽ trở nên tính toán từng chút một. Họ không còn muốn hy sinh hay tận tụy vì một người nữa.

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Đàn bà một khi phân chia rạch ròi mọi chuyện, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Với họ hôn nhân là chuyện của chung chứ chẳng của riêng ai. Khi hết yêu, họ chẳng muốn vun vén gì cho gia đình của mình, không còn muốn sống hết mình vì người bạn đời. Khi thấy vợ tỏ ra hời hợt như thế này, chồng hãy cẩn thận.

Khi cãi nhau luôn đề cập đến việc ly hôn

Phụ nữ có những điều kiêng kỵ mà bản thân họ cố gắng tránh càng xa càng tốt. Chẳng hạn như họ kiêng việc nói hai từ ly hôn để tránh điềm xấu. Bởi phụ nữ là người sợ nhất khi hôn nhân có vấn đề. 

Những dấu hiệu đàn bà chán chồng, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh 2
Nếu luôn nói đến chuyện ly hôn, chắc chắn họ đã quá chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đã không còn thiết tha gì, họ sẽ tự biết buông bỏ nhẹ tênh. Mỗi khi cãi nhau, họ không kiêng kỵ gì nữa mà sẽ nói thẳng hai tiếng ly hôn. Phụ nữ rất trân trọng gia đình của mình. Họ có thể hy sinh thanh xuân và thời gian để yêu thương và chăm sóc chồng con. Nhưng khi đã tuyệt tình, họ sẽ không còn muốn vướng bận gì nữa. 

Không còn muốn san sẻ, tâm sự với chồng

Phụ nữ có rất nhiều nỗi niềm riêng. Họ luôn muốn người chồng có thể lắng nghe những tâm sự trong lòng mình. Nhưng khi đã chán nản, họ sẽ chọn cách im lặng và phớt lờ mọi chuyện.

Những dấu hiệu đàn bà chán chồng, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh 3
Phụ nữ có thói quen san sẻ mọi chuyện với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã không còn thói quen tâm sự với chồng, chứng tỏ họ đã quá chán cuộc hôn nhân này rồi. Đàn ông nên cẩn thận khi vợ mình có dấu hiệu này. Hãy nhận ra vấn đề để tìm cách cứu vãn, đừng để mọi chuyện đổ vỡ rồi mới cảm thấy tiếc nuối.

Chán chuyện chăn gối

Đàn ông hay phụ nữ đều có nhu cầu tình dục. Đôi khi phụ nữ còn có nhu cầu cao hơn đàn ông. Nhưng khi không còn muốn gần gũi nữa thì họ đã cảm thấy chán lắm rồi. Không còn thiết tha trong chuyện chăn gối đồng nghĩa với việc hôn nhân đã nguội lạnh.

Những dấu hiệu đàn bà chán chồng, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh 4
Vợ không còn thiết tha chuyện chăn gối, chứng tỏ cô ấy đã chán nản cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, phụ nữ một khi đã chán chồng thì có dùng trăm phương ngàn kế cũng chẳng thể níu kéo. Vì vậy hãy thay đổi bản thân trước khi quá muộn.

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Nếu bản thân đã cố gắng thay đổi nhưng vẫn không khiến trái tim của người đàn ông quay về thì hãy nhẹ nhàng buông bỏ. Thay vì cứ mãi níu kéo, hãy tiễn người ấy đi bằng một nụ cười thật tươi rồi đón nhận một người khác đến với cuộc đời mình.

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