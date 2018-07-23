Những dấu hiệu cực chuẩn cảnh báo người yêu cũ đang muốn quay lại nối tình xưa

Dấu hiệu chàng muốn quay lại rõ ràng chứng tỏ động lực để chàng “yêu lại từ đầu” với bạn rất lớn, còn nếu nó chỉ mập mờ và không có những biểu hiện dưới đây, hãy bình tĩnh đừng vội xao xuyến để rồi bạn lại tự làm mình đau khổ thêm lần nữa.

Có rất nhiều dấu hiệu mà bạn có thể nhận ra được có phải người yêu cũ đang muốn quay lại với bạn hay không. Tuy nhiên, tùy vào tình cảnh khi hai bạn chia tay và lý trí thực sự của bạn mà khi thấy những dấu hiệu người yêu cũ muốn quay lại, bạn có thể đưa ra lựa chọn tiếp tục hay dừng lại.

Yêu lại người cũ giống như đọc lại một cuốn sách mà ta đã biết rõ nội dung và kết cục

Khi bắt gặp những dấu hiệu người yêu cũ muốn quay lại dưới đây, nên nhắn tin gì cho anh ấy hay cư xử thế nào cho đúng và sáng suốt? Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Người yêu cũ bỗng nhiên gần đây thường xuyên liên lạc với bạn

Việc bẵng đi một thời gian không liên lạc hay gặp mặt rồi đột nhiên người cũ lại nhắn tin, gọi điện hỏi thăm bạn, chắc chắn là có ý đồ đằng sau. Nếu anh ấy hỏi han bạn thường xuyên dạo gần đây, quan tâm và thỉnh thoảng nhắc đến chuyện cũ ngày còn yêu nhau, chắc chắn anh ấy đang muốn nối lại tình xưa với bạn.

Đừng vội gạt phăng đi những lời nói đó, hãy thử hỏi xem lý do gì khiến anh ấy quay trở lại, biết đâu chỉ vì anh ấy đã trải qua vài mối tình và hối tiếc vì đã không lựa chọn ở bên bạn nên mới quay lại. Hãy sáng suốt và đừng quá cứng nhắc trong việc chia tay rồi không thể làm bạn. Việc trò chuyện qua tin nhắn chưa thể khiến hai bạn tiến xa hơn nếu bạn vẫn giữ chừng mực.

Liên lạc với người yêu cũ không sai nhưng hãy tỉnh táo

Người yêu cũ quan tâm bạn trên mạng xã hội nhiều hơn

Mỗi khi bạn đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội là lập tức thấy người yêu cũ “thả tim” và vào “hỏi thăm” thì chứng tỏ anh ấy đang “đánh động” đến việc quay trở lại hàn gắn mối quan hệ. Nếu là “hoa đã có chủ”, không mấy ai muốn giữ mối quan hệ thân thiết với người yêu cũ vì có thể khiến người mới ghen tuông.

Những lúc này, nếu không muốn quay lại với anh ấy, bạn có thể lờ đi hoặc đáp trả bằng một vài icon lịch sự. Qua một thời gian dài không được hưởng ứng, có thể anh ấy sẽ đổi cách tiếp cận khác hoặc bỏ đi. Đây sẽ là thời điểm bạn có thể thử thách anh ấy, nếu anh ta vội vàng rời bỏ bạn khi không được bạn đáp lại tình cảm, việc chia tay chẳng có gì đáng để hối tiếc.

Đừng cho anh ấy cơ hội tán tỉnh bạn trên mạng xã hội

Tìm mọi lý do để có thể gặp bạn

Nếu người yêu cũ có những biểu hiện như “vô tình” tới những chỗ mà bạn hay đến để có thể gặp bạn hay chủ động sắp xếp các buổi hẹn với bạn thì đó là những dấu hiệu cho thấy anh ấy đang rất nóng lòng muốn quay lại với bạn.

Có thể anh ấy nói là được tặng 2 vé xem phim và không biết đi cùng ai, hay chủ ý đến quán cà phê bạn hay ngồi để có thể tình cờ gặp gỡ bạn. Hãy bình tĩnh đón nhận và chuẩn bị trước tâm lý, tỏ ra lịch sự và giữ khoảng cách trong những lần gặp mặt đó.

Nếu vô tình chạm mặt người cũ, hãy cư xử lịch sự và giữ khoảng cách

Tác động qua gia đình bạn

Sau khi chia tay đã lâu nhưng người cũ vẫn luôn giữ liên lạc với những người thân trong gia đình bạn thì dịp này, rất có thể anh ấy sẽ nhờ họ tác động đến bạn. Nếu bạn đã dứt khoát không tiếp tục mối quan hệ này nữa thì cũng nên nói cho người thân, bạn bè của bạn biết rõ để tránh làm họ và chính bạn khó xử.

Nhận được những dấu hiệu người yêu cũ muốn quay lại, chắc hẳn bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy bối rối và dễ dàng động lòng. Nhưng trước khi trả lời anh ấy, hãy bình tâm lại suy nghĩ lý do hai bạn chia tay là gì và anh ấy có xứng đáng có lại tình yêu của bạn hay không. Tình cảm của con gái nên được nâng niu và trân trọng, đừng để kẻ khác muốn thì quay lại và khi không cần nữa thì lại bỏ rơi, như vậy chẳng phải người đau khổ nhất là chính bạn hay sao?